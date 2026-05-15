Ecco come Trump accumula miliardi con le sue proprietà in tutto il mondo

Il presidente degli Stati Uniti Trump durante una visita al suo campo da golf a Turnberry, in Scozia. Imago

Donald Trump governa gli Stati Uniti e continua a guadagnare con un impero immobiliare globale. Nuovi progetti di lusso che portano il suo nome vengono costruiti da Dubai all'India. I critici vedono enormi conflitti di interesse.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Il progetto di una Trump Tower in Australia è stato cancellato.

Allo stesso tempo, l'organizzazione Trump continua a espandersi in tutto il mondo, con progetti di lusso in Medio Oriente, India, Sud-Est asiatico, Europa e America Latina.

I critici vedono in questo un enorme conflitto di interessi, perché il presidente americano continua a beneficiare finanziariamente degli affari all'estero della società di famiglia nonostante il suo ruolo. Mostra di più

Immaginate se il consigliere federale Ignazio Cassis, oltre al suo impiego, possedesse un'azienda che fa affari all'estero, anche se in qualità di ministro degli esteri negozia costantemente con i capi di Stato.

Non c'è bisogno di essere un complottista per vedere che i confini tra la leadership dello Stato e il profitto personale stanno sfumando.

Quello che è impensabile in questo Paese è però una realtà negli Stati Uniti: la Trump Organisation del presidente americano gestisce proprietà di lusso sparse in tutto il mondo.

Ma l'organizzazione sta affrontando una battuta d'arresto: i piani per una Trump Tower da un miliardo di dollari sulla Gold Coast australiana sono stati cancellati.

Lo sviluppatore australiano del progetto, Altus Property Group, ha giustificato la cancellazione con un marchio Trump sempre più «tossico» e ha fatto riferimento anche alla guerra in Iran.

Il progetto aveva un valore di circa 1,5 miliardi di dollari australiani. Erano previsti appartamenti di lusso, un hotel e un centro commerciale.

Da allora tutti i riferimenti al progetto sono stati rimossi dal sito web dell'organizzazione di Donald Trump.

La Trump Organisation

La Trump Organisation è un gruppo privato che riunisce centinaia di società individuali sotto il nome Trump. L'azienda risale a Fred Trump, padre del presidente, e si è sviluppata inizialmente come un classico gruppo immobiliare di New York.

Sotto il tycoon è diventata un marchio internazionale con hotel, residenze di lusso, campi da golf e attività commerciali in licenza in tutto il mondo.

Il proprietario è Trump stesso. Sebbene abbia ceduto la gestione operativa ai figli Donald Jr. ed Eric dopo la sua prima vittoria elettorale nel 2017, le sue quote societarie sono rimaste in un trust familiare revocabile, il cosiddetto «Donald J. Trump Revocable Trust».

Gli esperti sottolineano quindi da anni che Trump può continuare a beneficiare finanziariamente dell'azienda.

La gestione delle attività operative della Trump Organisation è nelle mani di Eric Trump (a sinistra) e Donald Trump Jr. Imago

In particolare Eric Trump è ora considerato una figura centrale nell'espansione internazionale. In qualità di vicepresidente esecutivo è responsabile di numerosi progetti esteri e collabora regolarmente con investitori locali.

Il modello commerciale funziona spesso attraverso accordi di licenza: l'organizzazione non costruisce direttamente molti progetti, ma vende il prestigioso nome Trump a sviluppatori immobiliari e alberghieri.

Di conseguenza i canoni di licenza e le spese di gestione affluiscono alla società senza che Trump debba necessariamente investire il proprio capitale.

Secondo una ricerca dell'organizzazione anti-corruzione statunitense «Crew», al momento ci sono più di due dozzine di progetti in fase di sviluppo o di pianificazione all'estero.

Medio Oriente

Il gruppo si sta espandendo in modo particolarmente intenso in Medio Oriente. Nuovi progetti di lusso sono in costruzione in Arabia Saudita, Oman, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

Ad esempio in Oman si sta erigendo un resort di lusso con un hotel, un campo da golf e un complesso di ville su un terreno di proprietà statale ed è strettamente legato all'ente del turismo omanita, come riporta «Crew».

Allo stesso tempo ci sono collaborazioni con un gruppo immobiliare saudita che sarebbe vicino al governo di Riyadh.

Una ricostruzione del Trump International Hotel, che dovrebbe essere costruito nella capitale omanita Muscat entro il 2028. Trump Organization

Nuovi progetti sono stati annunciati o ampliati anche in Qatar e a Dubai. La questione è spinosa per i critici: gli Stati con i quali gli USA sono strettamente interconnessi in termini di politica di sicurezza e di economia possono indirettamente acquisire influenza sul presidente americano attraverso tali accordi.

«Crew» parla quindi di «massicci conflitti d'interesse». Nello specifico per il fatto che la regione è attualmente agitata da una guerra in Iran iniziata proprio dall'America.

India

L'organizzazione ha una forte presenza in India. Esistono già diverse Trump Towers in metropoli come Mumbai, Pune e Gurgaon. Altri progetti sono in fase di pianificazione o di costruzione.

Secondo «Crew», le aziende partner indiane stanno attualmente lavorando a un totale di otto progetti nel Paese.

Donald Trump Jr. (al centro) all'inaugurazione della Torre 2 delle Trump Towers a Pune il 21 febbraio 2018. Imago

Questo fa dell'India il più importante mercato di crescita internazionale per il gruppo. Le lussuose torri residenziali si rivolgono ad acquirenti facoltosi e sono considerate proprietà di prestigio in molti luoghi.

L'India è economicamente molto attraente per Trump, ma politicamente sensibile. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti considerano il Paese uno dei loro più importanti partner geopolitici nella regione dell'Asia e del Pacifico.

Le decisioni prese dal governo statunitense su questioni commerciali o di cooperazione in materia di sicurezza potrebbero quindi avere un impatto economico sull'impero del marchio di Trump.

Sud-est asiatico

La Trump Organisation continua a espandersi anche nel Sud-est asiatico.

In Vietnam sono stati annunciati nuovi resort di lusso e campi da golf. In Indonesia si sta lavorando con partner locali su importanti progetti di resort e proprietà.

Nella provincia vietnamita di Hung Yen, vicino alla capitale Hanoi, un giorno verrà costruito un enorme campo da golf Trump. Tuoi tre News

Europa

L'organizzazione rimane attiva anche in Europa.

I golf resort in Scozia e Irlanda, di cui Trump è proprietario da anni, sono particolarmente noti. Il resort scozzese di Turnberry è considerato una proprietà prestigiosa per la famiglia del presidente americano.

Donald Trump accoglie il primo ministro britannico Keir Starmer e sua moglie Victoria Starmer al campo da golf Trump di Turnberry nel luglio 2025. Imago

Anche la Turchia svolge un ruolo speciale. Le Trump Towers Istanbul - due grattacieli con uffici, un centro commerciale e appartamenti di lusso - sorgono a Istanbul dal 2012.

Il progetto è stato sviluppato insieme all'imprenditore turco Aydın Doğan. Trump ha ricevuto il pagamento della licenza per l'uso del suo nome.

Le Trump Towers di Istanbul: una è una torre per uffici, l'altra è una torre residenziale con oltre 200 appartamenti. Imago

Durante il primo mandato del tycoon, il progetto è stato più volte oggetto di dibattito perché, in qualità di presidente degli Stati Uniti, doveva prendere contemporaneamente decisioni politiche riguardanti la Turchia e il presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Lo stesso Trump ha dichiarato pubblicamente all'epoca di avere «un piccolo problema di interessi» perché era proprietario di un grande progetto immobiliare nella capitale turca.

Oltre a ciò, si discute costantemente di nuovi progetti nei Balcani. La Serbia, è stata recentemente al centro dell'attenzione. Sono stati riferiti contatti tra l'entourage di Trump e rappresentanti governativi di alto livello in relazione a progetti immobiliari a Belgrado.

America Latina

Nella parte meridionale del continente americano, l'Uruguay è una delle sedi più importanti del gruppo.

Una Trump Tower è stata inaugurata anni fa nella città di Punta del Este. Il progetto di lusso è una delle proprietà della famiglia del presidente più importanti al di fuori del Nord America.

Durante la costruzione della Trump Tower di Punta del Este, gli striscioni pubblicitari mostravano chi c'era dietro il progetto. Il colore del volto fa capire che non a tutti è piaciuto. Imago

Sebbene il progetto sia più vecchio, questo mostra il modello di business internazionale dell'organizzazione: il marchio viene commercializzato come un'etichetta di lusso, mentre gli investitori locali si occupano dello sviluppo e del finanziamento.

Perché i progetti sono politicamente problematici?

Per anni l'accusa principale rivolta a Trump è stata quella di non aver mai separato completamente i suoi affari dalla sua presidenza.

A differenza dei precedenti presidenti degli Stati Uniti, il tycoon non ha venduto le sue aziende, ma ha lasciato la gestione operativa ai suoi figli. Ciononostante è rimasto il proprietario.

Questo crea potenziali conflitti di interesse praticamente in tutti i Paesi in cui il politico fa affari.

Quando i governi decidono in merito a permessi di costruzione, agevolazioni fiscali o progetti infrastrutturali, le aziende del repubblicano ne beneficiano indirettamente.

Al contrario le decisioni politiche di Washington potrebbero avere un impatto sul reddito privato di Trump.

I critici sottolineano anche che la struttura societaria di Trump è volutamente difficile da comprendere. L'organizzazione è composta da centinaia di filiali che raggruppano attività e redditi.

Di conseguenza, spesso non è chiaro quali progetti appartengano direttamente a Trump e quali siano solo accordi di licenza. Gli esperti di etica negli Stati Uniti parlano quindi di una rete senza precedenti tra potere politico e interessi commerciali privati.