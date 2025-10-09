Il presidente statunitense Donald Trump. KEYSTONE

È stato un momento tipicamente teatrale per Donald Trump, l'autoproclamato «pacificatore» in capo. Mercoledì, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha interrotto una riunione televisiva alla Casa Bianca per consegnare al presidente un biglietto e sussurrare che un accordo su Gaza era imminente.

Poco dopo, Trump ha annunciato l'accordo sul suo social network Truth. «Benedetti i costruttori di pace!». Ma al di là di questa spettacolare scena che si è svolta davanti ai giornalisti, compresa l'AFP, gli sforzi del tycoon si sono svolti dietro le quinte.

Nella sua ricerca di un improbabile Premio Nobel per la Pace e nel suo desiderio di entrare nella storia, il repubblicano non ha firmato un assegno in bianco al suo alleato israeliano.

Quando il 29 settembre ha accolto Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca per svelare il suo piano di pace in 20 punti, il presidente americano è sembrato certamente appoggiarlo in pieno, assicurando che Israele avrebbe avuto il suo «pieno sostegno per finire il lavoro» e distruggere Hamas, se il gruppo palestinese avesse rifiutato il suo piano.

Le scuse di Israele per l'attacco a Doha

In privato però Trump ha messo sotto pressione il suo alleato. A cominciare dal piano presentato a Netanyahu, elaborato dopo ampie consultazioni con i leader arabi e musulmani alle Nazioni Unite la settimana precedente.

Quando il leader israeliano si è trovato di fronte alla bozza, ha scoperto che conteneva punti chiave che aveva giurato di non accettare. In particolare la creazione di uno Stato palestinese.

Il tycoon si è anche infuriato per l'attacco di Israele ad Hamas in Qatar, un alleato degli Stati Uniti, proprio mentre i negoziati stavano raggiungendo una fase cruciale.

E ha sfruttato l'unità degli arabi contro l'aggressione per convincerli ad accettare il suo piano. E poi ha colto di sorpresa Netanyahu, facendogli chiamare il leader del Qatar dallo Studio Ovale per scusarsi con Doha.

Il presidente statunitense ha persino tenuto la cornetta al collega israeliano mentre quest'ultimo leggeva da un foglio, come mostra una foto diffusa dalla Casa Bianca.

Garanzie di sicurezza degli Stati Uniti al Qatar

Secondo «Politico», un alto funzionario del Qatar era presente nella stanza durante la telefonata per assicurarsi che Netanyahu seguisse il copione.

Trump ha poi firmato un ordine esecutivo che fornisce al Qatar garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti. Una mossa che riflette gli stretti legami che il repubblicano ha coltivato con gli Stati arabi durante le sue due presidenze.

Durante il suo primo mandato, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e il Marocco hanno firmato gli Accordi di Abramo riconoscendo Israele. Questa volta, il suo primo viaggio importante lo ha portato negli Stati del Golfo, in particolare in Qatar, Egitto e Abu Dhabi, senza fare tappa in Israele.

Hamas sfrutta l'offerta di Trump

Allo stesso tempo, Trump ha intensificato la pressione su Hamas, dandogli tempo fino al 5 ottobre per raggiungere un accordo, o avrebbe affrontato «l'inferno totale».

Hamas ha risposto con astuzia, sfruttando il ripetuto impegno del presidente a liberare tutti gli ostaggi israeliani detenuti a Gaza. A tal fine, il tycoon ha incontrato più volte i parenti degli ostaggi alla Casa Bianca.

D'ora in poi l'annuncio del loro imminente rilascio appare già come una vittoria. La sua vittoria. «Penso che gli ostaggi torneranno lunedì (...) e che ci saranno anche i corpi dei morti», ha detto il presidente americano.

Pressione su tutte le parti

Trump ha poi pubblicato un videomessaggio. E con una mossa senza precedenti per un presidente americano, ha ripubblicato la dichiarazione di Hamas, che Washington considera un'organizzazione terroristica.

Nel messaggio del miliardario non c'è nulla che faccia pensare che Hamas non abbia accettato pienamente il suo piano, come se il movimento islamista palestinese si fermasse ai dettagli.

Ma l'importante resta spingere Israele, Hamas e i loro mediatori a una rapida conclusione.

Trump ha rivelato le sue parole a Netanyahu ad Axios: «Bibi, questa è la tua occasione di vittoria. Era d'accordo. Deve essere d'accordo. Non ha scelta. Deve essere d'accordo con me».