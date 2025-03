Ecco come Trump sta innescando la corsa agli armamenti nucleari globali

Donald Trump, già nel 2016 aveva avvertito gli asiatici: «Non preferireste che il Giappone avesse armi nucleari se anche la Corea del Nord le ha?». KEYSTONE

Se gli Stati Uniti di Donald Trump non prendono più così sul serio la sicurezza dei loro alleati, potrebbero ricorrere ad altri mezzi per scoraggiare gli avversari: gli esperti mettono in guardia da nuovi armamenti nucleari.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo scetticismo di Donald Trump nei confronti delle alleanze e i dubbi sul concetto di ombrello nucleare statunitense sugli Stati alleati potrebbero portare a un aumento degli armamenti nucleari, avvertono gli esperti.

Il sistema di limitazione di tali ordigni, che i presidenti statunitensi di entrambi i partiti hanno costruito, è sull'orlo del baratro.

La Francia avrebbe già offerto alla Germania la possibilità di stazionare jet con armi nucleari nel Paese confinante se gli Stati Uniti si ritirano.

Già nel 2016 Trump aveva consigliato a Giappone e Corea del Sud di dotarsi di proprie forze nucleari.

L'Ucraina, che ha rinunciato volontariamente alle proprie armi nucleari, funge ora da esempio negativo per altri Paesi. Mostra di più

La Pax Americana è finita, temono molti osservatori.

L'uomo forte alla Casa Bianca sta distruggendo le relazioni internazionali: gli Stati Uniti votano contro una risoluzione all'ONU che chiede alla Russia di ritirarsi dall'Ucraina in quanto aggressore, insieme alla Corea del Nord e alla Bielorussia.

Donald Trump ridefinisce la politica estera del suo Paese.

Il nuovo corso e l'esplicito disinteresse della nuova amministrazione per la guerra in Ucraina sollevano la questione se lo «Zio Sam» verrebbe in aiuto dell'Europa se un partner della Nato venisse attaccato, ad esempio, negli Stati baltici: in quale altro modo un Vladimir Putin potrebbe essere dissuaso dal preparare il nuovo round dopo un eventuale accordo di pace?

Cosa accadrebbe se Trump ritirasse le truppe statunitensi dall'Europa?

Un Paese come la Germania perderebbe la sua «condivisione nucleare»: il concetto prevede che gli Stati della NATO dotati di armi nucleari estendano il loro ombrello protettivo sui Paesi della NATO sprovvisti.

Parigi ha riconosciuto il problema e offre a Berlino di piazzare le armi francesi in Germania.

La Francia offre alla Germania jet nucleari

Il quotidiano britannico «Telegraph» riporta: «Stazionare alcuni jet nucleari francesi in Germania non dovrebbe essere difficile e invierebbe un messaggio forte», ha dichiarato un alto funzionario inglese.

Il giornale ipotizza che la mossa di Emmanuel Macron sia volta a convincere il primo ministro britannico Keir Starmer a fare lo stesso.

Un'estensione dell'ombrello nucleare britannico e francese sarebbe probabilmente gradita al prossimo cancelliere tedesco Friedrich Merz, che dopo la sua elezione si è espresso a favore di una minore dipendenza del suo Paese dagli Stati Uniti.

D'altra parte, la Germania non è l'unico Stato dell'Eu a temere la Russia.

Se gli Stati Uniti non dovessero agire come riassicuratore della NATO, anche la Polonia o la Svezia potrebbero prendere in considerazione la possibilità di dotarsi di armi nucleari.

Lo dimostra anche l'esempio dell'Ucraina, che ha rinunciato al suo arsenale nucleare dopo il crollo dell'Unione Sovietica - perché la Russia, tra le altre cose, aveva garantito pace e confini stabili.

Trump aveva già raccomandato armi nucleari alla Corea del Sud e al Giappone, nel 2016

Gli europei hanno almeno Londra e Parigi, che in teoria possono stare al loro fianco. Gli alleati asiatici degli Stati Uniti non hanno alternative a Trump: in Giappone e Corea del Sud la questione delle armi nucleari tornerà presto all'ordine del giorno. Perché di nuovo? Era così anche prima del primo mandato di Trump.

Quando il repubblicano lottava per la nomination del suo partito nel 2016, parlava degli Stati Uniti che spendono troppi soldi per proteggere gli altri.

«Ci sono così tanti Paesi - Cina, Pakistan. Ci sono così tanti Paesi - Russia. Ci così tanti Paesi che ora ce l'hanno già», aveva detto all'epoca a «CBS News». «Non preferireste che il Giappone avesse armi nucleari se anche la Corea del Nord le ha?».

Tokyo, ma anche Seul, avrebbero dovuto costruire il proprio arsenale, scriveva il «New Yorker» nove anni fa. E ora Giappone e Corea del Sud devono guardare mentre Trump vuole presentare a Volodymyr Zelensky un conto salato - per gli aiuti che sono stati forniti finora all'Ucraina.

Chi dirà agli asiatici che la Casa Bianca non verrà a bussare alla loro porta per ottenere di più per le basi statunitensi nei loro Paesi? O se dovesse rifiutarsi di aiutarli in caso di conflitto?

Critiche al «messaggio disastroso» di Trump

«Più Paesi potrebbero dotarsi di armi nucleari sotto la presidenza Trump», avvertiva «Bloomberg» all'inizio di gennaio, in previsione della nuova politica estera statunitense e del crollo dell'«ombrello nucleare ». Il fatto che stia seminando dubbi sulla determinazione dello Zio Sam è un «messaggio disastroso».

Il media conservatore «Telegraph» sa che l'arsenale nucleare divora 50 miliardi di dollari all'anno. Trump vuole ridurre questi costi, il che spiega la sua idea di tenere nuovi colloqui sul disarmo con Russia e Cina.

Tuttavia, Pechino sta attualmente espandendo segretamente le proprie forze nucleari, avverte l'Australian Strategic Policy Institute.

Donald Trump a Washington il 22 febbraio Immagine: Keysonte

La politica di Trump «potrebbe minare il miglior meccanismo che il mondo ha per prevenire la proliferazione delle armi nucleari», avverte «Just Security», un progetto della New York University School of Law. Non è un caso che molti Stati conoscono la tecnologia ma non abbiano sviluppato le proprie forze nucleari.

«Trump potrebbe far crollare questo sistema»

Il successo della prevenzione della proliferazione è dovuto a un consenso bipartisan nella politica statunitense, che ha impedito a Taiwan, ad esempio, di produrre armi nucleari negli anni Settanta e Ottanta.

Anche il fatto che l'Ucraina abbia smantellato il suo arsenale negli anni '90 è stato merito della collaborazione tra il repubblicano George W. Bush e il democratico Bill Clinton.

Trump non crede in questo concetto, ma sta flirtando con un ritiro dalla Nato. «A torto o a ragione, i Paesi arriveranno alla conclusione che hanno bisogno di un proprio deterrente nucleare», avverte Just Security. In Medio Oriente, questo potrebbe persino portare a una corsa agli armamenti nucleari tra Iran e Arabia Saudita.

I presidenti statunitensi di entrambi i partiti hanno «costruito un sistema internazionale per lo più efficace - ma sempre fragile - per contenere le armi più potenti del mondo», conclude l'analisi. «Lo scetticismo di Trump nei confronti delle alleanze potrebbe farlo crollare».