Ecco come Trump sta spingendo l'Islanda, il «52° Stato», tra le braccia dell'UE

L'Islanda potrebbe entrare nell'UE già nell'autunno del 2027? Il desiderio di Donald Trump per la Groenlandia spaventa Reykjavik perché i presagi sono gli stessi per entrambe le isole. Il membro della NATO potrebbe cercare protezione sotto l'ombrello di Bruxelles perché Washington sta facendo sempre più pressione.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump non molla la presa sulla Groenlandia: gli Stati Uniti inviano una nave ospedale indesiderata. Anche il suo ministro dell'interno segue l'esempio.

Quasi tutte le argomentazione che Washington usa per promuovere l'annessione della Groenlandia valgono anche per l'Islanda.

A metà gennaio l'ambasciatore statunitense designato ha fatto notizia quando ha definito l'Islanda il «52° Stato» degli Stati Uniti.

In seguito, al WEF a Davos, lo stesso presidente americano ha confuso più volte l'Islanda con la Groenlandia.

Diverse voci di corridoio dicono che Reykjavik potrebbe tenere una votazione sull'adesione all'UE in agosto per garantire la sovranità e aumentare la sicurezza. Mostra di più

La questione della Groenlandia sembra essere stata archiviata per il momento dopo che Donald Trump, in occasione del WEF di Davos, ha preso le distanze dai suoi piani di acquisizione dell'isola.

Ma il tycoon non ha lasciato cadere la questione: sabato 21 febbraio, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato sulla sua piattaforma Truth Social che avrebbe inviato una nave ospedale in Groenlandia.

L'obiettivo è quello di «prendersi cura delle tante persone» che «sono malate e non vengono curate lì».

Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha reagito con freddezza: «Sono felice di vivere in un Paese in cui tutti hanno accesso gratuito e paritario all'assistenza sanitaria. Dove le compagnie di assicurazione e la ricchezza non decidono se si viene curati in modo appropriato», ha scritto su Facebook il 22 febbraio.

Allo stesso tempo, il segretario degli interni degli Stati Uniti prende posizione: «Se si guarda alla geografia, la Groenlandia è una specie di tappo finale di fronte all'Alaska, e se si vuole proteggere il Nord America e gli Stati Uniti dai missili e dai droni che arrivano sopra il Polo Nord, la Groenlandia è una parte importante della difesa degli Stati Uniti d'America», ha dichiarato il 22 febbraio Doug Burgum.

Gli stessi presagi della Groenlandia

Da questo punto di vista, però, la Groenlandia probabilmente non basta: chiunque guardi la mappa del mondo dalla prospettiva russa vedrà che l'Islanda è altrettanto importante per la difesa degli Stati Uniti quanto la Groenlandia.

Senza il controllo dell'Islanda, ci sarebbe un varco attraverso il quale i sottomarini russi potrebbero navigare nell'Atlantico e verso il Nord America.

Il mondo è capovolto: la Groenlandia e l'Islanda bloccano la rotta dai porti russi all'Atlantico. Google Earth

Questo dilemma strategico, noto come «GIUK gap», è da tempo un problema per i militari occidentali.

Già durante la Seconda Guerra Mondiale preoccupava gli ammiragli della Royal Navy: durante la Guerra Fredda, la NATO dispiegò un sistema di sorveglianza acustica (SISUS) per individuare i sottomarini sovietici che viaggiavano segretamente verso ovest attraverso queste acque.

Il «GIUK Gap» su una mappa della CIA del 1983, quando ancora esisteva l'Unione Sovietica. CIA

GIUK è un sinonimo che sta per i Paesi coinvolti: Groenlandia, Islanda e Regno Unito di Gran Bretagna, detto anche UK. «Il GIUK gap svolge un ruolo cruciale nel limitare le attività russe su scala globale», sottolinea l'Arctic Institute.

Perché l'Islanda sta diventando più importante

L'importanza dell'area sta aumentando, continua l'istituto: «Sia gli Stati artici della NATO che la Russia stanno attivamente ristabilendo la presenza militare della Guerra Fredda nell'Artico espandendo le loro vecchie strutture, con particolare attenzione al dispiegamento e allo stoccaggio di missili».

Il GIUK gap è anche una porta d'accesso per gli aerei russi: qui i movimenti di volo dal 2021. T-Intelligence

Un altro punto è lo scioglimento dei ghiacci artici, che in futuro aprirà nuove rotte commerciali nell'Oceano Artico: queste non passeranno solo per la Groenlandia, ma anche - oltre al Passaggio a Nord-Ovest - per l'Islanda.

Le rotte commerciali previste nell'estremo nord Arctic Institute

In linea di principio, gli argomenti a favore dell'Islanda dovrebbero essere gli stessi addotti da Trump per le sue ambizioni sulla Groenlandia: nella migliore delle ipotesi, l'isola è trascurabile per lo scudo missilistico Golden Dome.

L'Islanda come «52° Stato» degli USA

L'Islanda potrebbe essere il prossimo obiettivo di Washington.

Lo suggerisce anche lo scandalo di metà gennaio: «Politico» ha riportato che l'ambasciatore statunitense designato a Reykjavik ha «scherzato» sul fatto che l'isola sarebbe diventata il «52° Stato» e che lui sarebbe stato il nuovo governatore.

La popolazione locale si è di conseguenza indignata.

Un conduttore radiofonico di nome Jon Axel Olafsson ha lanciato una petizione contro il futuro diplomatico statunitense: «Queste parole di Billy Long, che Trump ha nominato ambasciatore in Islanda, possono essere state pronunciate a mezza voce, ma sono un insulto all'Islanda e agli islandesi che hanno dovuto lottare per la loro libertà e sono sempre stati amici degli Stati Uniti».

Al governo islandese viene chiesto di respingere Long come ambasciatore. La petizione ha raccolto finora 5'450 firme.

L'ambasciatore ha però sottolineato in seguito che stava solo scherzando e si è scusato. A non migliorare la situazione è stata l'apparizione del suo capo al WEF di Davos, pochi giorni dopo.

Il lapsus di Trump in Islanda a Davos

In Svizzera Trump ha ripetutamente confuso le due isole del nord Europa. «Fino a pochi giorni fa, quando ho parlato dell'Islanda, [gli europei] mi amavano», ha detto il 79enne a Davos. E: «Non so se [gli europei] sarebbero lì per noi. Non ci sono per noi in Islanda, posso dirlo».

Scherzo del diplomatico o confusione del presidente Trump: sia come sia, a Reykjavík è suonato il campanello d'allarme.

L'isola dista solo 300 km dalla Groenlandia, che il leader americano non riesce a togliersi dalla testa... tranne forse durante i suoi discorsi a Davos. L'Islanda è anche teoricamente indifesa: non esiste un esercito locale.

Il Paese artico è in realtà un membro della NATO. Dal 1951 ha anche un patto di mutua assistenza con gli Stati Uniti.

Ma, la situazione attuale sta provocando un ripensamento a Reykjavík: il comportamento da grande potenza di Trump e i suoi dazi imprevedibili stanno spingendo l'Islanda tra le braccia dell'UE.

Voto già ad agosto?

L'isola ha flirtato per l'ultima volta con l'adesione all'UE dopo la crisi finanziaria del 2009, ma la relativa domanda è stata ritirata dopo un cambio di governo nel 2015.

I timori per la pesca, la sovranità e la valuta nazionale sono stati i motivi principali.

D'altra parte, l'Islanda è già strettamente legata a Bruxelles, ad esempio attraverso la zona economica comune e l'accordo di Schengen.

L'adesione all'UE migliorerebbe chiaramente le carte di Reykjavik in termini di commercio e difesa: secondo un sondaggio condotto nell'aprile 2025, il 44,3% degli intervistati era favorevole e solo il 35,6% era contrario.

Il governo islandese sta reagendo: il voto sulla riapertura dei negoziati di adesione con Bruxelles non era previsto prima del 2027. Ma ora la popolazione potrebbe essere chiamata alle urne già ad agosto, secondo quanto appreso da «Politico» da due fonti che desiderano rimanere anonime.

«Penso che il fatto che l'Islanda sia stata citata quattro volte in un discorso di Trump [a Davos] abbia certamente fatto alzare le sopracciglia», ha commentato un funzionario dell'UE a proposito del cambiamento di opinione.

«Alla fine, è tutta una questione di pesce, questo è sempre stato il problema».

Se l'Islanda voterà a favore dell'adesione, potrebbe avvenire in tempi brevi: «Sulla carta, non sarebbe troppo difficile; potrebbe bastare anche solo un anno», dice la fonte UE.