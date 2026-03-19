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Medio Oriente Ecco come un miliardario continua a fare grandi affari nello Stretto di Hormuz

Sven Ziegler

19.3.2026

Lo Stretto di Hormuz è una delle più importanti tratte dell'approvvigionamento energetico mondiale.
Lo Stretto di Hormuz è una delle più importanti tratte dell'approvvigionamento energetico mondiale.
KEYSTONE

Mentre molte compagnie di navigazione evitano il Golfo Persico, un miliardario greco sfrutta la crisi per fare affari lucrosi. Le sue superpetroliere continuano a navigare attraverso il pericoloso Stretto di Hormuz, guadagnando milioni di dollari.

Sven Ziegler

19.03.2026, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'armatore greco Georgios Prokopiou continua a inviare navi cisterna attraverso lo Stretto di Hormuz nonostante le tensioni del conflitto con l'Iran.
  • Le tariffe di trasporto sono aumentate in modo massiccio durante la crisi e fanno guadagnare agli armatori centinaia di migliaia di dollari al giorno.
  • I marinai criticano aspramente le operazioni pericolose e parlano di «documenti di morte» che gli equipaggi sono chiamati a firmare.
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Lo Stretto di Hormuz è una delle più importanti tratte dell'approvvigionamento energetico mondiale. Gran parte del trasporto mondiale di petrolio passa attraverso lo stretto passaggio tra l'Iran e l'Oman.

Le preoccupazioni sui mercati energetici sono state di conseguenza elevate da quando la situazione in Medio Oriente si è aggravata. Ma mentre molte compagnie di navigazione stanno evitando la rotta, una società sta sfruttando la situazione per fare nuovi affari.

La compagnia di navigazione greca di Georgios Prokopiou continua a inviare superpetroliere attraverso il pericoloso passaggio e sta generando ricavi particolarmente elevati.

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Centinaia di migliaia di dollari al giorno

Solo nell'ultima settimana, cinque petroliere della flotta di Prokopiou sarebbero passate attraverso lo stretto. Una di queste è la superpetroliera Smyrni, che ha lasciato la rotta indenne nel fine settimana. La nave Shenlong aveva già attraversato il passaggio in precedenza.

Gli incentivi finanziari sono enormi. Le compagnie di navigazione ricevono circa 538'000 dollari al giorno in costi di trasporto per un viaggio di successo attraverso la regione. Prima dell'attuale crisi, i ricavi erano di circa 200'000 dollari al giorno.

Altre compagnie di navigazione applicano tariffe ancora più alte. L'imprenditore greco Epaminondas Empeirikos avrebbe applicato tariffe di circa 770'000 dollari al giorno, che possono fruttare quasi 18 milioni di dollari per un viaggio tipico di 23 giorni.

Anche l'armatore Maria Angelicoussis sta applicando prezzi significativamente più alti rispetto a prima della crisi.

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Tattiche rischiose in alto mare

La strategia delle navi è semplice, ma rischiosa. Ad esempio, i sistemi di tracciamento vengono talvolta disattivati durante la navigazione per confondere i potenziali aggressori.

Ma questo rende le petroliere più difficili da localizzare per gli alleati o le forze di soccorso.

A bordo devono essere dispiegate anche forze di sicurezza armate. Il pericolo è che siano attaccati con droni, come i modelli iraniani Shahed, che sono stati utilizzati più volte durante il conflitto.

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Crescenti critiche da parte dei marinai

Ma i viaggi rischiosi stanno causando una crescente opposizione tra il personale di mare. Secondo il rapporto, i sindacati dei marinai greci stanno parlando dei cosiddetti «documenti di morte».

In base a ciò, gli equipaggi dovrebbero firmare una dichiarazione che prima di entrare in zone marittime pericolose sono stati informati di tutti i rischi e che restano a bordo volontariamente.

In cambio, verrebbero promessi stipendi multipli e bonus. Di recente diversi equipaggi si sono rifiutati di firmare. Molti lavoratori si sono sentiti lasciati soli dagli armatori e dai politici.

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