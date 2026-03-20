L'influencer di destra Candace Owens si diverte a provocare e attacca frontalmente Erika Kirk, cosa che non va giù al campo MAGA. Dominic Gwinn/ZUMA Press Wire/dpa

Una nuova serie video divide il fronte MAGA: con un attacco alla vedova di Charlie Kirk, l’influencer ultraconservatrice Candace Owens spinge i repubblicani sull’orlo dell’autodistruzione.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te L’influencer ultraconservatrice Candace Owens ha lanciato una serie video contro Erika Kirk, vedova del leader conservatore Charlie Kirk e oggi alla guida di Turning Point USA

L'ha accusata - senza prove concrete - e ha riaperto vecchie teorie complottiste.

L’attacco ha provocato una dura reazione nel campo repubblicano, con figure di primo piano che l’hanno accusata di aver oltrepassato una linea morale

Parte del suo seguito online, però, continua a sostenerla.

La vicenda mette in luce le profonde fratture interne al movimento MAGA. Mostra di più

Lo ha fatto di nuovo. L’attivista statunitense di destra Candace Owens è tornata all’attacco. Questa volta, però, nel mirino è finito proprio l’organizzazione che l’ha resa celebre e che oggi rappresenta uno dei pilastri dell’universo MAGA di Donald Trump.

Con la sua serie video intitolata «Bride of Charlie», Owens ha lanciato un’offensiva contro Erika Kirk, vedova di Charlie Kirk, ucciso lo scorso settembre.

Oggi la vedova è alla guida del movimento conservatore «Turning Point USA» ed è diventata una figura di riferimento per molti repubblicani.

We’ll be back on Wednesday. pic.twitter.com/xCUfpQAmGG — Candace Owens (@RealCandaceO) February 23, 2026

Owens ha annunciato un «progetto investigativo» che in breve tempo si sta trasformando in un incendio politico all’interno del campo trumpiano.

La celebre influencer di destra – spesso associata a teorie del complotto – ha colpito, secondo l’analisi del «Washington Post», «nel cuore stesso del movimento che l’ha resa grande».

Il «Daily Beast» ha sintetizzato così lo scontro: «Ora il MAGA sta divorando sé stesso».

Cosa dice candace Owens nella sua serie?

Nella sua serie, Owens ha promesso di rivelare «segreti» del passato di Erika Kirk, che a suo dire sarebbero rilevanti per il suo ruolo alla guida di Turning Point USA.

Secondo l’influencer, «una giovane donna senza alcuna qualifica professionale» sarebbe stata messa al vertice di un’organizzazione che lo scorso anno ha incassato oltre 250 milioni di dollari.

Il trailer allude a presunti legami con un progetto umanitario in Romania e richiama una vecchia narrazione complottista sul traffico di esseri umani, già ampiamente smentita.

Nella prima puntata mancano prove concrete. Owens si limita a leggere una lettera che attribuisce a Erika Kirk tratti psicopatici e ad analizzare pubblicamente il suo albero genealogico.

Chi è Candace Owens?

Owens non è nuova alle provocazioni. Da anni coltiva l’immagine della truth-teller (ovvero colei che dice la verità) senza compromessi: sulle sue tazze in vendita compaiono slogan come «Conspiracy Girlie» o «We don’t know-know, but we know» («non lo sappiamo davvero, ma lo sappiamo»).

Durante il primo mandato di Trump, lei stessa ha lavorato per Turning Point USA come direttrice della comunicazione, diventando una delle sostenitrici afroamericane più importanti e in vista del presidente.

Di recente ha attirato l’attenzione internazionale con affermazioni infondate su Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel Macron, sostenendo – senza alcuna prova – che sarebbe un uomo. La coppia presidenziale ha reagito per vie legali, ma Owens continua a ribadire le proprie accuse.

La ricercatrice Renée DiResta, esperta di media alla Georgetown University, ha spiegato al Washington Post che Owens è particolarmente abile nel disseminare insinuazioni al posto di fatti verificabili: quanto basta perché la sua comunità online si senta parte di una cerchia di «iniziati».

Come ha reagito il campo conservatore?

Con l’attacco a Erika Kirk, Owens potrebbe però aver superato una linea rossa. Già prima della messa online della prima puntata, si è trovata di fronte a un’ondata di critiche nel mondo conservatore.

Il podcaster di destra Ben Shapiro l’ha definita «evil, twisted human being», ovvero una «persona malvagia e distorta». Dal canto suo, il commentatore Dan Bongino ha dichiarato che, se quella è la direzione del movimento conservatore, lui non vuole «farne parte».

Pure, unadulterated, fucking evil. Who in God's name would put a woman whose husband was brutally assassinated in front of the entire world through this?



I am so upset by this, I am just so deeply sorry Erika and her family have to be put through this. https://t.co/RutcKHVSUQ — Meghan McCain (@MeghanMcCain) February 24, 2026

Il punto centrale dell’indignazione è chiaro: Owens attacca la vedova di un giovane leader conservatore assassinato, proprio mentre Trump la elogiava pubblicamente nel suo discorso sullo stato dell’Unione. Per molti repubblicani si tratta di una violazione di una soglia morale.

Perché le sue critiche sono così rilevanti?

Al tempo stesso, Owens può contare su una base digitale estremamente leale. Su YouTube e Instagram conta circa sei milioni di follower per piattaforma, più di molti altri commentatori conservatori.

Per i suoi sostenitori è l’unica che abbia il coraggio di porre «domande scomode». Nell’economia digitale dell’indignazione, anche la rabbia può tradursi in visibilità.

«Si può costruire un pubblico anche facendo arrabbiare le persone», osserva l’informatologa Casey Fiesler, interpellata dal «Washington Post».

Non sorprende quindi che la prima puntata del controverso documentario su Kirk abbia superato il milione di visualizzazioni nel giro di poche ore.

Come si divide il mondo MAGA?

Il conflitto esplode in una fase delicata per il movimento conservatore. Dopo l’uccisione di Charlie Kirk lo scorso anno, diverse correnti si contendono la leadership simbolica.

Da un lato attori istituzionali come Turning Point USA, dall’altro un’alleanza più fluida di influencer di destra che si sentono traditi dai «conservatori dell’establishment».

L’offensiva di Owens approfondisce questa linea di frattura. Non mette in discussione soltanto le competenze di Erika Kirk, ma anche – indirettamente – l’integrità di un’organizzazione che per molti giovani conservatori è un punto di riferimento identitario.

Mentre Trump invoca unità, influencer come Owens alimentano la polarizzazione interna. Se in passato il nemico era il fronte liberale, oggi l’attacco arriva dall’interno.

Chi trae vantaggio dalle provocazioni di Owens?

Nel breve termine, Owens sembra destinata a beneficiare dello scontro: più clic, più abbonati, maggiore visibilità. Nel lungo periodo, però, la polemica potrebbe erodere la fiducia nelle istituzioni conservatrici.

Se ogni figura di vertice può diventare bersaglio di campagne diffamatorie ad alta visibilità, si crea un clima di sospetto permanente.

In ogni caso, il movimento MAGA di rump, oggi, sembra stia combattendo la sua più feroce guerra culturale contro sé stesso.

Se un leader può potenzialmente diventare il bersaglio di una campagna diffamatoria di vasta portata, si crea un clima di sospetto permanente.