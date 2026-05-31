Ecco come Vladimir Putin vuole diventare immortale

Vladimir Putin ha dichiarato guerra alla mortalità umana. Archivbild: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa

Per molti, il desiderio di Vladimir Putin di vivere in eterno è solo una stravaganza. Il capo del Cremlino, però, fa sul serio: nella sua lotta contro la mortalità punta sulla ricerca scientifica e investe l’equivalente di 20 miliardi di franchi.

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Hai fretta? blue News riassume per te Vladimir Putin sembra prendere molto sul serio l’idea di prolungare la vita umana, investendo l’equivalente di oltre 20 miliardi di franchi in progetti scientifici contro l’invecchiamento.

Tra le piste sostenute dal Cremlino figurano terapie geniche e stampa 3D di tessuti e organi.

L’obiettivo dichiarato è sostituire entro il 2030 gli organi naturali con equivalenti artificiali.

Putin ha detto a Xi Jinping che i metodi russi potrebbero «forse persino rendere le persone immortali».

Molti esperti internazionali restano però scettici, sottolineando l’assenza di pubblicazioni scientifiche verificate e ipotizzando che si tratti più di propaganda che di reali progressi. Mostra di più

Con l’aggressione russa all’Ucraina, Vladimir Putin si è inimicato quasi tutto il mondo occidentale. L’opposizione interna è tenuta sotto controllo, se necessario con la forza.

Chiunque possa diventare pericoloso negli equilibri del potere russo viene neutralizzato. Persino gli alleati più stretti potrebbero ambire al suo posto. In breve: Putin ha molti nemici.

Eppure, l’avversario che il capo del Cremlino sembra temere di più non siede nel Governo di una nazione ostile, non si trova in una prigione russa e nemmeno nel suo gabinetto. È un nemico contro cui ogni essere umano è chiamato a combattere: la mortalità.

Nel settembre del 2025, un microfono rimasto acceso per errore ha captato parte di una conversazione tra Putin, il leader cinese Xi Jinping e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un.

Gli organi umani, ha detto Putin rivolgendosi all’omologo cinese, potrebbero grazie ai progressi della tecnologia essere «trapiantati costantemente, fino al punto da permettere alle persone di ringiovanire, forse persino di diventare immortali».

Putin e Xi parlano di immortalità

«Si dice che in futuro, verso la fine del millennio, le persone potranno vivere fino a 150 anni», ha risposto Xi, 72 anni. Accanto a loro, Kim, trent’anni più giovane, sorrideva durante l’incontro a Pechino con i leader dei due Paesi che garantiscono la sopravvivenza del suo regime.

Per molti, quello scambio ha rappresentato il simbolo della distanza dalla realtà degli autocrati contemporanei: uomini di potere eccentrici, capaci di sognare l’impossibile.

Nel caso di Vladimir Putin, però, questa eccentricità sembra essere presa molto sul serio. Il presidente russo ha affidato la sua ricerca dell’immortalità ad alcuni dei migliori scienziati del Paese, sotto la supervisione di persone a lui molto vicine.

Progetti di ricerca per 20 miliardi di franchi

Il Cremlino sta investendo l’equivalente di oltre 20 miliardi di franchi in progetti di ricerca che hanno come obiettivo l’allungamento della vita umana.

Putin si è anche battuto a Pechino per ottenere maggiori forniture di energia dalla Russia. Maxim Shemetov/Pool Reuters/AP/dpa

Tra questi figura una nuova iniziativa per sviluppare una terapia genica capace di rallentare l’invecchiamento cellulare. Nell’aprile del 2026, il viceministro della ricerca Denis Sekirinski ha definito il farmaco «uno dei metodi più promettenti nella lotta contro l’invecchiamento».

Un altro filone riguarda il cosiddetto bioprinting, cioè la produzione artificiale di organi umani destinati ai trapianti. È probabilmente proprio a questa tecnologia che Putin faceva riferimento parlando con Xi Jinping a Pechino.

Si prevede inoltre che, in futuro, i tessuti umani possano essere stampati con stampanti 3D. L’obiettivo dichiarato del programma è ambizioso: entro il 2030, gli organi naturali dovrebbero poter essere sostituiti da equivalenti stampati, ritenuti persino superiori.

La lotta contro l'invecchiamento è una questione di famiglia

In una dichiarazione al Wall Street Journal, l’ufficio stampa del Cremlino ha affermato che «questi progetti sono sostenuti dallo Stato e vi partecipano numerosi istituti scientifici e di ricerca».

L’importanza che Putin attribuisce a questi programmi emerge anche dai nomi delle persone a cui li ha affidati: il noto medico Michail Kovalchuk e l’endocrinologa Maria Vorontsova, sua figlia. Soprattutto Kovalchuk, direttore dell’Istituto Kurchatov, è considerato la mente dietro l’offensiva russa per il ringiovanimento.

Un altro precursore in questo campo è stato Vladimir Khavinson, gerontologo convinto che un passaggio della Bibbia dimostrasse come l’uomo fosse stato creato da Dio per vivere 120 anni.

Per le sue scoperte in campo medico, Khavinson ha ricevuto da Putin la più alta onorificenza statale. L'obiettivo dell’immortalità, però, non è riuscito a realizzarlo: è morto nel 2024, a 77 anni.

Lo scetticismo degli esperti di bioprinting

Che questo obiettivo sia davvero a portata di mano grazie ai metodi russi sembra essere una convinzione del Cremlino. Gli osservatori internazionali, però, esprimono forti dubbi.

Figure come Kovalchuk e Khavinson sono scienziati riconosciuti e seri, ma i loro lavori non risultano finora pubblicati su riviste scientifiche sottoposte a revisione paritaria.

«Se non ci sono pubblicazioni, non ci sono veri risultati», ha dichiarato al Wall Street Journal Alexander Ostrovsky, uno dei pionieri del bioprinting, che ha lasciato la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

I presunti progressi russi nella lotta contro la mortalità potrebbero dunque essere, ancora una volta, una controversa proiezione di forza più che una reale conquista scientifica.