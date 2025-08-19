Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha portato con sé rinforzi di alto livello per l'incontro con il suo omologo statunitense Donald Trump: (da sinistra a destra) la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente finlandese Alexander Stubb, il presidente francese Emmanuel Macron, la controparte italiana Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il segretario generale della Nato Mark Rutte. Keystone/EPA/Aaron Schwartz

L'ordine di attaccare è arrivato dal Cremlino. Ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha voluto ricevere prima il capo di Stato russo, Vladimir Putin, in Alaska e solo dopo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Cosa ha ottenuto dai colloqui di pace a Washington?

DPA, Helene Laube dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Il vertice transatlantico sulla guerra in Ucraina, convocato in tutta fretta, si è concluso lunedì sera (ora locale) dopo oltre cinque ore.

Non c'è ancora pace in vista, ma per la prima volta dall'inizio del conflitto si sta delineando un processo negoziale globale con tutte le parti coinvolte.

Donald Trump vuole iniziare i preparativi per un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader del Cremlino Vladimir Putin.

Che cosa ha effettivamente raggiunto questo vertice e che cosa è ancora irrisolto? Mostra di più

La pace non è ancora in vista, ma per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, quasi tre anni e mezzo fa, ci sono segnali di un processo negoziale globale con tutte le parti coinvolte.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin si sono parlati direttamente in Alaska venerdì scorso.

A questo è seguito un incontro tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei a Washington. Quali sono stati i risultati effettivi di questo vertice e quali quelli ancora irrisolti?

Ci sarà un incontro tra Putin e Zelensky?

È possibile. Trump ha scritto sui social media di aver chiamato Putin per organizzare un incontro tra di lui e Zelensky. Voleva poi incontrarsi con entrambi in un incontro trilaterale. L'ora e il luogo non sono ancora noti.

Secondo il cancelliere tedesco Friedrich Merz, l'incontro dovrebbe avvenire entro le prossime due settimane. Secondo il piano del tycoon, questo sarà seguito da un incontro trilaterale con lui stesso.

Non è chiaro se tutte le parti siano d'accordo. Il consigliere di Putin per la politica estera Yuri Ushakov ha dichiarato che la conversazione telefonica tra il capo di Stato e Trump è stata «aperta e molto costruttiva», una formulazione diplomatica che spesso indica le differenze di opinione.

Secondo la dichiarazione, i due hanno concordato la nomina di negoziatori di alto livello per colloqui diretti tra Russia e Ucraina, ma non è stata menzionata la partecipazione dello stesso Putin.

Il capo del Cremlino non ha ancora rifiutato esplicitamente un incontro con Zelensky, ma ha ripetutamente sottolineato di non considerare il presidente ucraino né legittimo né alla pari. Inoltre ha sempre posto come condizione che le questioni fondamentali debbano essere chiarite in anticipo.

Zelensky ha dichiarato la sua disponibilità a parlare con Putin lunedì senza precondizioni. «Penso che dobbiamo incontrarci senza alcuna precondizione e pensare a come questo percorso possa continuare per porre fine alla guerra», ha dichiarato l'ucraino dopo il vertice.

Quali garanzie di sicurezza potrebbe avere l'Ucraina?

Con le cosiddette garanzie di sicurezza, gli Stati o le organizzazioni internazionali possono assumere impegni vincolanti nei confronti di un Paese per assicurarne la protezione e proteggerlo da minacce esterne.

Nel caso dell'Ucraina, due opzioni in particolare presentano un potenziale di conflitto.

La prima è la garanzia modellata sull'articolo 5 del trattato NATO: questo stabilisce che gli alleati possono contare sul sostegno degli altri Paesi in caso di attacco e che un'aggressione a uno Stato membro sarà considerato un'aggressione a tutti.

Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sottolineato a Washington che, sebbene la piena adesione dell'Ucraina all'alleanza non sia in gioco, le garanzie simili all'articolo 5 rimangono sul tavolo. Il loro contenuto sarà ora discusso in dettaglio.

La seconda sono le truppe di mantenimento della pace per l'Ucraina: Rutte, Merz e Trump hanno lasciato aperta la questione di come potrebbe essere strutturata tale forza. Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di «truppe di riassicurazione in mare, in aria e a terra» che potrebbero essere fornite dagli alleati dell'Ucraina.

Per Macron, le garanzie di sicurezza necessarie comprendono anche un esercito ucraino solido, in grado di resistere a qualsiasi attacco. Zelensky ha fatto un ragionamento simile.

Rutte ha sottolineato all'emittente statunitense «Fox News» che la Russia non dovrà mai più tentare di impadronirsi anche di un solo chilometro quadrato di territorio ucraino dopo un accordo di pace.

Trump parla solo vagamente di garanzie di sicurezza per l'Ucraina

Sui social media, Trump ha descritto i colloqui come «fruttuosi» e ha detto che hanno discusso di «garanzie di sicurezza per l'Ucraina che saranno fornite da vari Paesi europei con il coordinamento degli Stati Uniti».

Alla domanda dei giornalisti se gli Stati Uniti avrebbero inviato truppe in Ucraina come parte di un'operazione di mantenimento della pace, il repubblicano ha evitato una risposta diretta e si è limitato a dire: «Li aiuteremo. Saremo coinvolti».

I leader europei hanno chiesto al tycoon una garanzia di sicurezza sulla falsariga dell'articolo 5 della NATO. In altre parole che un attacco all'Ucraina sarebbe stato considerato un attacco a tutti gli Stati della NATO. La risposta di Trump: «Forniremo loro un'ottima protezione e un'ottima sicurezza».

Quando gli è stato chiesto quali garanzie avrebbe voluto, Zelensky ha risposto: «Tutto».

Cosa dice Mosca?

Dopo l'incontro con Trump in Alaska, anche Putin ha parlato di garanzie di sicurezza per l'Ucraina, ma non ha approfondito questo punto.

Il giorno dei colloqui a Washington, il Ministero degli esteri russo ha ribadito che la Russia non accetterebbe truppe dagli Stati della NATO per garantire la pace dopo un cessate il fuoco in Ucraina.

Secondo Mosca, uno scenario del genere rischierebbe di aggravarsi e di trasformare il conflitto in un confronto globale.

Ci sarà un cessate il fuoco o no?

Questo non è affatto chiaro. Le dichiarazioni dei vari attori differiscono. Inizialmente Trump aveva chiesto un cessate il fuoco immediato in Ucraina. Dopo l'incontro con Putin, che non ha fatto alcuna concessione su questo punto, non se ne è più parlato.

Merz ha ora dichiarato a Washington: «Non posso immaginare che il prossimo incontro abbia luogo senza un cessate il fuoco». Ma Zelensky ha cancellato la sua lunga richiesta di un cessate il fuoco, che avrebbe dovuto aver luogo prima di un incontro con Putin.

E la cessione di territorio alla Russia?

La Russia ha sempre chiesto all'Ucraina di riconoscere la perdita dei propri territori in cambio di un cessate il fuoco. I territori ucraini annessi di Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson sono elencati come nuove regioni nella Costituzione russa dal 2022.

In un memorandum, Mosca ha proposto che le forze armate ucraine si ritirino completamente dalle regioni di Luhansk e Donetsk, non ancora completamente controllate dalle truppe russe, come condizione per un cessate il fuoco.

Le città strategicamente importanti di Kramatorsk e Sloviansk, che Kiev detiene ancora e non vuole cedere, si trovano nella regione di Donetsk.

Si ipotizza che la Russia possa cedere parti occupate delle regioni ucraine di Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk e Mykolaiv in cambio del pieno controllo di Donetsk e Luhansk.

Anche il futuro delle regioni di Zaporizhzhya e Kherson non è chiaro. Entrambe sono per oltre il 50% sotto il controllo russo, ma Kiev ha ancora voce in capitolo nelle capitali regionali.

Zelensky ha ripetutamente sottolineato che la Costituzione ucraina non consente la cessione di territori o lo scambio di terre. Ha anche affermato di voler negoziare le questioni territoriali direttamente con Putin.

Gli alleati europei hanno sottolineato che l'Ucraina dovrà decidere da sola se cedere i territori richiesti dalla Russia.

Quanto sono ottimisti gli europei?

Dopo il vertice si è sentito un po' di sollievo. Ad esempio il cancelliere tedesco ha dichiarato: «Le mie aspettative sono state non solo soddisfatte, ma anche superate». Non ha voluto nascondere il fatto che non era sicuro che l'incontro sarebbe andato come è andato. «Sarebbe potuta andare diversamente».

Ma ci sono state anche altre sfumature. Il presidente finlandese Alexander Stubb ha dichiarato all'emittente statunitense CNN dopo l'incontro che gli obiettivi strategici fondamentali di Putin non sono cambiati.

Il leader del Cremlino vuole vedere la Russia come una superpotenza. «Vuole dividere l'Occidente. E vuole togliere la sovranità all'Ucraina», ha aggiunto il finlandese, il cui Paese confina direttamente con la Russia.

«Trump pensa che lo spettacolo sia diplomazia»

«Trump pensa che lo spettacolo sia diplomazia», riassume «Der Spiegel». E un'analisi dell'incontro sulla «Süddeutsche Zeitung» è intitolata: «Lo show di pace di Trump e l'avvertimento dell'Europa».

Il presidente americano si è presentato alla stampa con l'omonimo ucraino e poi con gli europei prima ancora di aver negoziato con loro a porte chiuse, critica il giornale tedesco.

Quando gli è stato chiesto di indicare le tappe decisive sulla via della pace in Ucraina, ha fatto riferimento a un incontro tra Zelensky e Putin in cui tutto questo potrebbe essere chiarito. L'incontro è previsto a breve.

Trump ha quindi in serbo la prospettiva del prossimo spettacolo, ha proseguito. L'importante è che il suo spettacolo vada avanti, ma a quanto pare non gli interessano i dettagli.

Cessate il fuoco, garanzie di sicurezza, cessioni territoriali: Trump non ha voluto fornire alcun dettaglio concreto. O perché non è molto interessato o perché non c'è ancora quasi nulla di concreto.

Il Ministro degli esteri americano, Marco Rubio, deve ora elaborare garanzie di sicurezza con i consiglieri per la sicurezza nazionale dei capi di Stato e di Governo che si sono recati al vertice e, secondo gli ambienti governativi tedeschi, «avviare un processo negoziale ordinato».

Qual è il ruolo della Germania?

La Germania continua a stare al fianco dell'Ucraina. Merz ha un ruolo di primo piano tra gli alleati europei. A Washington ha detto che il previsto incontro tra Putin e Zelensky deve essere ben preparato. «Lo faremo anche con il presidente ucraino».

«Merz sta guadagnando statura», continua lo «Spiegel» dopo il vertice. Al tavolo con Trump, mentre le telecamere riprendevano, Merz ha contraddetto il tycoon.

Ha insistito su un cessate il fuoco in Ucraina in modo amichevole, ma fermo e ha sottolineato che la parte complicata dei negoziati deve ancora venire. Il cancelliere dovrebbe aspettarsi venti contrari da Washington in futuro. Ma Merz sembra essere preparato a questo.

A livello interno, stanno emergendo difficili discussioni su come esattamente la Germania dovrebbe partecipare alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina in caso di accordo di pace.

La questione centrale: 80 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la Germania dovrebbe inviare truppe della Bundeswehr in Ucraina?

Merz ha detto che la portata delle garanzie di sicurezza dovrà essere discussa in Europa e nella coalizione di Berlino, «fino alla questione se dovremo prendere decisioni che richiedono un mandato».

È ancora troppo presto per dare una risposta definitiva. Decisioni che richiedono un mandato significa che il Bundestag dovrebbe decidere se inviare soldati dell'esercito tedesco in Ucraina.