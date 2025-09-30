Donald Trump (sullo sfondo) con Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca il 29 settembre. KEYSTONE

Secondo il primo ministro Benjamin Netanyahu, Israele sostiene il piano di pace del presidente americano Donald Trump. Ecco cosa si cela dietro il piano per porre fine alla guerra di Gaza.

Keystone-SDA, Philipp Dahm SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha accettato il piano di pace di Donald Trump per la Striscia di Gaza. Mentre Hamas vuole «esaminarlo attentamente».

Non sarà l'organizzazione terroristica, ma l'Autorità Nazionale Palestinese ad assumere la guida politica.

L'Europa e l'ONU stanno segnalando il loro sostegno al piano. Mostra di più

Israele ha accettato lunedì il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra di Gaza con l'organizzazione islamista palestinese Hamas. «Sostengo il suo piano per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza», ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante l'incontro con il presidente statunitense a Washington.

Fonti di Hamas hanno affermato che l'organizzazione ha ricevuto la proposta dai mediatori del Qatar e dell'Egitto. Di conseguenza, gli islamisti vogliono «esaminare attentamente» il piano prima di dare una risposta ufficiale. In Europa il piano è stato approvato, insieme alla dichiarazione che la palla è ora nel campo di Hamas.

Il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul ha parlato di una «opportunità unica» che non deve essere sprecata. «Esorto tutti coloro che possono influenzare Hamas a farlo ora», ha dichiarato il politico della CDU.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato su X che Hamas non ha «altra scelta che rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi e seguire questo piano».

Le proposte di Trump

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha sottolineato che il Regno Unito chiede a tutte le parti di lavorare con il governo statunitense per concludere e attuare l'accordo.

Ecco come si presenta il piano in 20 punti: Fine dei combattimenti: se entrambe le parti sono d'accordo, la guerra dovrebbe finire immediatamente - l'esercito israeliano dovrebbe ritirarsi su una «linea concordata» e tutti i combattimenti dovrebbero essere sospesi.

Ostaggi e prigionieri : 72 ore dopo che Israele ha accettato pubblicamente il piano, tutti gli ostaggi (vivi o morti) devono essere restituiti dalla Striscia di Gaza. Israele dovrà poi rilasciare circa 250 prigionieri palestinesi condannati all'ergastolo e circa 1'700 detenuti dopo il 7 ottobre 2023. Per ogni corpo restituito, Israele deve restituire 15 corpi di palestinesi alla Striscia di Gaza. Secondo le informazioni israeliane, solo 20 dei 48 ostaggi sono ancora vivi.

Forniture di soccorso: subito dopo l'adozione del piano, la Striscia di Gaza dovrà ricevere forniture di soccorso complete. Le forniture di acqua ed elettricità devono essere ripristinate e gli ospedali riparati. La distribuzione sarà effettuata dalle Nazioni Unite, dalla Mezzaluna Rossa e da altre organizzazioni internazionali indipendenti.

La popolazione della Striscia di Gaza: nessuno deve essere costretto ad andarsene; la partenza e il ritorno devono avvenire su base volontaria.

Ruolo di Hamas: Hamas non dovrebbe essere coinvolto nell'amministrazione della Striscia di Gaza. I membri di Hamas che rinunciano alle armi e accettano una «coesistenza pacifica» possono ricevere l'amnistia o lasciare il Paese secondo il piano.

Periodo di transizione: Israele non dovrebbe annettere né occupare permanentemente la Striscia di Gaza. Inizialmente il territorio dovrà essere amministrato da un governo di transizione composto da un comitato palestinese tecnocratico. Oltre ai palestinesi, esperti internazionali faranno parte del comitato, che a sua volta sarà controllato da un «consiglio di pace» guidato da Trump. Il consiglio comprenderà altri politici di alto livello, come l'ex primo ministro britannico Tony Blair. Una forza di stabilizzazione internazionale (ISF) dovrà garantire la sicurezza e allo stesso tempo addestrare le forze di polizia palestinesi. Blair ha definito il piano «coraggioso e intelligente».

Ricostruzione: sono previsti un «Piano Trump per lo sviluppo economico» finanziato a livello internazionale, investimenti e una zona economica speciale per creare posti di lavoro. A lungo termine, si intende promuovere la pace insieme a uno «scambio interreligioso» e aprire prospettive per uno Stato palestinese dopo una riforma dell'Autorità Nazionale Palestinese (ANP). Mostra di più

Sul ruolo dell'ANP, Netanyahu ha dichiarato di apprezzare la posizione di Trump «secondo cui l'ANP non può svolgere alcun ruolo a Gaza senza una trasformazione radicale e autentica».

Ha inoltre sottolineato che un'amministrazione civile nella Striscia di Gaza non sarà guidata né da Hamas né dall'ANP, che governa la Cisgiordania. Al momento non è chiaro se Hamas accetterà il piano. Finora gli islamisti hanno rifiutato il disarmo, ad esempio.

La «Riviera del Medio Oriente» di Trump suscita aspre critiche

Negli ultimi mesi sono state discusse diverse proposte su come mettere in sicurezza e amministrare la Striscia di Gaza dopo un'eventuale fine della guerra.

In questo contesto, Trump aveva ventilato l'idea di prendere il controllo del territorio e di reinsediare la popolazione palestinese in Paesi terzi per trasformare Gaza in una «Riviera mediorientale». La proposta è stata aspramente criticata sia a livello internazionale che negli Stati Uniti.

Secondo gli esperti, l'espulsione di persone dalla Striscia di Gaza violerebbe il diritto internazionale. Il piano in 20 punti ora afferma: «Nessuno sarà costretto a lasciare Gaza». Chi volesse andarsene potrebbe farlo e «anche tornare». Le persone saranno «incoraggiate» a rimanere.

Netanyahu: «Progressi drammatici»

Netanyahu ha dichiarato a Washington di ritenere che «oggi stiamo compiendo un passo decisivo per porre fine alla guerra a Gaza e creare le condizioni per un drammatico progresso verso la pace in Medio Oriente e, credo, anche oltre, in importanti Paesi musulmani».

Il piano è in linea con le condizioni di Israele per il dopoguerra, ha detto il capo del governo israeliano. Per quanto riguarda Hamas, Trump ha dichiarato: «Ho la sensazione che otterremo una risposta positiva. Siamo molto vicini a una soluzione».

Per quanto riguarda il progetto del «consiglio di pace» da lui guidato come organo di supervisione per un eventuale governo di transizione nella Striscia di Gaza, Trump ha spiegato di avere «molto da fare», ma che era importante per lui assumere questo ruolo su richiesta dei leader arabi e israeliani.

L'ONU vuole sostenere il piano di pace di Trump per Gaza

Il repubblicano ha poi spiegato che il consiglio dovrebbe includere anche altri politici di alto livello «e personalità molto rispettate». Netanyahu ha dichiarato: «Se questo organismo internazionale avrà successo, avremo chiuso definitivamente la guerra».

Il leader dell'opposizione israeliana Jair Lapid ha annunciato di voler garantire a Netanyahu una «rete di sicurezza» nel caso in cui i partner della coalizione di ultradestra dovessero abbandonare il governo per protesta. Gli integralisti del governo sono contrari alla fine della guerra finché Hamas non verrà schiacciato.

Le Nazioni Unite hanno sottolineato il loro sostegno agli sforzi. «Le Nazioni Unite sono pronte a dare il loro sostegno, compresa la fornitura di aiuti umanitari», ha dichiarato un portavoce dell'ONU a New York in risposta a una domanda sul piano di Trump.

Israele non vuole violare di nuovo la sovranità del Qatar

Durante l'incontro con Trump, Netanyahu ha parlato al telefono con il capo del governo del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Israele aveva attaccato la leadership di Hamas nello Stato del Golfo circa tre settimane fa. Durante la conversazione, Netanyahu ha escluso ulteriori attacchi nell'emirato del Golfo.

John Oliver: While "no one would say Netanyahu personally caused October 7th," his long-term strategy "has caused exponentially more suffering."



"He deliberately allowed Qatar to funnel money into Gaza, literally sending suitcases full of money there in the back seats of cars,… pic.twitter.com/SQQq6HCUVQ — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) September 29, 2025

«Vorrei anche assicurarvi che Israele non intende violare nuovamente la vostra sovranità in futuro», ha dichiarato Netanyahu. Israele si rammarica che un cittadino del Qatar sia stato ucciso nell'attacco.

«Voglio assicurarvi che Israele ha preso di mira Hamas, non i qatarioti». I membri della coalizione di estrema destra hanno criticato le «scuse abiette».

Anche gli Stati Uniti hanno criticato l'attacco del Qatar

Il Qatar è un importante alleato degli Stati Uniti nel Golfo. L'emirato sta mediando nella guerra di Gaza insieme all'Egitto e agli Stati Uniti. Il Qatar ha condannato con forza l'attacco di Israele. Critiche sono arrivate anche dagli Stati Uniti.

Netanyahu ha anche elogiato l'idea del governo statunitense di istituire un gruppo trilaterale «per risolvere le controversie in sospeso tra i nostri due Paesi». Netanyahu non ha inizialmente fornito ulteriori dettagli.

Il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ha accolto con favore le rassicurazioni. Secondo i media, la garanzia di Israele che non avrebbe mai più effettuato attacchi in Qatar era originariamente il 21° punto del piano. Questo punto è stato ora omesso dal documento pubblicato dalla Casa Bianca.