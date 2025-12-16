Il Cancelliere Merz e il Presidente Selenskyj. Michael Kappeler/dpa

L'Europa vuole creare una forza di protezione per l'Ucraina con il sostegno degli Stati Uniti come parte di possibili garanzie di pace. Ecco i punti più importanti dell'incontro di Berlino in sintesi.

Keystone-SDA, Lea Oetiker SDA

Hai fretta? blue News riassume per te A Berlino l'Europa e gli Stati Uniti hanno discusso di garanzie di sicurezza e di una possibile forza di protezione per l'Ucraina.

I Paesi hanno fatto progressi sui futuri impegni di assistenza, ma sono rimasti divisi sulla questione delle possibili cessioni territoriali alla Russia.

Gli Stati Uniti dovranno ora coordinare i risultati con Mosca, mentre l'UE deciderà come gestire i beni russi congelati. Mostra di più

Una dichiarazione finale dei colloqui sull'Ucraina a Berlino afferma che una forza di protezione guidata dall'Europa e sostenuta dagli Stati Uniti dovrebbe rafforzare le forze armate ucraine e garantire la sicurezza dello spazio aereo e dei mari, anche all'interno dell'Ucraina.

La forza è uno dei numerosi impegni assunti dagli Stati partecipanti in caso di accordo di pace.

Oltre alla Germania hanno firmato l'accordo i rappresentanti di Francia, Regno Unito, Polonia, Italia, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, nonché il presidente del Consiglio d'Europa e la presidente della Commissione europea.

Gli Stati Uniti non vogliono dispiegare truppe di terra, ma sottolineano il loro impegno nella sorveglianza e nella prevenzione dei conflitti. La Russia rifiuta il dispiegamento.

Gli europei assicurano inoltre all'Ucraina un «sostegno continuo e sostanziale» alle sue forze armate. Il documento conclude due giorni di negoziati a Berlino sul piano di pace statunitense senza la partecipazione della Russia.

Ecco le domande e le risposte più importanti sull'incontro di Berlino in sintesi.

Qual è il risultato più importante?

I dettagli del contenuto non sono noti, ma tutte le parti coinvolte hanno riconosciuto pubblicamente che i negoziati hanno fatto progressi. Questo vale soprattutto per le garanzie di sicurezza per l'Ucraina in caso di cessate il fuoco.

«Quello che gli Stati Uniti hanno messo sul tavolo qui a Berlino in termini di garanzie legali e materiali è davvero notevole. Si tratta di un progresso molto importante», ha dichiarato ad esempio il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Donald Trump ha detto a Washington che ora sono «più vicini» a una soluzione rispetto al passato. Ha avuto colloqui con gli europei e con Volodymyr Zelensky. «Sembra che stia andando bene». Allo stesso tempo, il presidente statunitense ha precisato: «Lo stiamo dicendo da molto tempo, ed è una questione difficile».

Il presidente ucraino sembra aver accettato il fatto che l'adesione alla NATO non è realistica. Il problema ora è come ottenere una garanzia di assistenza da parte degli Stati dell'Alleanza atlantica che sia simile all'articolo 5 del trattato NATO.

Secondo questo articolo, un attacco a uno Stato membro viene trattato come un attacco a tutti gli Stati dell'Alleanza. Non è ancora chiaro però cosa questo possa significare nel dettaglio.

Dove non ci sono stati progressi?

Sulla questione più spinosa delle possibili cessioni territoriali da parte dell'Ucraina all'aggressore Russia. Zelensky ha parlato del persistere di «posizioni diverse» delle parti in conflitto e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti, in qualità di mediatori, possano raggiungere un consenso.

Nonostante l'avvicinamento a una soluzione, dopo l'incontro di Berlino non si intravede ancora alcun movimento concreto.

Una delle richieste principali di Mosca per un cessate il fuoco è che Kiev ceda anche le città della regione di Donetsk che sono strategicamente importanti per la difesa del Paese e che la Russia non è ancora riuscita a conquistare.

Il leader ucraino ha rifiutato tali regali allo «Stato aggressore» e ha fatto riferimento alla Costituzione del Paese, che non consente tali cessioni territoriali.

Cosa succederà ora?

Gli Stati Uniti trasmetteranno ora i risultati alla Russia, che non era presente al tavolo di Berlino. Non è ancora chiaro quando e come ciò avverrà.

L'alto funzionario statunitense ha parlato anche di un incontro con gruppi di lavoro e personale militare nel fine settimana, «forse» a Miami, nello Stato americano della Florida, ma non è chiaro se si tratterà di una riunione puramente interna agli Stati Uniti o se saranno coinvolti anche altri Paesi.

Quale reazione russa ci si può aspettare?

Fino a tarda sera non ci sono state reazioni ufficiali da parte della Russia alle dichiarazioni degli europei e degli americani sui colloqui.

Ma il Cremlino aveva già dichiarato prima dell'inizio dei negoziati che «difficilmente ci si poteva aspettare qualcosa di buono» dagli alleati europei dell'Ucraina nei negoziati e che le precedenti proposte dell'UE erano già state inaccettabili per la Russia.

Finora Mosca ha rifiutato categoricamente il dispiegamento di truppe degli Stati della NATO per monitorare il cessate il fuoco e ha avvertito che le truppe dell'alleanza militare sarebbero state viste come un obiettivo militare e distrutte.

Anche un referendum proposto da Zelensky sulle cessioni territoriali richieste dalla Russia, che gli europei sosterrebbero, ha incontrato il rifiuto di Mosca.

Il consigliere di Vladimir Putin per la politica estera Yuri Ushakov ha spiegato che il territorio in questione era territorio russo. Sebbene la Russia abbia già annesso le quattro regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, non le controlla ancora completamente e questa annessione non è comunque riconosciuta a livello internazionale.

Cosa devono fare gli europei?

Gli europei hanno ancora davanti a sé la parte più difficile della settimana. Giovedì si deciderà sull'utilizzo dei beni statali russi congelati nell'UE, che ammontano a circa 185 miliardi di euro. La posta in gioco è alta: per l'UE, per l'Ucraina e anche per Merz personalmente.

Il cancelliere tedesco si è posto in prima linea tra i sostenitori di questa mossa. Per lui si tratta della prima grande prova da leader in Europa. Lunedì ha quindi aumentato ancora una volta la pressione e ha dichiarato che la decisione è una «questione chiave» per l'UE: un no danneggerebbe «in modo massiccio» la capacità di azione dell'Europa per gli anni a venire.

Per l'Ucraina, un no significherebbe che il sostegno dei suoi alleati si esaurirebbe gradualmente. Inoltre Trump non è più disposto a spendere soldi per la guerra.

Putin seguirà da vicino la decisione. Il Cremlino avverte delle conseguenze di vasta portata di questo «furto» e minaccia di prendere contromisure. Dal punto di vista russo, è probabile che questo faccia crollare le possibilità di un cessate il fuoco.

È possibile un cessate il fuoco prima di Natale?

Probabilmente no. Ma Merz ha invitato Putin a deporre le armi almeno durante le feste. «Forse la leadership russa ha un briciolo di decenza umana e lascerà la popolazione in pace con questo terrore almeno per qualche giorno a Natale».