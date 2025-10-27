Il presidente Vladimir Putin descrive il progetto come una prova della superiorità russa. Ramil Sitdikov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

14'000 chilometri in 15 ore: la Russia comunica il successo del test di un missile da crociera a propulsione nucleare. Ecco cosa si sa al riguardo.

Hai fretta? blue News riassume per te La Russia ha testato con successo per la prima volta il missile da crociera Burevestnik a propulsione e capacità nucleare - il missile ha volato per circa 14'000 chilometri in 15 ore.

Il presidente Vladimir Putin descrive il progetto come una prova della superiorità russa.

Il sistema di propulsione nucleare è destinato a dare al missile un raggio d'azione quasi illimitato e manovre evasive contro i sistemi di difesa missilistica.

Gli esperti militari avvertono dell'elevato rischio di radiazioni e del pericolo di un'escalation, poiché un incidente o un difetto tecnico potrebbero portare a una massiccia contaminazione radioattiva. Mostra di più

Un test che sta causando agitazione in tutto il mondo: Mosca riporta di aver testato con successo il suo missile da crociera Burevestnik a propulsione e capacità nucleare.

Lo ha annunciato il capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov al presidente Vladimir Putin domenica, come riporta l'agenzia di stampa statale Interfax.

Il test ha avuto luogo il 21 ottobre. Il razzo ha percorso ben 14'000 chilometri nel suo volo inaugurale ed è rimasto in aria per circa 15 ore.

«E questo non è il limite», afferma Gerasimov. Si dice che il Burevestnik abbia eseguito complesse manovre verticali e orizzontali durante il volo, dimostrando la sua capacità di superare i sistemi di difesa missilistica nemici.

Il progetto di prestigio di Putin con il nucleare

Il Burevestnik non è un normale missile da crociera. A differenza dei missili convenzionali, che si basano su un carburante limitato, è alimentato da un sistema di propulsione nucleare.

Secondo Mosca, ciò significa che è teoricamente in grado di volare ininterrottamente e con un raggio d'azione quasi illimitato.

Putin ha presentato per la prima volta l'arma nel marzo 2018 con parole concise, sottolineando che potrebbe eludere qualsiasi difesa missilistica statunitense. Da allora, miti e speculazioni hanno vorticato intorno al progetto segreto ad alta tecnologia.

Gli esperti avvertono del pericolo di irradiazione

Mentre il Cremlina celebra il sistema come una pietra miliare tecnologica, gli esperti militari occidentali lanciano l'allarme.

La combinazione di arma nucleare e propulsione nucleare comporta non solo un potenziale di escalation strategica, ma anche rischi ecologici. Se il missile si schianta o sviluppa problemi tecnici durante il volo, potrebbe rilasciare radiazioni radioattive, con conseguenze imprevedibili.

In effetti, già in passato sono stati segnalati test falliti e incidenti in progetti simili. Ora che la Russia può apparentemente riferire di un test riuscito, la corsa agli armamenti a propulsione nucleare entrerà probabilmente in una nuova fase.