Israele, nelle prime ore di venerdì mattina, ha attaccato decine di obiettivi in Iran. Almeno un impianto nucleare è stato colpito e due alti ufficiali iraniani sono stati uccisi. Ecco cosa si sa finora e cosa no.

Nella notte, Israele ha lanciato un grande attacco contro le città e gli impianti nucleari iraniani.

Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha parlato di «attacco preventivo», mentre per il primo ministro Benjamin Netanyahu si è trattato di un «attacco iniziale riuscito».

Le esplosioni sono state udite a Teheran nelle prime ore del mattino. Ecco cosa si sa finora, e cosa non si sa.

Ecco cosa si sa degli attacchi

Poco prima dell'alba, i media di Stato iraniani hanno riferito di diverse esplosioni intorno alla capitale Teheran. L'esercito israeliano ha poi confermato gli attacchi in Iran.

È stato attaccato il programma nucleare. Si è trattato di «un'offensiva preventiva, precisa e combinata». Oltre al programma nucleare, sarebbero stati attaccati anche altri obiettivi militari. Teheran è stata ripetutamente scossa da esplosioni per tutta la mattinata.

È probabile che si sia trattato di diverse ondate di raid da parte dell'esercito israeliano. Il portavoce militare israeliano Effie Defrin ha poi dichiarato che sono stati dispiegati più di 200 aerei da guerra e sono stati attaccati più di 100 obiettivi.

Quali obiettivi sono stati colpiti?

Oltre agli attacchi nella capitale iraniana Teheran, secondo Netanyahu sono stati colpiti anche gli impianti nucleari del Paese.

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha nominato uno dei più importanti impianti nucleari iraniani: la struttura di arricchimento dell'uranio di Natan è stata «tra gli obiettivi», ha annunciato il capo dell'AIEA Rafael Grossi.

La televisione di Stato iraniana ha riferito di fumo nell'impianto nucleare. In seguito, l'agenzia di stampa iraniana Isna ha riferito di attacchi anche nel nord-ovest del Paese.

Quali leader sono stati uccisi?

Il comandante delle potenti Guardie Rivoluzionarie, il Maggiore Generale Hussein Salami, è stato ucciso in un attacco alla sede del Comando Supremo delle Guardie Rivoluzionarie, ha riferito l'agenzia di stampa Tasnim.

Le Guardie rivoluzionarie sono le forze armate d'élite dell'Iran. Anche il capo di Stato Maggiore Mohammed Bagheri è morto.

L'agenzia Tasnim ha confermato anche l'uccisione di sei noti scienziati: «Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoun Abbasi sono gli scienziati nucleari rimasti martirizzati» nell'attacco israeliano.

Gli attacchi notturni sono solo l'inizio

Il primo ministro israeliano ha descritto gli attacchi delle prime ore del mattino come un «attacco iniziale», aggiungendo: «Questa operazione continuerà per tutti i giorni necessari a eliminare questa minaccia».

Ecco come ha reagito il governo iraniano

Il capo di Stato iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, ha minacciato Israele di ritorsioni in risposta all'attacco notturno su larga scala.

Israele deve aspettarsi «una dura punizione», ha dichiarato il leader religioso in un comunicato del suo ufficio.

Le forze armate israeliane hanno riferito che oltre 100 droni sono stati sparati contro Israele dall'Iran.

Scoppierà una guerra internazionale in Medio Oriente?

Sebbene l'Iran abbia minacciato una dura risposta alle azioni di Israele, non si sa quali saranno le esatte conseguenze degli attacchi notturni per l'intera regione. C'è grande preoccupazione per una massiccia escalation in Medio Oriente.

Già l'anno scorso Israele e Iran sono stati più volte sull'orlo della guerra aperta. Secondo i media, Gerusalemme ipotizza che eventuali scontri con Teheran possano durare almeno due settimane.

Quante vittime ha fatto finora l'attacco?

Le autorità iraniane hanno riferito di vittime e danni in ampie zone del Paese. Non si sa ancora però quante persone - compresi i civili - siano morte o rimaste ferite a causa del grave attacco.

I media hanno divulgato immagini di facciate di case distrutte a Teheran. I video mostrano soccorritori alla ricerca di persone sepolte sotto le macerie.

Sono stati colpiti altri impianti nucleari oltre a Natanz?

L'esatta portata degli attacchi non è ancora nota. Inoltre non è chiaro se, oltre all'impianto nucleare di Natanz, siano state colpite altre strutture del programma nucleare e, in caso affermativo, quali.