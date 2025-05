Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (destra) discute con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai margini della Messa funebre di Papa Francesco in Piazza San Pietro a Città del Vaticano, il 26 aprile 2025. KEYSTONE

Dopo mesi di negoziati, Stati Uniti e Ucraina hanno concluso un accordo sulle materie prime. Ma la sua attuazione solleva molte domande.

dpa/toko dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo lunghi negoziati, gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno concluso un accordo sulle materie prime.

L'Ucraina concede agli Stati Uniti l'accesso a preziose risorse naturali per continuare ad avere la superpotenza come alleato contro l'aggressione russa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha messo in gioco le presunte materie prime del suo Paese con gli Stati Uniti già nell'autunno del 2024.

Dall'alluminio allo zinco, l'accordo elenca 57 risorse naturali da condividere.

Il significato politico dell'accordo è probabilmente maggiore di quello economico. Mostra di più

Le firme sull'accordo sono giunte dopo settimane di negoziati, nonostante le critiche per la possibile svendita dell'Ucraina devastata dalla guerra. Tuttavia, c'è ancora molta strada da fare prima che le materie prime possano essere effettivamente utilizzate.

Cosa spera di ottenere Kiev dall'accordo?

L'Ucraina vuole assicurarsi l'alleanza con gli Stati Uniti, nonostante il riavvicinamento tra Trump e Putin, anche se il numero 1 statunitense esclude l'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Kiev spera che l'accordo porti a una continuazione delle forniture di armi statunitensi al suo esercito.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva messo in gioco le presunte materie prime del suo Paese con gli Stati Uniti già nell'autunno del 2024. Aveva fatto appello all'immagine di Trump come uomo d'affari.

Il tycoon presidente aveva effettivamente abboccato, ma a condizioni inaccettabili. Ad esempio, si diceva che gli Stati Uniti avessero chiesto all'Ucraina di restituire miliardi di aiuti militari statunitensi dal 2022.

La negoziatrice ucraina Yulia Svyrydenko è riuscita a tenere fuori dall'accordo tali imposizioni. Tuttavia, le speranze di Zelensky di ottenere garanzie di sicurezza non si sono realizzate.

Nonostante ciò, il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha definito l'accordo un chiaro segnale alla leadership russa, sul fatto che l'amministrazione Trump è impegnata in un processo di pace a lungo termine.

Un'Ucraina «libera, sovrana e prospera» è nell'interesse degli Stati Uniti.

Cosa vuole ottenere Washington con il trattato?

Il presidente degli Stati Uniti aveva bisogno di un successo. Ha fallito nel tentativo di porre fine alla guerra russo-ucraina, in corso dal 2022, in un breve tempo.

Il momento in cui gli investimenti saranno effettuati e i dividendi del fondo, ancora da creare, torneranno negli Stati Uniti sembra però essere di secondaria importanza.

Non è ancora chiaro da dove proverranno i soldi per gli investimenti, se non dal gettito fiscale. Trump dovrebbe offrire agli investitori condizioni interessanti. Soprattutto una pace duratura in Ucraina.

Cosa si sa del contenuto dell'accordo?

È stato concordato che Washington e Kiev creeranno un fondo comune, in parti uguali, in cui confluiranno i profitti dei futuri progetti sulle materie prime.

In questo modo gli Stati Uniti avranno un accesso privilegiato alle materie prime ucraine. I depositi dovranno essere effettuati in forma monetaria, in modo da poter compensare gli aiuti militari statunitensi.

«L'Ucraina mantiene il controllo su tutte le risorse», ha assicurato il capo del governo Denys Shmyhal alla televisione ucraina. I depositi o le infrastrutture non fanno parte del contratto.

Kiev verserà contributi attingendo dalle nuove licenze e dai proventi dei diritti di estrazione. Il fondo dovrà investire in progetti per la ricostruzione dell'Ucraina nell'arco di dieci anni. I partner ucraini e statunitensi saranno inoltre esenti da tasse e dazi doganali.

L'accordo deve ancora essere ratificato dal Parlamento ucraino prima di entrare in vigore. Questo sarà un vero banco di prova per testare l'umore dei parlamentari.

Le risorse naturali dell'Ucraina sono davvero così preziose?

Dall'alluminio allo zinco, l'accordo elenca 57 risorse minerarie da condividere. Tra queste figurano anche i metalli delle terre rare, importanti per molti prodotti ad alta tecnologia.

Il problema è che nessuno conosce le dimensioni esatte dei giacimenti ucraini. I dati di esplorazione spesso risalgono all'epoca sovietica. Alcune risorse minerarie si trovano anche nel territorio occupato dalla Russia.

Alcuni depositi di materie prime in Ucraina sono attualmente difficili da valutare, ha dichiarato Jens Gutzmer, direttore scientifico dell'Istituto Helmholtz di Freiberg per la tecnologia delle risorse (HIF), all'emittente svizzera «SRF».

Per quanto riguarda le terre rare o il litio, si sa che ci sono rocce con una composizione anomala. «Si dovrebbe (...) prima esplorare per cinque-dieci anni - questa è la mia valutazione personale - prima di sapere se c'è un giacimento che vale la pena sfruttare».

Per quanto riguarda l'affermazione di Trump secondo cui l'accordo potrebbe potenzialmente portare agli Stati Uniti un valore di oltre 350 miliardi di dollari, lo scienziato afferma: «Si tratta di una pura speculazione dal mio punto di vista di geoscienziato, e non si basa su alcun fondamento solido».

L'accordo aumenta le possibilità di una fine della guerra?

È probabile che il significato politico dell'accordo sia maggiore di quello economico. Le materie prime sono solo marginalmente collegate alla discussione in corso sui vari modelli di cessate il fuoco - 3 giorni, 30 giorni o 3 mesi.

Tuttavia, l'accordo dimostra che Stati Uniti e Ucraina sono riusciti a trovare un accordo su un punto, anche dopo lo scandaloso incontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca di fine febbraio.

Accordi simili con la Russia devono ancora essere finalizzati. Trump e il suo team sono stati recentemente irritati dalle tattiche controverse di Mosca. Il numero uno della Casa Bianca, dichiarato ammiratore di Putin, ha persino affermato di sentirsi preso per i fondelli.

Allo stesso tempo, sembra esserci una crescente comprensione della situazione in Ucraina all'interno dell'amministrazione Trump. A questo potrebbe aver contribuito la breve conversazione tra il presidente americano e il suo omologo di Kiev ai funerali di Papa Francesco a Roma.

Mentre lo statunitense aveva inizialmente accusato l'ucraino di condurre una guerra non vincente, il suo inviato in Ucraina Keith Kellogg vede ora il Paese in una «posizione comoda» dal punto di vista militare.

«La Russia non sta vincendo questa guerra», ha dichiarato l'ex generale a Fox News. «Se avesse vinto, l'avrebbe fatto in tre anni. Ora siamo al quarto anno».