Martedì 1° luglio il senato statunitense ha approvato la cosiddetta «Big Beautiful Bill» di Donald Trump. Scopriamo di cosa si tratta.

Martedì 1°luglio il Senato statunitense ha approvato la «Big Beautiful Bill» di Donald Trump. Il presidente parla di una «grande e bella legge», mentre gli oppositori la definiscono un «grande e brutto tradimento».

Ci sono resistenze anche all'interno dei ranghi di Trump. Ma di cosa si tratta esattamente?

Cosa è previsto?

Trump chiama ufficialmente il suo piano fiscale «Big Beautiful Bill» (BBB). Secondo il Presidente, «renderà sicuri i confini, darà impulso alla nostra economia e riporterà in auge il sogno americano».

In sostanza, si tratta di un'estensione dei tagli fiscali del primo mandato di Trump (dal 2017 al 2021), che altrimenti scadrebbero alla fine dell'anno. Perdite stimate per l'erario: 4,5 trilioni di dollari (ben 3,6 trilioni di franchi).

Il tycoon vuole attuare altre promesse della campagna elettorale. A tal fine, verranno abolite le tasse sulle mance e sugli straordinari e verranno stanziati altri miliardi per la difesa e la protezione delle frontiere.

Circa 25 miliardi di dollari sono destinati, ad esempio, al nuovo sistema di difesa missilistica statunitense «Golden Dome».

Come verrà finanziato?

Sono previsti tagli soprattutto a Medicaid, l'assicurazione sanitaria per le persone anziane e a basso reddito, come pure agli aiuti alimentari, come i pasti scolastici.

Secondo l'indipendente Congressional Budget Office (CBO), quasi dodici milioni di persone rischiano di perdere la copertura assicurativa entro dieci anni a seguito dell'ultima bozza di BBB. Trump nega tali effetti per i cittadini statunitensi. A suo dire, invece, saranno colpiti gli immigrati irregolari.

Il disegno di legge prevede anche la cancellazione degli incentivi fiscali statunitensi per le auto elettriche o per le forme di energia rispettose del clima. Gli incentivi erano in gran parte contenuti nel programma di sovvenzioni dell'Inflation Reduction Act (IRA) del predecessore di Trump, Joe Biden.

Cosa significa questa legge per il debito pubblico statunitense?

È probabile che il debito degli Stati Uniti raggiunga un nuovo massimo. Secondo una stima aggiornata degli esperti di bilancio del Congresso, la legge potrebbe aumentare il deficit di almeno 3,3 trilioni di dollari (circa 2,6 trilioni di franchi svizzeri) entro dieci anni.

Gli USA sono già indebitati con i creditori, tra cui la Cina, per oltre 36 mila miliardi di dollari (circa 28,5 mila miliardi di franchi svizzeri).

Cosa dicono i critici?

I Democratici all'opposizione sono i più schietti. Il loro leader di minoranza al Senato, Chuck Schumer, accusa Trump di «elargire tasse ai miliardari», mentre ne soffrirebbero i cittadini statunitensi più svantaggiati.

I democratici fanno riferimento, tra gli altri, a uno studio del think tank indipendente Urban-Brookings Tax Policy Centre (TPC). Secondo il quale, a beneficiare dei tagli fiscali sarebbe in particolare il 20% più ricco dei cittadini statunitensi.

L'ex consigliere di Trump, il miliardario della tecnologia Elon Musk, ha fatto i capricci per i piani legislativi. Ha accusato il presidente di aver portato l'America alla bancarotta.

È stato criticato anche dai repubblicani?

Sì, tra gli oppositori c'è il senatore repubblicano Thom Tillis della Carolina del Nord. «Questa legge tradirà la promessa fatta da Donald Trump», ha ammonito il senatore in un discorso, ed ha accusato il suo stesso partito di aver commesso un grosso «errore».

In seguito alle pesanti minacce di Trump, Tillis ha annunciato che non si candiderà per la rielezione. Il presidente si è scagliato anche contro altri critici repubblicani.

Anche diversi senatori dello schieramento presidenziale avevano espresso preoccupazione per i tagli sociali previsti e per l'aumento del debito degli Stati Uniti.