È ormai cosa nota che quando l'élite del potere americano si reca a Davos, in occasione del WEF, i registratori di cassa svizzeri sono in festa. Questo perché ogni visita da Washington porta con sé un entourage che sborsa per letti di lusso, limousine e logistica su larga scala.

Quando i vari presidenti degli Stati Uniti, come Donald Trump o i suoi predecessori, si recano al World Economic Forum di Davos, non si vedono solo giochi di potere autocratici e strette di mano ai massimi livelli. Né si tratta solo delle immense uscite per le autorità di sicurezza federali e cantonali.

Dal punto di vista delle aziende locali svizzere, una visita del genere significa un'entrata extra di molti milioni. Questo perché non arriva nella Confederazione solo l'inquilino della Casa Bianca, ma anche tutto il suo entourage, che comprende guardie del corpo, funzionari ed esperti diplomatici che devono pernottare da qualche parte e avere un modo per muoversi nel Paese.

Questo dato può essere comprovato dalle cifre presenti sul sito web del Governo statunitense USASpending.gov.

A differenza della Svizzera, gli Stati Uniti sono da decenni considerati relativamente trasparenti in molti settori. Il principio della pubblicità è praticato in modo così coerente dalle autorità pubbliche che molte informazioni vengono pubblicate automaticamente: quali appalti sono stati assegnati e quando? E dove sono finiti i soldi delle tasse?

Milioni per le auto a noleggio

Dal dicembre 2025 sono state numerose le voci di cui hanno beneficiato le imprese in Svizzera. Non sorprende che una parte considerevole del denaro sia stata destinata all'autonoleggio. E la società Sixt Rent-A-Car AG è una dei principali beneficiari.

Dopo il 2024, Sixt è stata nuovamente in grado di concludere diversi contratti con il Governo statunitense, per un totale di diversi milioni di dollari.

Non è però possibile stabilire nel dettaglio quale centesimo di questa cifra sia effettivamente dovuto a un'auto a noleggio in occasione del WEF. Nel caso del contratto individuale più redditizio, il Dipartimento di Stato americano si è impegnato a pagare a Sixt 1,2 milioni di dollari.

Per l'anno in corso si trova anche una fattura alberghiera: circa 9'000 franchi sono infatti andati all'Hyatt Regency di Zurigo.

I funzionari statunitensi dormono in hotel di lusso

Le serie di dati precedenti erano più dettagliate e in alcuni casi mostravano esattamente quanto denaro era stato speso nel nostro Paese, fino all'hotel.

Un esempio è il WEF 2024: la piattaforma di trasparenza mostra che 450'000 dollari sono andati al Grand Resort di Bad Ragaz, per il pernottamento del «SECSTATE», ossia il segretario di Stato americano Antony Blinken, che aveva pernottato nel resort di lusso sotto la guida del presidente Joe Biden.

In altri anni, il conto sembrava molto più modesto. Nel 2017, ad esempio, quando Donald Trump ha partecipato al WEF per la prima volta come presidente degli Stati Uniti, il Grand Resort ha potuto fatturare solo 76'000 franchi, secondo la piattaforma.

Davos stessa è stata molto più redditizia: l'hotel Das Inn ha infatti ricevuto circa 110'000 franchi, mentre il Supercontinental ben 270'000.

Un'azienda poco conosciuta ha fornito auto per la protezione di Trump

Il 2017 è stato invece un anno particolarmente redditizio per un'azienda all'epoca poco conosciuta: Allen-Latley Embassy Services AG, con sede a Glattfelden, nel Canton Zurigo.

Ha organizzato veicoli per vari Ministeri statunitensi e la protezione personale del genero di Trump, Jared Kushner per un totale di ben 2,6 milioni di franchi.

Altri ordini sono seguiti l'anno successivo: in occasione del WEF 2018, questa società ha raccolto circa 980'000 franchi per fornire veicoli per la sicurezza personale di Donald Trump.

Fatturato di circa 94 milioni di franchi per il WEF 2017

Nessuno studio ha ancora analizzato in modo approfondito il significato del WEF per l'economia svizzera. Tuttavia, lo stesso Forum economico mondiale ha pubblicato uno studio a pagamento dell'Università di San Gallo, che stima un fatturato complessivo svizzero di circa 94 milioni di franchi per il 2017.

Gran parte di questo, circa 60 milioni, è stato realizzato solo a Davos. Se un presidente degli Stati Uniti come Donald Trump dovesse venire in Svizzera con davvero tutto il suo entourage, tale importo sarebbe probabilmente molto più elevato.