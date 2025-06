Ecco gli obiettivi che Israele sta prendendo di mira in Iran

Natan: si tratta del più importante impianto nucleare iraniano. Qui gli scienziati hanno arricchito l'uranio per anni e negli ultimi mesi lo hanno portato a livelli quasi da armamento. Israele sostiene di averlo distrutto.

Arak: qui si trova un reattore ad acqua pesante, ufficialmente per la produzione di radionucleidi per scopi medici. Ma da tempo si sospetta che questo impianto venga utilizzato anche per il programma nucleare iraniano.