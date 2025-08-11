  1. Clienti privati
Cambio di rotta? Ecco i consigli degli esperti su come la Svizzera può affrontare Trump

SDA

11.8.2025 - 06:00

Il presidente Donald Trump ha imposto dazi elevati sulle esportazioni svizzere negli Stati Uniti.
Keystone/AP Photo/Mark Schiefelbein

Task force e campagne informative: due esperti di spicco illustrano come la Svizzera potrebbe guadagnare punti dal punto di vista economico e politico nel secondo mandato di Trump.

Keystone-SDA

11.08.2025, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il politologo Daniel Warner raccomanda alla Svizzera di istituire una task force per prepararsi allo stile politico imprevedibile, ma che segue alcuni schemi, di Donald Trump e di analizzare le strategie di successo di altri Governi.
  • Lo scrittore R. James Breiding consiglia una campagna di informazione proattiva negli Stati Uniti per posizionare la Confederazione come partner commerciale affidabile.
  • Breiding invita inoltre a reclutare i maggiori esperti statunitensi in tecnologie chiave e mette in guardia dai rischi economici di una politica estera troppo passiva.
Mostra di più

In interviste rilasciate ai quotidiani Tamedia e Neue Zürcher Zeitung, lo scrittore R. James Breiding e il politologo Daniel Warner hanno formulato raccomandazioni sui rapporti della Svizzera con gli Stati Uniti sotto il presidente Donald Trump.

Secondo Warner, la Confederazione avrebbe avuto bisogno di una task force per prepararsi a negoziare con l'inquilino della Casa Bianca. 

Lo aveva già sottolineato a diversi parlamentari a Berna dopo l'elezione del presidente statunitense per il suo secondo mandato. Secondo il quotidiano, Warner è stato vicedirettore del «Geneva Graduate Institute» e ha formato, tra l'altro, diplomatici.

«Nel primo mandato di Trump, anche se allora non era così radicale, c'erano già chiari segni di quello che avrebbe fatto in futuro», ha detto Warner in un'intervista al giornale. Sebbene il tycoon sia del tutto imprevedibile, segue comunque alcuni schemi.

Ad esempio, ammira la presidente messicana Claudia Sheinbaum, che gli ha tenuto testa. «Guarderei a come Sheinbaum lo affronta e perché ha relativamente successo», ha detto Warner.

E ha proseguito con il seguente consiglio: «La Svizzera deve scoprire cosa la rende unica, come può commercializzarsi e come questo può aiutarla nelle sue relazioni con gli Stati Uniti».

Una campagna informativa potrebbe aiutare

Anche lo scrittore svizzero-americano R. James Breiding, in un'intervista rilasciata al quotidiano Tamedia, ha affermato che Berna dovrebbe lanciare una campagna informativa, ad esempio con un annuncio a tutta pagina sul Wall Street Journal. Si tratterebbe di un modo per dimostrare che la Confederazione è un partner commerciale esemplare.

Ha inoltre raccomandato di lanciare un programma di reclutamento sistematico per gli accademici più prestigiosi con sede negli Stati Uniti.

«L'ETH e le altre università dovrebbero reclutare in modo proattivo i maggiori esperti in settori come l'intelligenza artificiale, i reattori nucleari modulari e la robotica», ha affermato Breiding. Dopo tutto, nel prossimo decennio verranno spese «somme immense» per queste tecnologie.

Ha inoltre messo in guardia dal riflesso elvetico di rimanere fuori dagli affari esteri. Questo può avere senso per un «nano politico neutrale», ma non per un gigante economico. «I dazi hanno dimostrato che la sovranità economica della Svizzera è più a rischio della sua sovranità politica», ha affermato Breiding.

