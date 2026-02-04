Ecco i nomi che compaiono nei nuovi file di Epstein: accuse pesanti soprattutto per Trump

Jeffrey Epstein in una foto non datata. Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti

La pubblicazione di ulteriori documenti del dossier su Jeffrey Epstein sta causando problemi ai super-ricchi come Elon Musk e Bill Gates, ma anche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La domanda che ci si pone ora è: perché le autorità non hanno agito molto tempo fa?

Hai fretta? blue News riassume per te Ghislaine Maxwell, confidente di Jeffrey Epstein, sostiene che le autorità abbiano raggiunto «accordi segreti» con 4 cospiratori e 25 uomini coinvolti nello scandalo.

Il Dipartimento di giustizia USA ha rilasciato altro materiale, ma a quanto pare comprende solo la metà di tutti i documenti.

Bill Gates, Elon Musk e l'ex principe Andrea compaiono nei documenti. Richard Branson scrisse a Epstein del suo «harem».

Il segretario al Commercio Howard Lutnick sostiene di aver mandato via Epstein nel 2005, ma le e-mail mostrano che nel 2012 voleva visitare l'isola del condannato per abusi sessuali.

Ci sono forti accuse anche contro Donald Trump: il professor David Cay Johnston trova «inquietante» che l'FBI non abbia fatto nulla per le dichiarazioni. Mostra di più

«Ghislaine Maxwell ha appena lanciato una granata retorica nel mezzo del silenzio più imbarazzante di Washington», scrive «The Daily Beast». Secondo l'articolo, la confidente di Jeffrey Epstein ha accusato il Dipartimento di giustizia (DOJ) di proteggere 29 persone vicine al condannato per abusi sessuali in una richiesta di habeas corpus.

Si tratterebbe di «quattro cospiratori» e di «25 uomini» che hanno raggiunto «accordi segreti» con le autorità e che non sono mai stati accusati.

Chi siano queste persone non è specificato nelle 52 pagine della petizione di Maxwell, con la quale la donna (64 anni) chiede la riduzione o la cancellazione della sua pena detentiva.

Democratic members of Congress are demanding access to Ghislaine Maxwell after reports of her again recieving preferential treatment in prison. That alone tells you oversight has been missing for years.



Poco dopo questa «bomba», il DOJ lancia una notizia altrettanto esplosiva: a più di sei settimane dalla scadenza del termine per la pubblicazione dei file di Epstein, il Dipartimento ha pubblicato online più di tre milioni di pagine di informazioni.

«Perché non hanno arrestato quest'uomo anni fa?»

Lo scandalo è anche un argomento di «Real Time with Bill Maher», dove si discute della tardiva pubblicazione dei documenti e delle informazioni che contengono su Epstein, Elon Musk, Bill Gates e altri miliardari.

A proposito del condannato per abusi sessuali, il conduttore televisivo Maher dice: «Gesù Cristo, perché non hanno arrestato questo tizio anni fa se avevano tutte queste informazioni?».

«Questo è parte del problema», concorda Joe Scarborough, che era un deputato repubblicano, ma si è allontanato dal partito e ora è un presentatore del canale statunitense «MS Now».

‼️The name of the Dalai Lama is mentioned 169 times in the Epstein files



Including — in the context of personal meetings.



«Ricordo che nel 2015 e nel 2016, nel nostro programma continuavamo a chiedere: perché questo tizio non è in prigione? Ha ottenuto questo accordo vantaggioso in Florida, ha ancora le élite riunite intorno a lui», continua Scarborough.

«La domanda è: perché le autorità stanno proteggendo i ricchi e i potenti intorno a lui e continuano a farlo?».

A patto che Epstein porti il suo harem

Maher aggiunge che Musk ha affermato nel 2019 che Epstein aveva più volte voluto invitarlo sulla sua isola, ma il miliardario aveva rifiutato.

«Secondo le e-mail, [Epstein] chiedeva: "Vieni [sull'isola] in elicottero?". "Probabilmente [solo] [l'allora moglie di Musk] Tallulah e io veniamo". "Qual è il giorno/la notte in cui c'è la festa più selvaggia sulla tua isola?"», ha risposto Musk all'imprenditore.

Shame on Sky News for this utterly misleading headline. Anyone pushing this false narrative deserves complete contempt.



«Oh mio Dio», si lamenta l'ex deputata Marjorie Taylor Greene, anche lei tra i relatori. «Ma non c'erano dei file che sono stati pubblicati oggi e poi cancellati?».

Scarborough conferma: si suppone che si tratti di dati relativi al presidente. «Ho accettato una legge non molto tempo fa che dice che tutti i file devono essere resi pubblici. E questo dovrebbe valere».

Maher legge un'altra rivelazione su un miliardario. L'11 settembre 2014, l'imprenditore britannico Richard Branson ha scritto a Epstein: «È stato davvero bello vederti ieri. Ogni volta che sei nei paraggi ci piacerebbe vederti, a patto che tu porti il tuo harem».

E: «Come single, sembra che tu abbia un debole per le donne, ma non c'è niente di male in questo».

Lutnick colto nelle sue bugie

Anche Gates e l'ex principe Andrea figurano in primo piano nei file, e non erano solo i ricchi a essere vicini al miliardario, ma anche i potenti.

L'uscita di Howard Lutnick è particolarmente imbarazzante: il ministro del commercio ha parlato del condannato per abusi sessuali in ottobre, comportandosi come se la questione non lo riguardasse.

Lutnick ha detto di Epstein: «Quel tipo è disgustoso». «Fatevi fare un massaggio», aveva detto Epstein ai suoi ospiti. «Immagino che quello che succede nella sala massaggi sia stato videoregistrato. Quell'uomo era il più grande ricattatore di sempre», dice Lutnick.

È stato probabilmente a causa dei video che Epstein ha ottenuto condizioni di detenzione così buone.

Lutnick on Epstein: Devine: So how come these other people could hang around him and not see it? Lutnick: They participated. That's what his M.O. was, "Get a massage" And what happened in that massage room, I assume is on video. This guy was the greatest blackmailer ever. That's how he had money.



Nel 2005 Lutnick aveva detto chiaramente a Epstein che non voleva avere nulla a che fare con lui. Ma ora le e-mail provenienti dal suo dossier mostrano che il segretario al commercio americano stava ancora cercando di ottenere un invito all'isola dell'imprenditore nel 2012.

Secondo il «New York Times», non può essere confermata nemmeno l'affermazione di Lutnick secondo cui non avrebbe più trascorso del tempo con il condannato.

Forti accuse a Trump

Il pesce più grosso nella palude di Epstein, però, è senza ombra di dubbio Donald Trump, contro il quale sono state mosse dure accuse. Un'e-mail di un team investigativo speciale dell'FBI, datata 7 agosto 2025, contiene un elenco di varie accuse contro il presidente degli Stati Uniti.

Trump ed Epstein a una festa nel 1992. NBC News

Uno degli assistenti personali di Epstein ha riferito che Trump aveva più volte partecipato alle feste del pedofilo insieme a Bill Clinton.

Un'altra informazione è molto più grave: una persona ha riferito all'FBI che il presidente ha avuto rapporti sessuali con una ragazzina di 13 anni nel New Jersey 35 anni fa.

Elenco delle accuse contro Trump. Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti

Secondo il rapporto, Trump avrebbe costretto la ragazza a praticargli del sesso orale e l'avrebbe colpita con un pugno in faccia quando lei gli avrebbe morso le parti intime durante l'atto. L'FBI ha classificato la storia come poco plausibile. Ma per il tycoon vale la presunzione di innocenza.

Perché questa «inazione dell'FBI»?

«Questa accusa è particolarmente inquietante perché l'FBI non ha fatto nulla», afferma il giornalista e premio Pulitzer David Cay Johnston in un'intervista al «Trump Report».

«Ci sono diversi documenti che indicano l'inazione dell'FBI. Questo di per sé è abbastanza inquietante».

Una dichiarazione di un testimone che afferma che Epstein e Ghislaine Maxwell avevano incastrato una giovane donna per Trump. Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti

Johnston si chiede: «Come può un agente leggerlo e non dire: dobbiamo indagare ulteriormente. Sia per determinare se il testimone è credibile, sia per avviare un'indagine penale?».

Una vittima chiede alle autorità perché non viene preso alcun provvedimento contro Trump. «Quest'uomo è un mostro», dice la persona. Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti

Trump non ha morale: «Non stiamo parlando di un caso isolato», dice, riferendosi a un'altra accusa contro il repubblicano. Naturalmente, potrebbe essere che i testimoni stiano mentendo o si siano inventati tutto.

Ma: «Ci sono diversi rapporti. [...] Si tratta di un grave fallimento da parte delle autorità, perché non hanno guardato a ciò che avevano davanti. Ci sono state accuse ripetute e c'è uno schema».

Ci sono anche molte censure

Allo stesso tempo, il professore del Rochester Institute of Technology critica il fatto che ancora oggi sia stata pubblicata solo la metà dei documenti. «Ci sarà una grande battaglia in tribunale», prevede Johnston.

Alcune delle e-mail riguarderebbero anche la moglie Melania, ma «ci sono molte riduzioni, più riduzioni di quanto sia appropriato».

Queste nuove informazioni potrebbero mettere nei guai il newyorchese? «Non c'è assolutamente alcuna possibilità che il DOJ faccia qualcosa perché il procuratore generale di Trump, Pam Bondi, era procuratore generale in Florida. L'ho definita la Pam Bondi corrotta», spiega Johnston.

Jeffery Epstein in una foto non datata. Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti

Nella sua funzione in Florida, ha cancellato le cause in cui i cittadini volevano agire contro l'università di Trump. Allo stesso tempo, aveva ricevuto una donazione proibita per la campagna elettorale da un'organizzazione del presidente.

C'è quindi una probabilità «zero» che la magistratura prenda provvedimenti contro di lui.

In molti casi i reati sono anche caduti in prescrizione, ma le cause civili sono ancora possibili, soprattutto perché tutto indica che più di 1'000 delle vittime di Epstein sono minorenni.