Ecco il campo nella foresta in cui il padre ha nascosto i tre figli per 4 anni

Il padre e i figli vivevano in questo campo. New Zealand Police

Dopo quasi quattro anni di fuga, la polizia neozelandese ha sparato e ucciso, in uno scontro a fuoco, il ricercato Tom Phillips. Il 46enne si era nascosto in una foresta impervia con i suoi tre figli.

Hai fretta? blue News riassume per te Tom Phillips viveva nascosto con i suoi tre figli nella natura selvaggia della Nuova Zelanda da quasi quattro anni.

È stato ucciso nella notte su lunedì durante un'operazione di polizia a Piopio dopo aver sparato e ferito un agente alla testa e alla spalla.

La polizia era stata informata di un furto con scasso in un negozio e, riconoscendo il modus operandi, ha supposto si trattasse del ricercato e ha schierato mezzi supplementari.

L'accampamento dove sono stati trovati due dei tre figli era a 2 chilometri dal luogo del dramma. È stato possibile trovarlo grazie alle indicazioni del figlio che era con lui al momento dello scontro a fuoco.

I ragazzi sono ora affidati alle cure dello Stato e «in buona salute, date le circostanze». Mostra di più

La polizia neozelandese ha pubblicato le immagini di un accampamento improvvisato dove Tom Phillips e i suoi figli hanno vissuto negli ultimi tempi.

Il padre è stato ucciso dagli agenti di polizia nella cittadina di Piopio lunedì, dopo aver sparato con un fucile d'assalto contro i poliziotti e aver ferito un agente alla testa.

La chiamata per furto con scasso

Le forze dell'ordine erano state allertate alle 2.30 di lunedì notte da un cittadino per un furto con scasso in un edificio commerciale a Piopio.

Due persone stavano entrando in un negozio di forniture: un uomo che indossava una torcia frontale e abiti da lavoro e una persona più bassa, anch'essa con una torcia sulla fronte.

Nella telefonata la persona ha detto che dopo aver caricato alcuni oggetti su un quad, i due sono partiti alle 2:45 circa e si sono diretti verso nord.

La sparatoria mortale

Sulla base delle descrizioni fornite, la polizia, viste le diverse altre segnalazioni con lo stesso modus operandi ricevute nei mesi precedenti, ha ritenuto che l'uomo fosse Phillips, quindi ha dispiegato personale aggiuntivo e l'elicottero Eagle della polizia.

Le forze dell'ordine hanno quindi posizionato delle strisce chiodate sulla strada intorno alle 3:20 del mattino. Pochi minuti dopo, il quad le ha investite e si è fermato poco dopo.

L'individuo ha sparato diversi colpi al primo agente di polizia intervenuto sul posto mentre usciva dal suo veicolo, colpendolo alla testa e alla spalla. Una seconda pattuglia è arrivata subito dopo. Gli aventi hanno risposto al fuoco ferendo il sospettato.

Dopo averlo neutralizzato gli hanno prestato assistenza medica, che però non ha impedito il suo decesso.

L'accampamento a due chilometri dal luogo della sparatoria

Circa undici ore dopo la sparatoria mortale, gli investigatori hanno trovato due dei suoi figli nel vicino bosco di Waitomo.

Il terzo figlio era con il padre al momento del dramma. «Siamo riusciti a trovare gli altri grazie al suo aiuto», ha dichiarato il capo della polizia Richard Chambers.

Stando alle forze dell'ordine, l'accampamento era situato a circa due chilometri dal luogo della sparatoria. Le foto pubblicate mostrano quad, pneumatici di auto e lattine di bibite: indizi che indicano che Phillips avrebbe avuto un aiuto logistico esterno.

L''ultimo accampamento. Polizia della Nuova Zelanda

Le autorità hanno annunciato che indagheranno su eventuali sostenitori e sull'origine delle armi.

«Gli investigatori stanno esaminando le zone in cui la famiglia ha soggiornato e hanno parlato con agricoltori, residenti e lavoratori della zona. Questo lavoro ci aiuterà a ricostruire con precisione gli spostamenti di Tom Phillips e dei bambini».

Anni di clandestinità

Phillips aveva rapito i suoi figli - Ember (9 anni), Maverick (10 anni) e Jayda (12 anni) - nelle foreste di Waikato nel dicembre 2021 dopo una disputa per la custodia contro la madre. È stato accusato di rapina a mano armata, lesioni personali gravi e possesso illegale di armi da fuoco.

Da allora, il caso è stato seguito con grande interesse in Nuova Zelanda. Ci sono stati ripetuti avvistamenti, ma la famiglia è rimasta irrintracciabile.

L'accampamento che ora è stato scoperto era immerso nella boscaglia e difficilmente accessibile.

Visti gli oggetti e le armi trovate nell'accampamento loa polizia sospetta che Tom Phillips abbia ricevuto aiuto da alcune persone. Polizia della Nuova Zelanda

Sollievo e tristezza a Piopio

Nella comunità rurale di Piopio, a circa 120 chilometri a sud di Auckland, la gente reagisce con sentimenti contrastanti.

Molti sono sollevati dal fatto che i bambini siano salvi, ma sono anche rattristati dall'esito fatale: «La sua morte era probabilmente inevitabile, ma è triste che sia avvenuta davanti ai bambini», ha dichiarato al Guardian un operaio stradale.

I ragazzini sono stati affidati ai servizi di protezione dell'infanzia. Secondo il rappresentante dell'autorità Warwick Morehu, stanno «bene tenuto conto delle circostanze».

Il tribunale ha imposto un ordine di riservatezza sui dettagli del procedimento.

Il capo della polizia Chambers ha avvertito di non glorificare Phillips: «Nessuno che faccia questo ai bambini e attacchi la mia gente con le armi è un eroe».