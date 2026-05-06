Donald Trump ha detto che un accordo entro il 14 maggio «è possibile». KEYSTONE

Donald Trump ha consegnato una nuova proposta di pace all'Iran assicurando che, se accettata, chiuderà il conflitto aperto il 28 febbraio con l'operazione «Epic Fury». Altrimenti, ha ammonito il presidente americano su Truth, i bombardamenti ripartiranno in forma più potente, «a un livello e con un'intensità molto maggiori rispetto a prima».

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Teheran ha iniziato le sue valutazioni di fronte all'ultimo brusco cambio di rotta di Trump, tra indicazioni in parte positive e altre che vedono in alcune richieste americane una «resa senza condizioni inaccettabile».

Il commander-in-chief ha scompaginato nuovamente le carte in poche ore.

Dopo aver notificato al Congresso la fine dell'operazione «Epic Fury» - in annuncio dato dal segretario di Stato Marco Rubio - martedì in tarda serata ha sospeso nella sorpresa generale il «Project Freedom», l'iniziativa militare statunitense lanciata appena 24 ore prima per scortare le navi commerciali fuori da Hormuz.

Una scelta in parte motivata con il «fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo» con l'Iran.

Un accordo in una settimana «è possibile»

Un nuovo slancio, accompagnato da moniti all'indirizzo dei pasdaran, che lo ha portato a ipotizzare - in un'intervista alla PBS rilasciata 12 ore dopo - che USA e Iran potrebbero firmare l'accordo prima del suo imminente viaggio in Cina dal presidente Xi Jinping, il 14 e il 15 maggio.

«È possibile, sì», ha affermato Trump.

Proprio Pechino, nel frattempo, si è unita al pressing internazionale per sollecitare la fine della guerra e la riapertura dello Stretto di Hormuz, quando il capo della diplomazia Wang Yi ha ricevuto l'omologo iraniano Abbas Araghchi.

Un memorandum in 14 punti

L'offerta di Washington all'Iran, stando ad Axios, consiste in un memorandum d'intesa di una sola pagina e in 14 punti che punta a porre fine alla guerra e a gettare le basi di un quadro di riferimento più definito in vista di negoziati più dettagliati sui piani nucleari, il capitolo più spinoso.

La Casa Bianca attende risposte su diversi punti principali entro le prossime 48 ore, in scia al lavoro in corso di USA e Iran con i mediatori per riavviare i negoziati che potrebbero iniziare già la prossima settimana a Islamabad oppure a Ginevra.

Il processo proposto, della durata di un mese, affronterebbe dunque il delicato tema del programma nucleare iraniano, con Teheran che dovrebbe accettare una moratoria sull'arricchimento dell'uranio in cambio di un allentamento delle sanzioni e dello sblocco dei beni iraniani congelati.

Le parti ne hanno bisogno

Nulla è stato ancora concordato, ma le indiscrezioni parlano di parti che non sono mai state così vicine a un accordo dallo scoppio del conflitto.

Le ragioni sono piuttosto chiare: l'economia dell'Iran è al collasso con il blocco navale di Hormuz e i danni dei bombardamenti di USA e Israele.

Mentre Trump deve fare i conti, sul fronte interno, con un conflitto sempre più impopolare e i prezzi della benzina – la cartina al tornasole degli umori dei consumatori americani – spediti verso i 5 dollari al gallone contro i 2.80 pre-conflitto.

Uno scenario insostenibile per il presidente e le sue ambizioni di mantenere il Congresso nel controllo del suo partito alle midterm di novembre.

A dispetto delle indicazioni positive dalle primarie repubblicane di ieri nell'Indiana, dove cinque candidati da lui sostenuti hanno vinto, Trump continua a perdere terreno nel gradimento popolare.

Cala il prezzo del petrolio

Intanto, i mercati azionari hanno festeggiato le aspettative di schiarita e i prezzi del petrolio sono scesi, con tensioni al rialzo dopo l'invito di Trump all'Iran «ad accettare la proposta».

Se la portaerei americana USS Gerald Ford ha lasciato il Mediterraneo per tornare in Virginia, infine, quella francese Charles-de-Gaulle ha superato il Canale di Suez per posizionarsi nella regione del Golfo.

Per l'Eliseo è il «segnale» che la coalizione promossa insieme a Londra è «pronta» ed è «capace» di garantire la «sicurezza» nello Stretto di Hormuz.

L'esercito statunitense intanto ha annunciato di aver aperto il fuoco contro una petroliera battente bandiera iraniana che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani imposto da Washington.