Ecco il primo anno di presidenza di Donald Trump riassunto in cinque punti

C'è una cosa che non si può negare a Donald Trump: cambia sempre le cose. Chiunque guardi al suo primo anno di presidenza degli Stati Uniti noterà grandi differenze rispetto al suo primo mandato: il newyorkese non scende più a compromessi.

Hai fretta? blue News riassume per te Se si guarda indietro al primo anno di presidenza di Donald Trump si può notare che alcuni punti in particolare spiccano.

Il presidente statunitense punta sull'obbedienza, usa le istituzioni statali per sé e non scende più a compromessi.

Il tycoon ha usato il Dipartimento dell'efficienza governativa (DOGE) e i dazi per tenere sotto controllo l'economia, non considerando però un problema.

Il discorso di J.D. Vance a Monaco, l'incontro di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca e la nuova strategia di sicurezza 2025 hanno mostrato all'Occidente che «c'è un nuovo sceriffo in città».

Trump sta accumulando potere, abbattendo i confini, perseguitando i media e concedendo grazie mentre la sua famiglia guadagna miliardi e il culto della personalità intorno a lui degenera.

Che cosa riserva il futuro all'America? Il repubblicano potrebbe ostacolare le elezioni di metà mandato di questo autunno. Mostra di più

Donald Trump ha prestato giuramento come 47° presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio 2025. In questo suo primo anno dal ritorno alla Casa Bianca non è stato lasciato nulla di intentato.

Ecco il bilancio di un anno frenetico in cinque punti.

Riorganizzazione rapida e mirata dello Stato

Nel suo primo mandato il presidente americano è sceso ancora a compromessi in termini politici e personali.

Basti pensare al suo vicepresidente: Mike Pence era una concessione ai cristiani conservatori tra i repubblicani. Un errore dal punto di vista del tycoon: Pence conferma l'elezione di Joe Biden contro la volontà del suo capo.

«Passerai alla storia come un debole», avrebbe detto il repubblicano al suo vicepresidente dell'epoca, come riporta «The Guardian».

Mike Pence represents the version of theGOP that voters left behind. It's the platform Nikki Haley ran on, outspending Trump 2-to-1, only to crash and burn with GOP voters. Shouldn't the voters get to define the agenda? I had the pleasure of posing this question to @marctshort: pic.twitter.com/zqOEkF5sqK — Batya Ungar-Sargon (@bungarsargon) December 24, 2025

Nel suo secondo mandato il newyorchese non deve più tenere conto del suo partito. Ovviamente non sceglie i suoi ministri solo in base all'idoneità, ma piuttosto all'obbedienza.

Tutto è in linea, come si può vedere chiaramente nel Ministero della giustizia, che combatte le faide private di Trump.

Questi diplomatici, che si incontreranno a Mosca il 2 dicembre 2025, sono molto diversi tra loro: a sinistra c'è Yuri Ushakov. Il russo è stato consigliere di politica estera per 14 anni, è stato ambasciatore negli Stati Uniti, ha lavorato per il ministero degli esteri per 40 anni e detiene il più alto grado civile di consigliere di Stato ad interim di prima classe. Il genero di Trump, Jared Kushner (al centro) e l'inviato speciale Steve Witkoff, magnate del settore immobiliare (a destra), stanno negoziando per conto degli Stati Uniti. KEYSTONE

L'amministrazione Trump sta continuando la riorganizzazione del presidente ai livelli più bassi, ad esempio quando il segretario alla guerra Pete Hegseth ha giurato agli ammiragli e ai generali riuniti a settembre che il woke è ormai un ricordo del passato nelle forze armate.

Oppure sotto forma di Stephen Miller, un consigliere influente e integralista che sta portando avanti la guerra culturale nazionalista.

Stephen Miller is upset about Star Trek, one of the most socially progressive franchises in TV history



[image or embed] — Drew Harwell (@drewharwell.com) 16. Januar 2026 um 05:10

Russell Vought, già coinvolto nel «Project 2025» - e ora impegnato nell'attuazione di questa tabella di marcia governativa ultraconservatrice presso l'ufficio di gestione e bilancio - garantisce che anche gli uomini di Trump avranno voce in capitolo nell'amministrazione.

L'ufficio coordina le autorità federali, e ora assicura anche la mentalità appropriata per le cariche non politiche come il servizio meteorologico.

L'economia come arma

Il capo di Tesla, Elon Musk, ha elettrizzato la Washington politica con grande clamore dopo l'insediamento di Trump. E ha inizialmente ridotto quelle parti dell'amministrazione che erano già una spina nel fianco del suo capo.

Il Dipartimento per l'efficienza del governo, noto come DOGE, ha mirato a combattere le frodi e gli sprechi, ma fallendo in modo spettacolare.

Quando il dipartimento è stato sciolto, a novembre, la montagna di debiti era più alta che mai. Gli Stati Uniti si sono indebitati per 38,6 trilioni di dollari, pari a ben il 124% del prodotto interno lordo. Il processo è stato accelerato dalla cosiddetta Big Beautiful Bill del presidente.



Si basa su una ripresa economica e su cifre in aumento, anche se è discutibile che si concretizzino. In ogni caso, le misure economiche non hanno alcun effetto sui portafogli dei consumatori, come dimostra il dibattito in corso sui prezzi accessibili.

La questione è uno dei talloni d'Achille del repubblicano.

Trump takes umbrage at his own teleprompter: "In the coming weeks I will be laying out even more plans to help bring back affordability -- and again, remember that's a fake word by Democrats."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 13. Januar 2026 um 20:40

Naturalmente la pesante politica dei dazi del tycoon ha provocato i maggiori scossoni all'economia. Il presidente sostiene di aver versato trilioni di euro nelle casse dello Stato, un fatto che non ha però impedito lo shutdown del governo.

Nessuno sa dove sia questo denaro, mentre tutti possono vedere che Trump vede i suoi dazi come un mezzo per esercitare pressioni sulla politica estera.

E poche ore dopo aver scritto queste righe, il 79enne impone nuovi dazi punitivi ai Paesi europei che si schierano con la Danimarca e la Groenlandia.

Il mondo dopo Donroe

La tempesta creata dal discorso del vicepresidente J.D. Vance del 14 febbraio 2025 fa capire che un nuovo vento sta soffiando anche per quanto riguarda le relazioni internazionali.

Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco ha detto agli europei sconcertati che il loro problema principale non è la Russia o la Cina, ma la soppressione dei populisti.

Ed è sempre anche il vicepresidente che, esattamente due settimane dopo alla Casa Bianca, contribuisce a far sì che la visita del presidente ucraino si infiammi in modo efficace dal punto di vista mediatico.

Insieme al suo capo hanno ridicolizzato Volodymyr Zelensky davanti alle telecamere per inviare un segnale: c'è un nuovo sceriffo in città.

La politica estera sembra non avere più senso dopo l'insediamento di Trump: minaccia gli alleati della NATO come il Canada e la Groenlandia di essere annessi agli Stati Uniti, flirta con l'acquisizione del Canale di Panama e chiede al Brasile di rilasciare l'ex presidente condannato Jair Bolsonaro.

All'inizio di dicembre, però, la Casa Bianca ha presentato al mondo nero su bianco la situazione attuale: la strategia di sicurezza nazionale 2025 consolida ciò che Vance aveva già accennato a gennaio.

Divide il mondo in tre sfere di influenza. L'emisfero occidentale è americano e Washington non vuole che nessuno vi interferisca.

Rep. Randy Fine on his bill to make Greenland the 51st state: "We need to make sure we assert our dominance over the Western Hemisphere ... the last thing we need is Greenland to become another Venezuela where we have huge problems we have to deal with in the future."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 13. Januar 2026 um 13:56

Dalla Dottrina Monroe alla Dottrina Donroe: non appena il presidente ha messo a segno il suo colpo di Stato in Venezuela dopo l'inizio dell'anno, ha minacciato di conseguenze Messico, Cuba e Colombia.

Questa politica crea incertezza a livello mondiale, promuove gli armamenti, danneggia la non proliferazione nucleare e incoraggia altri a ignorare il diritto internazionale.

Espansione della zona di combattimento

Ciò che colpisce è che il potere di Trump culmina nel suo ufficio. Dazi e bilancio? Il presidente fa l'annuncio qui, la Camera dei rappresentanti, sotto la guida dello speaker Mike Johnson, annuisce su ciò che il ramo esecutivo impone al ramo legislativo.

E il sistema giudiziario? Ci sono ancora giudici che non sono d'accordo. A Stephen Miller questo non piace.

“Lazy assumptions!” “Crazy communist judges!” Stephen miller is a powerhouse of info and absolutely destroys all of the media anchors that challenge him. pic.twitter.com/3IDBYPSOCi — SonnyBoy🇺🇸 (@gotrice2024) June 12, 2025

Trump se ne infischia dei confini e delle norme politiche, come si evince dal suo attacco al capo della Federal Reserve o dalle sue interferenze nei media: la Casa Bianca sta usando l'autorità di regolamentazione dei media per fare pressione sulle emittenti affinché cambino il loro modo di parlare del governo.

E poi ci sono le numerose grazie concesse dal 79enne: da persone che hanno attaccato agenti di polizia durante l'assalto al Campidoglio all'ex presidente dell'Honduras, che ha contrabbandato 400 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti, fino a ricchi truffatori di servizi di assistenza.

Allo stesso tempo, lui e la sua famiglia guadagnano miliardi con investimenti in merci e criptovalute.

Il repubblicano usa l'autorità di controllo per l'immigrazione e le frontiere ICE come un servizio paramilitare personale. C'è un limite al potere di Trump?

«È limitato dalla mia morale – dice lui stesso – e io ho una morale molto alta, quindi è limitato». Il giornalista della CBS ribatte: non dalla Costituzione o i tribunali? «Beh, [questo] va da sé».

DOKOUPIL: Is there anything here in the US that limits your power other than your own morality? TRUMP: It's limited by my morality and I have a very high grade of morality, so therefore it's limited DOKOUPIL: Not the Constitution or courts? TRUMP: Well, that goes without saying



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 14. Januar 2026 um 00:48

A questo si aggiunge il culto della personalità. Trump vuole imprimersi nella memoria nazionale. I suoi uomini chiedono la sua foto sul Monte Rushmore, sulle monete e sulle banconote.

Sta progettando un'enorme sala da ballo alla Casa Bianca, un arco di trionfo e un'enorme biblioteca presidenziale. L'ultima novità: il compleanno di Trump diventerà un giorno festivo.

Cosa succederà ora? L'America ha una scelta?

Il secondo anno di presidenza si preannuncia entusiasmante. Il 2026 inizia infatti già con il botto: lo scandalo sui documenti di Jeffrey Epstein, il dispiegamento del Venezuela, i nuovi attacchi alla Groenlandia e l'operazione ICE in Minnesota e in altri Stati tengono il Paese sulle spine.

Una foto non datata di Donald Trump e Jeffrey Epstein: lo scandalo è tutt'altro che concluso. House Oversight Committee

Il problema di Trump? I suoi sondaggi stanno crollando, mentre i democratici stanno facendo meglio ovunque nelle elezioni suppletive finora rispetto alle urne del novembre 2024.

Se la situazione non cambia, i repubblicani non solo perderanno la Camera dei rappresentanti alle elezioni di metà mandato, ma forse anche il Senato.

Il presidente si sta concentrando sul confronto. Innanzitutto in termini di linguaggio, quando demonizza i suoi avversari. Su Truth scrive a proposito delle sanctuary cities, cioè le città che accolgono gli immigrati: «Non fanno altro che generare crimine e violenza».

E si lamenta: «Le fake news semplicemente non riportano la verità». E minaccia che se i «politici corrotti» del Minnesota non faranno in modo che gli agenti dell'ICE nello Stato non continuino a essere attaccati, lui interpreterà questo fatto come una rivolta e risponderà con l'esercito.

Sta alimentando la situazione continuando a dispiegare membri della Guardia Nazionale sul posto.

In an interview, President Donald Trump said there was no need for midterm elections because his presidency has been such a success. The remark underscored how nervous he is about the results of those elections.



[image or embed] — New York Magazine (@nymag.com) 15. Januar 2026 um 21:25

È una ricetta per l'autunno? E se la Casa Bianca stessa accendesse la miccia con queste azioni prima delle elezioni di metà mandato e usasse la polveriera in esplosione come scusa per rinviare il voto?

Secondo il «New York Magazine», queste elezioni non sono comunque necessarie perché il suo governo ha avuto un tale successo.