Ecco il rischio che Trump corre con la cattura di Maduro

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sulla piattaforma social Truth una prima foto che mostra la cattura del capo di Stato venezuelano Nicolás Maduro. Truth Social

Il presidente degli Stati Uniti e i suoi alleati definiscono l'operazione militare in Venezuela un grande successo. Ma l'amministrazione di Donald Trump deve anche affrontare difficili questioni sul futuro del Paese sudamericano.

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta spingendo per un cambio di potere in Venezuela, anche con la forza militare.

Non è ancora chiaro chi riempirà il vuoto ai vertici del Paese sudamericano.

Il tycoon annuncia che la sua amministrazione vuole prendere il controllo di Caracas, almeno per il momento.

Cosa sta succedendo ora in Venezuela? Mostra di più

Donald Trump e i suoi alleati considerano la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro un'operazione militare di successo. «È stata un'operazione brillante», ha dichiarato il presidente americano al quotidiano «The New York Times» poco dopo che le truppe statunitensi avevano lasciato lo spazio aereo venezuelano.

Durante un'apparizione al programma «Fox & Friends», ha detto che alcuni soldati statunitensi sono stati feriti nell'attacco, ma probabilmente nessuno è stato ucciso.

"At my direction, the U.S. Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela...This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history." - PRESIDENT DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/QibvrRKsSv — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

L'amministrazione del repubblicano ha definito Maduro un dittatore «illegittimo» e un «terrorista della droga».

Ma la Casa Bianca dovrà affrontare domande scomode: chi riempirà il vuoto di potere in Venezuela ora che il suo leader è stato rovesciato? Come garantire la stabilità in un Paese che, nonostante le sue enormi riserve di petrolio, soffre già da anni di iperinflazione, carenza di cibo e medicinali e perdita di manodopera?

«Guideremo il Paese fino a quando non riusciremo a garantire una transizione sicura, ordinata e prudente», ha dichiarato Trump ai giornalisti nella sua tenuta di Mar-a-Lago, in Florida.

Secondo il presidente statunitense Donald Trump, il presidente Nicolás Maduro è stato arrestato e portato fuori dal Paese. Matias Delacroix/AP/dpa

Quali lezioni trarranno gli oppositori degli Stati Uniti dalla decisione di Trump di dimostrare la potenza americana?

Il presidente cinese Xi Jinping sta pensando di annettere l'isola di Taiwan, che Pechino considera parte del suo territorio. Il capo di Stato russo Vladimir Putin ha messo gli occhi sulla vicina Ucraina e vi sta conducendo una guerra di aggressione.

L'attacco provoca disordini in tutto il mondo

Il rovesciamento di Maduro è certamente un evento chiave nella politica estera di Trump durante il suo secondo mandato.

Il repubblicano non ha esitato a mostrare la potenza militare statunitense, anche se ha promesso che il suo Paese non sarebbe entrate in nessuna guerra sotto la sua guida.

Nel suo nuovo mandato, il tycoon ha usato due volte l'esercito per operazioni rischiose contro nazioni che considera nemiche: a giugno ha ordinato attacchi contro impianti nucleari iraniani.

Venerdì ha minacciato l'Iran di nuove aggressioni in caso di uccisione di «manifestanti pacifici». Ha poi annunciato che gli Stati Uniti sarebbero intervenuti in aiuto dei manifestanti.

L'attacco al Venezuela di sabato ha causato disordini in tutto il mondo. Sotto Trump l'America non è più nota per aver cercato di raggiungere un accordo globale su questioni di guerra e di pace.

Cosa sta succedendo ora in Venezuela?

Gli alleati europei degli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione quando Trump ha ampliato la presenza militare americana nei Caraibi negli ultimi mesi e ha ordinato decine di raid mortali contro sospetti trafficanti di droga.

Secondo l'amministrazione a stelle e strisce, molti di questi sospetti trafficanti di droga fanno parte del governo di Maduro.

Quest'ultimo è controverso all'interno della comunità internazionale a causa delle presunte irregolarità nelle elezioni presidenziali del 2018 e del 2024 in Venezuela. Ma molti alleati degli Stati Uniti hanno reagito con un certo disagio alla notizia della sua cattura.

Il presidente del Consiglio dell'UE António Costa ha dichiarato di nutrire «gravi preoccupazioni» per la situazione in Venezuela a seguito dell'intervento statunitense. Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha affermato che l'operazione viola il diritto internazionale.

I am following the situation in Venezuela with great concern. The European Union calls for de-escalation and a resolution in full respect of international law and the principles enshrined in the Charter of the United Nations.



The European Union will continue to support a… — António Costa (@eucopresident) January 3, 2026

Anche i membri del partito democratico americano hanno criticato l'operazione militare. «Questa guerra è illegale, è imbarazzante che in meno di un anno siamo passati dall'essere il poliziotto del mondo al molestatore del mondo», ha dichiarato il senatore statunitense Ruben Gallego su X. «Non c'è alcun motivo per cui dovremmo entrare in guerra con il Venezuela».

Second unjustified war in my life time.

This war is illegal, it’s embarrassing that we went from the world cop to the world bully in less than one year.

There is no reason for us to be at war with Venezuela. — Ruben Gallego (@RubenGallego) January 3, 2026

Anche un collega di partito del presidente, il senatore repubblicano Mike Lee dello Utah, ha espresso dubbi: «Sono ansioso di sapere cosa - se c'è qualcosa - potrebbe giustificare costituzionalmente questa azione, data la mancanza di una dichiarazione di guerra o di un'autorizzazione all'uso della forza militare».

Paragone con la caduta del Muro di Berlino

L'operazione militare è il culmine di una campagna di pressione contro Maduro durata mesi.

È stata guidata dal segretario di Stato americano Marco Rubio e da altri oppositori del leader venezuelano, che hanno chiesto a Trump di intervenire contro quest'ultimo.

Nel sud della Florida, centro dell'opposizione venezuelana a Maduro all'estero, l'operazione di sabato è stata salutata come importante per la democrazia.

Thank you, President Donald J. Trump, for changing the course of history in our hemisphere. May God bless our brave service members and this great nation. Our country, and the world, are safer because of President Trump’s leadership, resolve, and willingness to confront evil… — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) January 3, 2026

Il deputato repubblicano Carlos Gimenez ha detto di aver parlato con Rubio e ha ringraziato Trump per aver «cambiato il corso della Storia nel nostro emisfero». «Il nostro Paese e il mondo sono più sicuri grazie a questo», ha scritto su X. Ha paragonato la caduta di Maduro alla caduta del Muro di Berlino.

Trump: «A Maduro è stata data l'opportunità di abbandonare volontariamente il potere»

Trump ha affermato che a Maduro era stata data di recente l'opportunità di abbandonare volontariamente il potere, ma ha rifiutato.

Poco dopo l'annuncio della cattura di Maduro, la Casa Bianca ha diffuso sui social media un video che mostrava Trump durante un'apparizione a ottobre, in cui aveva detto ai giornalisti che Maduro sentiva la pressione della campagna statunitense e stava cercando di negoziare un accordo.

L'ex inviato speciale degli Stati Uniti in Iran e Venezuela durante il primo mandato del tycoon, Elliot Abrams, ha detto che il repubblicano deve ora decidere quanta influenza Washington eserciterà sul futuro governo di Caracas.

L'opposizione venezuelana, guidata dal premio Nobel per la pace María Corina Machado, sostiene che il presidente legittimo sia il politico in esilio Edmundo González.

Il premio Nobel per la pace María Corina Machado vuole che il politico dell'opposizione Edmundo González Urrutia succeda a Maduro. eddy vittini/dpa

«Penso che la vera domanda sia se Trump dichiarerà la vittoria e si accontenterà che (il vicepresidente venezuelano) Delcy Rodríguez faccia qualche promessa o si impegni in negoziati», ha detto Abrams. «Oppure insisterà su González».

Sabato, in una conferenza stampa, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti governeranno il Venezuela per il momento, fino a quando non ci sarà un trasferimento di potere sicuro. Ha detto: «Nessuna nazione al mondo potrebbe fare quello che ha fatto l'America».