Donald Trump subisce una battuta d'arresto in tribunale. Keystone/AP Photo/Jose Luis Magana

La Corte Suprema ha annullato una delle principali misure economiche del presidente statunitense Donald Trump. In una sentenza storica, i giudici spiegano perché le tariffe di vasta portata basate su una legge di emergenza non sono legalmente ammissibili.

Sven Ziegler, AIssistant Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te La Corte Suprema chiarisce che le tariffe sono costituzionalmente parte della sovranità fiscale e commerciale del Congresso e non possono essere imposte unilateralmente dal presidente.

I giudici sostengono che, sebbene la legge di emergenza IEEPA possa regolare le transazioni economiche, non contiene alcuna autorizzazione esplicita a introdurre tariffe.

La sentenza è considerata una decisione fondamentale sulla separazione dei poteri e limita la possibilità di interpretare in modo espansivo i poteri economici di emergenza. Mostra di più

La Corte Suprema ha vietato al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre tariffe di ampia portata sulla base della legge di emergenza IEEPA.

Ma come argomenta esattamente la massima corte statunitense?

blue News mostra le linee centrali dell'argomentazione - e i passaggi più importanti in traduzione tedesca.

Le tariffe sono una questione di competenza del Congresso - non del Presidente

Fin dall'inizio, la Corte chiarisce quale sia la posta in gioco a livello costituzionale: la sovranità fiscale.

La Corte Suprema afferma testualmente:

«L'articolo I, sezione 8 della Costituzione recita: "Il Congresso ha il potere di stabilire e riscuotere tasse, dazi e imposte"»

E ancora:

«I redattori della Costituzione non hanno delegato alcuna parte di questo potere impositivo al ramo esecutivo»

La Corte traccia quindi una linea netta: i dazi doganali fanno parte del potere di tassare, che spetta al Parlamento.

«Regolamentare» non significa «tassare»

Il governo ha sostenuto che l'IEEPA consente al Presidente di «regolare» le importazioni - e questo include i dazi doganali.

La Corte Suprema non è d'accordo.

La sentenza afferma che:

«La parola 'regolare' non è normalmente intesa come comprendente la tassazione»

I giudici scrivono poi:

«Molti statuti danno al ramo esecutivo il potere di regolamentare. Ma il governo non è in grado di citare un solo statuto in cui il termine 'regolamentare' includa il potere di tassare»

I giudici sottolineano la differenza tra regolamentazione economica e riscossione delle entrate fiscali. Un'imposta è «molto chiaramente parte del potere di tassare».

È necessaria una base chiara per questi interventi importanti

Un argomento centrale si basa sulla cosiddetta «dottrina delle grandi questioni».

La Corte afferma che:

«Il Presidente rivendica il potere straordinario di imporre unilateralmente tariffe di importo, durata e portata illimitati. Per farlo, deve fare riferimento a una chiara autorizzazione del Congresso»

Questa chiara autorizzazione non si trova nell'IEEPA.

I giudici mettono in guardia dal derivare poteri di ampia portata da formulazioni vaghe:

«Siamo stati a lungo riluttanti a riconoscere deleghe straordinarie dell'autorità congressuale in testi di legge ambigui»

In altre parole, maggiori sono le conseguenze economiche, più chiara deve essere la legge.

Trump ha ammesso la sconfitta davanti alla Corte Suprema nella disputa sulla sua politica tariffaria aggressiva. (immagine d'archivio) Susan Walsh/AP/dpa

Nessun presidente ha mai usato la legge in questo modo

Un altro argomento riguarda la prassi storica.

La Corte Suprema scrive:

«In mezzo secolo di esistenza, nessun presidente ha usato l'IEEPA per imporre tariffe - e tanto meno tariffe di questa entità e portata»

La Corte considera questa mancanza di prassi storica come una forte indicazione che il legislatore non ha mai inteso una simile delega di potere.

Nemmeno lo stato di emergenza abolisce la separazione dei poteri

Trump aveva invocato un'emergenza economica. Ma anche qui la Corte traccia una linea di demarcazione.

I giudici scrivono:

«Non esiste un'eccezione alla dottrina delle "grandi questioni" per le leggi di emergenza»

E ancora:

«I poteri di emergenza tendono ad alimentare le emergenze»

La Corte chiarisce quindi che lo stato di emergenza dichiarato non estende automaticamente i poteri costituzionali del Presidente.

Per Trump, la sentenza è una grande sconfitta. Keystone/AP Photo/Evan Vucci

La sentenza decisiva

Alla fine, la Corte Suprema riassume il suo ragionamento in un punto centrale:

«L'IEEPA non autorizza il presidente a imporre tariffe»

Il Presidente rivendica un «potere straordinario», ma non c'è una chiara base legale sulla quale possa farlo.