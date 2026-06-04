Volodymyr Zelensky propone a Vladimir Putin un faccia a faccia con una data precisa. Keystone

«L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e di fissare una data precisa». Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una lettera aperta al suo omologo russo Vladimir Putin.

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«L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati» con la Russia per porre fine alla guerra, afferma Zelensky nella lettera pubblicata sul sito della presidenza ucraina.

«Il tentativo di stabilire una vera tregua – aggiunge – è il modo migliore per iniziare a dialogare.»

«Non aver paura di imboccare la via d'uscita da questa guerra. Questa è la cosa principale che ti viene richiesta ora», prosegue.

L'accenno ai problemi interni della Russia

«Hai trascorso quasi metà dei tuoi 26 anni al potere in Russia a fare guerra all'Ucraina. Qualunque cosa tu possa dire sulla NATO, sulla geopolitica o sulla lingua russa, questa guerra è una tua scelta personale: una guerra senza una vera causa. È così che la Storia la ricorderà.»

«Sentiamo spesso dire che tu non hai problemi con questa guerra», afferma ancora il leader ucraino. «Ma ora possiamo constatare che i russi stanno finalmente iniziando ad accettare con meno serenità questa realtà, ovvero il fatto che la guerra stia portando conseguenze sempre più negative alla Russia».

«Ma noi in Ucraina non vogliamo una guerra permanente. Sappiamo benissimo che la vita senza guerra è infinitamente migliore. E vogliamo raggiungere questo obiettivo», aggiunge Zelensky dicendosi «convinto che la maggior parte dei russi reagirebbe positivamente anche a questo, e tu lo sai».

La Svizzera fra i possibili punti d'incontro

«Abbiamo sentito che in Alaska ti era stata promessa la risoluzione di alcune questioni riguardanti l'Ucraina e l'Europa. Ma puoi vedere tu stesso che le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage. Altri partecipanti concordati potrebbero unirsi al percorso bilaterale che verrà istituito tra noi», dichiara ancora il presidente ucraino, proponendo che l'Europa e gli USA facciano «parte di questo processo» negoziale.

«Esistono paesi che tradizionalmente ospitano leader per risolvere questioni di guerra e di pace. La Svizzera, la Turchia, i paesi del mondo arabo: molti sono in grado e disposti a ospitare un simile incontro», ricorda Zelensky.