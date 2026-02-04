Marine Le Pen rischia il divieto di candidarsi - e Jordan Bardella potrebbe finalmente diventare la nuova figura di spicco della destra francese. Immagine: Keystone

Mentre Marine Le Pen lotta per la sua esistenza politica in tribunale, il figlio politico adottivo Jordan Bardella la offusca sempre di più. Chi è l'uomo che potrebbe diventare il primo presidente populista di destra della Francia? Viaggio tra cosa dice di se e cosa nasconde l'esponente di estrema destra a cui il Rassemblement National si affida per ripulirsi l'immagine di partito populista razzista per raccogliere i favori delle giovani generazioni.

Hai fretta? blue News riassume per te Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, partito populista di estrema destra, è considerato un promettente candidato alla presidenza francese.

Tuttavia, la sua candidatura dipende dall'attuale procedura giudiziaria in appello contro Marine Le Pen.

Il 30enne si presenta come un arrampicatore sociale con un passato da migrante.

Non parla però quasi mai di alcuni elementi della sua biografia che potrebbero incidere negativamente sull'immagine pubblica che vuole dare di se, come per esempio il fatto che non abbia mai lavorato e che ha frequentato una scuola privata grazie ai soldi del padre.

Bardella rimane vago in termini di contenuti, ma propugna valori dell'estrema destra, in particolare una linea dura contro l'immigrazione e l'Unione Europea.

Se dovesse diventare presidente, probabilmente avrebbe un impatto significativo sul ruolo della Francia in Europa, poiché l'Esagono virerebbe politicamente verso l'estrema destra. Mostra di più

Quest'anno la Francia sta affrontando una campagna elettorale straordinaria per le presidenziali del 2027. A cominciare dal fatto che il favorito nei sondaggi, il leader del Partito populista di estrema destra Jordan Bardella, non sa nemmeno se si candiderà.

Dipende se la sua madre adottiva, Marine Le Pen, leader del gruppo parlamentare Rassemblement National (RN), gli darà il via libera.

In realtà Marine è la candidata dichiarata del suo partito. Sarebbe la quarta volta che si candida alla più alta carica dello Stato e la nona volta che la famiglia Le Pen è rappresentata nella campagna elettorale, se si includono le candidature del padre di estrema destra Jean-Marie Le Pen, deceduto il 7 gennaio 2025, all'età di 96 anni.

Ma poiché Marine Le Pen è stata condannata dal tribunale di Parigi il 31 marzo 2025 a quattro anni di reclusione, di cui due agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, a una multa di 100'000 euro e a cinque anni di ineleggibilità con esecuzione immediata per appropriazione indebita di fondi pubblici, la sua unica speranza al momento è che i giudici di secondo grado la assolvano.

Il processo di appello è iniziato martedì 13 gennaio e dovrebbe durare fino al 12 febbraio. La sentenza è attesa per l'estate, verosimilmente tra giugno e luglio.

Se non verrà assolta, Bardella potrà candidarsi al suo posto. Si è già impegnata a farlo, anche se deve ancora ricorrere alla Corte di Cassazione.

Marine Le Pen al suo arrivo in tribunale giovedì 15 gennaio. A Parigi, due giorni prima, si è riaperto il procedimento relativo alla presunta appropriazione indebita di fondi europei. Foto: Keystone

Chi sono i papabili degli altri partiti?

Le elezioni in Francia si terranno nell'aprile 2027, ma chiunque voglia avere una seria possibilità dovrà fare una campagna elettorale intensa quest'anno.

L'attuale presidente, Emmanuel Macron, non potrà ricandidarsi al termine del suo secondo mandato.

Nell'attuale schieramento di Governo di centro-destra, due ex primi ministri in particolare sono considerati una possibilità.

Il primo è Edouard Philippe, fondatore e leader di Horizons (HOR), creato nel 2021. Prima faceva parte dei Repubblicani (LR), ma se ne è allontanato per entrare nel primo Esecutivo di Macron.

Il secondo è Gabriel Attal, uno dei principali esponenti di Renaissance (RE), il partito fondato dall'attuale presidente, che alla nascita si chiamava La République En Marche!

Nel campo conservatore, l'ex ministro degli Interni Bruno Retailleau (LR) e il leader del gruppo parlamentare repubblicano (LR) Laurent Wauquiez sono i principali contendenti.

A sinistra, il leader del partito socialista Olivier Faure leader del Partito Socialista (PS) e l'eurodeputato Raphaël Glucksmann fondatore e capo di Place Publique (PP), movimento politico di centro-sinistra creato nel 2018, sono i favoriti.

All'estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon rimane la figura centrale e il potenziale candidato favorito del movimento La France Insoumise (LFI). In passato aveva espresso il desiderio di essere sostituito, ma di recente, forte della sua popolarità fra i giovani, ha rivalutato la sua posizione, dicendosi pronto per correre ancora una volta per l'Eliseo.

Bardella è originario di Parigi, non ha mai lavorato

Il 30enne Bardella ha da tempo superato Le Pen nella classifica della popolarità. I sondaggi indicano che vincerebbe anche il ballottaggio, indipendentemente dal candidato che potrebbe trovarsi di fronte.

Le cifre però, a un anno e mezzo dalle elezioni, non sono particolarmente significative, visto che gli altri candidati non si sono ancora organizzati. Ma fanno rabbrividire alcuni degli avversari politici del giovane.

Jordan Bardella è cresciuto nel Dipartimento Seine-Saint-Denis della Grande Parigi, una delle aree più povere della Francia. La zona è caratterizzata da grattacieli e da un numero particolarmente elevato di persone di origine migratoria.

Anche la storia della sua famiglia è caratterizzata dall'immigrazione: sua madre è arrivata in Francia dall'Italia negli anni '60 e suo padre ha radici francesi, italiane e algerine.

Il suo background migratorio nella sua narrazione politica

Il giovane usa questo background in modo specifico per la sua narrazione politica. Quando parla delle banlieues, appare credibile perché afferma di averle vissute in prima persona. Descrive la sua giovinezza come una vita quotidiana tra spaccio di droga e violenza intorno al suo condominio.

Nei suoi discorsi, Bardella mette spesso al centro la madre: una collaboratrice dell'asilo che lo ha cresciuto da sola e che, a suo dire, faticava ad arrivare a fine mese. Questa storia trova molti consensi nel pubblico. Si adatta all'immagine dell'emergente proveniente da un ambiente umile.

L'esponente dell'RN racconta molto meno spesso un altro aspetto della sua giovinezza. Suo padre gestiva un'azienda di medie dimensioni e trascorreva regolarmente i fine settimana con lui. I media riferiscono di viaggi per le vacanze, di un'auto ricevuta in regalo e di un percorso scolastico che non lo portava al ginnasio statale del quartiere, ma a una scuola privata cattolica.

Malgrado lo lasci pensare al pubblico, non ha mai avuto un lavoro e non ne ha mai nemmeno imparato uno.

Dettagli questi che raramente compaiono nei suoi resoconti, perché non si adattano all'immagine del diseredato sociale che vuole dare e che lo rendono popolare.

Cambio di direzione politica in giovane età

Gli ex compagni di classe lo descrivono come un adolescente ben integrato in un ambiente multiculturale. Si dice che si sia persino offerto volontario per dare lezioni di francese agli immigrati. Ciò ha reso ancora più sorprendente la sua adesione al Front National all'età di 17 anni.

Da allora tutto è accaduto rapidamente.

Bardella è diventato uno stretto confidente di Marine Le Pen, è salito rapidamente all'interno dell'organizzazione ed è diventato il suo pupillo politico.

Probabilmente ha contribuito anche il fatto che ha rapidamente stretto legami privati con confidenti di Le Pen. Stando ad alcuni tabloid francesi ha una relazione con la nipote di lei, Nolwenn Olivier.

Le Pen cerca di «de-demonizzare» l'estrema destra

La veterana della politica si rende conto fin da subito di quanto la giovane età di Bardella e il suo background siano preziosi per la strategia del partito, che vuole ripulirsi l'immagine di estrema destra che si è costruito nel tempo, per risultare più accettabile dall'opinione pubblica e quindi avere più chances di racimolare voti.

Giova ricordare però che, malgrado questi sforzi pubblici, conosciuti con il termine di «de-demonizzazione» del Rassemblement National, esso rimane un partito di estrema destra, come testimoniano diversi documenti ufficiali e come ampiamente riconosciuto dagli esperti e dagli esponenti di tutte le classi politiche.

Lo stesso Bardella afferma che Le Pen ha risvegliato il suo entusiasmo per la politica e la sua passione per la Francia.

Abbandona l'università e diventa portavoce del partito nel 2017, all'età di 22 anni. Due anni dopo, guida la formazione di estrema destra alle elezioni europee come candidato principale e batte di poco il campo del presidente Macron.

I contenuti rimangono di estrema destra

Nel 2022 assume la presidenza del partito. Bardella, allora 27enne, è stato scelto per dare al partito un volto giovane, carismatico e moderno, capace di attrarre l'elettorato più giovane e di ripulire ulteriormente l'immagine del movimento dalle vecchie controversie legate alla famiglia Le Pen.

Oggi Bardella rappresenta un Rassemblement National modernizzato e meno stridente. In termini di contenuti, tuttavia, rimane, come detto di estrema destra: chiede uno Stato forte, una politica di sicurezza senza compromessi e mette in guardia contro l'immigrazione e le decisioni dell'UE prese da Bruxelles.

Il suo messaggio è che la Francia sta perdendo il controllo, l'identità e la sovranità.

Jordan Bardella è considerato un oratore carismatico ed eloquente. Foto: Keystone

In viaggio per il Paese col nuovo libro

La campagna presidenziale di Bardella è da tempo in pieno svolgimento, anche se finora i suoi appuntamenti elettorali sono stati ufficialmente solo le presentazioni del suo ultimo libro. E anche se la sua candidatura dipende dall'esito del processo contro Le Pen.

Il suo libro, intitolato «Cosa vogliono i francesi», è stato pubblicato da Fayard, che fa parte dell'impero del miliardario Vincent Bolloré, che investe pesantemente per spianare la strada verso il potere ai populisti di destra francesi.

Pure il primo libro di Bardella è stato pubblicato da Fayard: un'autobiografia di 324 pagine che copre 29 anni della sua vita all'epoca. Sulla copertina del secondo libro, il giovane indossa giacca e cravatta ed è seduto a una scrivania dignitosa.

«Trasformare un guscio vuoto in un fascista simpatico»

Alle presentazioni dei suoi libri in tutto il Paese si formano spesso lunghe code, che nei video in time-lapse prodotti dal suo team di pubbliche relazioni appaiono ancora più lunghe di quanto non siano in realtà.

La sua madre adottiva Marine Le Pen è citata solo in un breve paragrafo nel libro, un altro segno che Bardella si sta sempre più emancipando da lei. Si sta quindi esercitando nell'equilibrismo di dimostrare la propria fedeltà alla veterana da un lato e di preparare la propria candidatura dall'altro.

La sua strategia principale è quella di non causare alcuna offesa politica e di coltivare l'immagine di una stella politica emergente.

Secondo le sue stesse parole, il suo ex consulente per la comunicazione Pascal Humeau si era posto l'obiettivo di «trasformare un guscio vuoto in un fascista simpatico».

Ha 2,3 milioni di follower su Tiktok

Il giovane di estrema destra ha 2,3 milioni di follower su Tiktok, dove Bardella - atipicamente in questo ambiente - appare di solito in giacca e cravatta. I follower possono vedere un video in cui la sua ex insegnante di scuola elementare annuncia con orgoglio di aver sempre saputo di insegnare a «un futuro presidente».

In termini di contenuti, Bardella è rimasto notevolmente vago finora. «Ha un vero talento nel mascherare il fatto di appartenere all'estrema destra», giudica il quotidiano Libération.

Incarna ciò che la Le Pen ha fatto per anni: la «demonizzazione» del partito fondato dal padre Jean-Marie Le Pen, di estrema destra e antisemita, che allora si chiamava ancora Front National.

Sembra un'ironia della sorte che il successo del suo concetto faccia sì che la Le Pen debba alla fine constatare che non è lei, ma il suo pupillo politico, a raccogliere i frutti.

Terremoto politico per l'Europa

Nel frattempo, Bardella continua a «demonizzare» in modo mirato. Nel marzo 2025, si è recato in Israele e ha visitato il memoriale della Shoah di Yad Vashem come rappresentante di un partito il cui fondatore ha liquidato le camere a gas naziste come un «dettaglio della storia».

Jean-Marie Le Pen, giova infatti ricordare, pronunciò quella frase per la prima volta nel 1987: «Non dico che le camere a gas non siano esistite... ma credo che siano un dettaglio della storia della Seconda Guerra Mondiale».

Fu condannato per contestazione di crimini contro l'umanità in diverse occasioni dopo aver ribadito il concetto nel 1997, nel 2008, nel 2009 e infine nel 2015. La figlia lo espulse dal partito.

Jordan Bardella ha incontrato il Ministro israeliano per la Diaspora Amichai Chikli, tra gli altri, durante la sua visita in Israele nel marzo 2025. Immagine: Keystone

Ma il RN ha da tempo designato altri nemici, in primo luogo i migranti musulmani. Gli immigrati e l'UE sono capri espiatori molto graditi a Bardella, anche perché non possono difendersi nell'immediato, che li incolpa di numerose cose.

Di tanto in tanto allude anche alla teoria cospirativa di estrema destra di una presunta «Grande Sostituzione» in Europa, che è, giova ricordarlo, priva di fondamenti scientifici o statistici.

Se Bardella dovesse effettivamente diventare il prossimo presidente francese, sarebbe un terremoto politico per l'intero continente europeo e probabilmente manderebbe all'aria l'amicizia tra Francia e Germania, i due Paesi più potenti del continente.

Ma alle elezioni presidenziali francesi manca ancora un anno e mezzo. Né i populisti di destra né gli altri blocchi hanno ancora deciso chi si candiderà.

Se il giovane volto dell'estrema destra transalpina rimarrà nella corsia di sorpasso, sarà una forza da tenere in considerazione.

Redatto in parte con materiale dell'agenzia di stampa Keystone-SDA