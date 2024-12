Stupri a Mazan, ecco quanto era perfido Dominique Pelicot, ex marito della vittima

Un'importante inchiesta della CNN porta alla luce le vaste reti coinvolte nello stupro di Gisèle Pelicot. Christophe Simon/AFP/dpa

È difficile immaginare con quanta meticolosità abbia proceduto Dominique Pelicot, il principale imputato del caso Mazan. Un'indagine fornisce una visione degli stupri pianificati. Al centro della vicenda un sito di incontri, molto noto tra gli utenti. Intanto il tribunale ha condannato tutti gli imputati. L'ex marito dichiarato colpevole di «stupro aggravato» e condannato a 20 anni di carcere.

Attenzione: questo testo contiene contenuti inquietanti sulla violenza sessuale e l'abuso di droghe. Non è adatto a lettori particolarmente sensibili.

Un crimine di proporzioni incredibili sta scuotendo la Francia: Dominique Pelicot, un uomo di 72 anni del villaggio di Mazan, nel sud della Francia, ha incitato almeno 70 uomini a violentare sistematicamente la moglie Gisèle Pelicot nel corso di un decennio.

Secondo le informazioni esclusive ottenute dalla CNN nei rapporti di polizia, Gisèle Pelicot è stata abusata più di 200 volte, un crimine meticolosamente pianificato dal marito.

Pelicot utilizzava forum online, tra cui la piattaforma Coco.fr, per reclutare uomini che avrebbero poi violentato la moglie di Pelicot. In chat con nomi come «A sua insaputa», Pelicot scambiava foto e video intimi della moglie inconsapevole, che aveva precedentemente drogato.

Da vigili del fuoco a giornalisti e infermieri, uomini di ogni età e provenienza hanno violentato Gisèle Pelicot sul posto. Il più giovane accusato ha oggi 27 anni, il più anziano 74.

Tutti gli uomini accusati ad Avignone vivevano a meno di 50 chilometri dalla casa della Pelicot.

Una rete di abusi

I rapporti della polizia mostrano che le conversazioni sono state trasferite su Skype dopo il primo contatto via Coco. L'ex marito della vittima ha quindi tenuto le prime conversazioni via Skype, mostrando agli aggressori anche immagini in diretta dell'ignara moglie, per poi spostare la comunicazione su messaggi di testo e piattaforme private.

Il 72enne non solo condivideva con altri uomini foto e video intimi della moglie, ma anche registrazioni che la ritraevano durante gli stupri. Questi materiali sono stati specificamente utilizzati da Pelicot per incoraggiare altri uomini a commettere reati simili contro le proprie partner.

Gisèle Pelicot non voleva deliberatamente nascondersi. Dopo il processo, la Pelicot è stata anche definita la donna più coraggiosa del mondo. (Foto AP/Lewis Joly) KEYSTONE

E in effetti: i messaggi recuperati durante le indagini dimostrano che molti degli autori hanno espresso la loro ammirazione per Pelicot e hanno dichiarato che avrebbero voluto fare lo stesso con le loro partner.

Un altro imputato nel processo non è accusato di aver violentato Gisèle Pelicot, ma di aver drogato la propria moglie per incitare Pelicot ad abusare anche di lei.

La rete è stata scoperta da un altro reato penale

Gisèle Pelicot ha testimoniato di non sapere nulla delle azioni del marito. Solo dopo qualche tempo l'uso indesiderato di droghe e gli abusi sessuali hanno lasciato il segno sul suo corpo. L'allora marito l'ha accompagnata a diverse visite mediche, durante le quali ha lamentato perdita di memoria e dolori pelvici, secondo i documenti del tribunale.

Solo nel 2020 le autorità hanno rintracciato Dominique Pelicot. È stato arrestato in un supermercato vicino a casa per aver filmato sotto le gonne delle clienti, il cosiddetto «upskirting», per il quale è stato poi condannato. Solo allora è venuta alla luce la sua oscura rete di crimini.

Per questo primo reato Pelicot ha ricevuto una condanna a otto mesi con la condizionale. Durante l'indagine sull'upskirting, la polizia ha confiscato il suo hard disk, il suo computer portatile e i suoi telefoni e ha trovato centinaia di foto e video di abusi sessuali sulla moglie, con cui era sposato da 50 anni.

Questo ha portato alla luce uno dei reati sessuali più devastanti della storia giudiziaria francese.

«Il consenso del marito era sufficiente»

Gisèle Pelicot ha rinunciato all'anonimato e ha affrontato gli imputati in un processo aperto ai media e al pubblico.

Mentre l'ex marito e altri 14 imputati hanno ammesso la loro colpevolezza, altri hanno difeso gli atti efferati in tribunale sostenendo che il consenso del marito era sufficiente per compiere atti sessuali sulla moglie incosciente.

Lo scorso fine settimana , Dominique Pelicot ha parlato per l'ultima volta in tribunale e si è rivolto alla sua famiglia. Si è pentito delle sue azioni e si è scusato. IMAGO/Bestimage

Lo stesso Pelicot ha negato l'esclusiva responsabilità e ha sottolineato in tribunale: «Sono uno stupratore, proprio come tutti gli altri in questa stanza». Questa dichiarazione illustra la portata della rete orchestrata da Pelicot.

La sua avvocata difensore, Beatrice Zavarro, ha respinto le accuse secondo cui Pelicot avrebbe agito come un «direttore d'orchestra» che manipolava gli altri colpevoli.

Tuttavia, le dichiarazioni dei coimputati e l'onere della prova parlano una lingua diversa.

Il governo francese annuncia nuove misure contro la violenza sessuale

Il verdetto è arrivato venerdì mattina poco prima delle 10h00: tutti gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli.

L'ex marito è stato condannato per stupro aggravato.

La Procura aveva avanzato richieste chiare: pene detentive da quattro a vent'anni per le persone coinvolte.

Il caso ha scatenato un dibattito nazionale che va ben oltre il procedimento giudiziario. Gli attivisti e le organizzazioni per i diritti delle donne chiedono modifiche legali, tra cui l'introduzione di chiare norme sul consenso per gli atti sessuali. In risposta allo scandalo, il governo francese ha già annunciato nuove misure per combattere la violenza contro le donne.

«È ora che la società maschilista e patriarcale che banalizza lo stupro cambi», ha dichiarato Gisèle Pelicot in una potente dichiarazione conclusiva. Ha chiesto un cambiamento fondamentale nel modo in cui consideriamo lo stupro e la violenza sessuale.

Una piattaforma online gioca un ruolo chiave

Per anni, i contenuti misogini su piattaforme come Coco.fr sono stati un terreno fertile per questi crimini.

Fondato nel 2003 e commercializzato come sito di incontri, il sito ha registrato 778.000 visite al mese al suo picco nel 2023, secondo Le Parisien. Nelle chat room del sito, completamente incontrollate, si svolgevano vivaci discussioni su argomenti spesso illegali.

Invece di facilitare le discussioni sulle attività illegali, la violenza si è presto riversata nel mondo reale. Un numero significativo di utenti di Coco ha riferito di essere stato aggredito durante incontri organizzati attraverso il sito.

Secondo i media francesi, almeno due omicidi in Francia sono collegati a incontri organizzati tramite questa piattaforma. Le ONG francesi avevano già identificato Coco come una minaccia nel 2013 e avevano chiesto al governo e ai fornitori di servizi Internet di chiudere il sito, senza successo.

Oltre a Dominique Pelicot, sono stati incriminati altri 14 presunti colpevoli. Secondo le ricerche della CNN, Gisèle Pelicot è stata drogata e violentata circa 200 volte. IMAGO/ABACAPRESS

Il Ministero degli Interni francese ha chiesto una dichiarazione e ha rinviato la CNN al pubblico ministero che si occupa del caso.

Quest'ultimo ha affermato che la regolamentazione di siti web come Coco è una responsabilità che le piattaforme stesse si assumono. Il provider francese di servizi Internet Bouygues ha dichiarato alla CNN di aver bisogno di un'ordinanza del tribunale o di un'ingiunzione delle autorità francesi per poter chiudere un sito web come Coco.

Coco è stato chiuso in estate, ma ONG e avvocati hanno avvertito che è possibile che altre piattaforme prendano il suo posto a causa della mancanza di misure di sicurezza.

«Senza questo sito web, il caso non avrebbe mai raggiunto tali proporzioni»

L'indagine legale sul caso Dominique Pelicot getta una luce allarmante sul ruolo delle piattaforme online non regolamentate come Coco.fr, che sono state utilizzate come strumenti per il crimine.

Gli avvocati di Gisèle Pelicot chiedono chiare conseguenze: «Senza questo sito web, il caso non avrebbe mai assunto tali proporzioni», ha spiegato Antoine Camus, che ha descritto la piattaforma come «un'arma del delitto» che Dominique Pelicot ha usato deliberatamente.

Anche se Coco.fr non è sotto processo, gli esperti considerano il processo in corso come un precedente che consentirà di chiudere più rapidamente siti simili in futuro.

Mathias Darmon dell'unità francese per la criminalità informatica vede le indagini come un'opportunità per colmare le lacune nella regolamentazione delle piattaforme digitali.

Julien Zanetta, l'avvocato del fondatore di Coco, ha rifiutato di commentare i reati di Pelicot.

Paura e impotenza a Mazan

Mentre l'indagine legale è in corso, c'è ancora molta incertezza tra la popolazione - soprattutto a Mazan, il piccolo villaggio dove Pelicot ha commesso i suoi crimini. Annette Dumont, 62 anni, descrive la paura di molte donne: «Potrebbe benissimo accadere di nuovo domani in un posto diverso».

I residenti si sentono impotenti. «Non possiamo fare nulla. Resteremo qui a Mazan», dice rassegnata Nedeljka Macan.

La redazione ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI.