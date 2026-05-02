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Medio Oriente Ecco la proposta iraniana agli Stati Uniti in 5 punti, fra Hormuz, tregua e nucleare

SDA

2.5.2026 - 15:55

Lo stretto di Hormuz deserto dopo la chiusura da parte dell'Iran.
Lo stretto di Hormuz deserto dopo la chiusura da parte dell'Iran.
Keystone

I cinque elementi sul tavolo al centro della proposta iraniana sono riferiti da un alto funzionario iraniano e riportati da Reuters sul suo sito.

Keystone-SDA

02.05.2026, 15:55

02.05.2026, 16:06

«In questo quadro, i negoziati sulla più complessa questione nucleare sono stati spostati alla fase finale per creare un clima più favorevole», ha dichiarato il funzionario.

I 5 punti della proposta iraniana

  • Fine della guerra con la garanzia che Israele e gli Stati Uniti non attaccheranno di nuovo.
  • Riapertura dello Stretto di Hormuz da parte degli iraniani.
  • Revoca del blocco navale statunitense.
  • Colloqui sul programma nucleare iraniano (in cambio della revoca delle sanzioni statunitensi).
  • Riconoscimento da parte di Washington del diritto dell'Iran ad arricchire l'uranio per scopi pacifici, con l'Iran che però accetta di sospendere il processo
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