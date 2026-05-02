I cinque elementi sul tavolo al centro della proposta iraniana sono riferiti da un alto funzionario iraniano e riportati da Reuters sul suo sito.
«In questo quadro, i negoziati sulla più complessa questione nucleare sono stati spostati alla fase finale per creare un clima più favorevole», ha dichiarato il funzionario.
I 5 punti della proposta iraniana
- Fine della guerra con la garanzia che Israele e gli Stati Uniti non attaccheranno di nuovo.
- Riapertura dello Stretto di Hormuz da parte degli iraniani.
- Revoca del blocco navale statunitense.
- Colloqui sul programma nucleare iraniano (in cambio della revoca delle sanzioni statunitensi).
- Riconoscimento da parte di Washington del diritto dell'Iran ad arricchire l'uranio per scopi pacifici, con l'Iran che però accetta di sospendere il processo