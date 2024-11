Elezioni decisive anche per l'Europa? Trump o Harris: la decisione sarà presa questo martedì. (foto d'archivio) Morry Gash/AP/dpa

Sette swing states decideranno il prossimo presidente degli Stati Uniti. blue News fornisce tutti i grafici aggiornati sulla situazione negli Stati.

Gli swing states sono Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia e North Carolina, oltre all'Arizona e al Nevada nella parte occidentale degli USA. La Pennsylvania in particolare, con 19 voti elettorali, è considerata potenzialmente decisiva. Sia Harris che Trump sono stati particolarmente attivi in questa regione nel periodo iniziale della campagna elettorale.

In Georgia e North Carolina, con 16 voti elettorali ciascuna, lo spoglio dei voti è previsto in tempi brevi. Se Trump dovesse vincere la Georgia e il North Carolina, Harris dovrebbe vincere la Pennsylvania per diventare presidente.

Ma qual è la situazione? blue News vi tiene aggiornati con il grafico.

