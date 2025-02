Ecco le 9 decisioni più controverse in quindici giorni della presidenza di Trump

Donald Trump ha sviluppato un piano per trasformare la Striscia di Gaza nella «Riviera del Medio Oriente» sotto la guida degli Stati Uniti. KEYSTONE

Una mossa azzardata nel conflitto mediorientale: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato la Striscia di Gaza un progetto di costruzione di alto profilo americano. Non è la prima scioccante dichiarazione nei primi quindici giorni di mandato del tycoon: ecco una panoramica delle decisioni più controverse messe in atto dal repubblicano.

Andreas Fischer, Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump vuole trasformare la Striscia di Gaza nella «Riviera del Medio Oriente»: il suo spettacolare piano è stato però ampiamente criticato in tutto il mondo.

Anche altre decisioni del presidente degli Stati Uniti hanno causato costernazione, sia a livello internazionale, che nello stesso Paese.

Un elenco delle sue decisioni più importanti mostra che il tycoon non sembra tenere in considerazione alcune conseguenza. Mostra di più

Da quando si è insediato, poco più di due settimane fa, il presidente americano Donald Trump ha messo alla prova i limiti del suo potere, rompendo radicalmente con lo status quo, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo.

Dall'inizio del suo secondo mandato, il 20 gennaio, il repubblicano ha preso tutta una serie di decisioni che hanno suscitato scalpore a livello nazionale e internazionale. Ecco quelle più significative.

Trump vuole controllare la Striscia di Gaza

«Gli Stati Uniti prenderanno il controllo della Striscia di Gaza. La possederemo»: il 5 febbraio, durante un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti vogliono assumere il controllo della Striscia di Gaza.

Il tycoon vuole che i circa due milioni di palestinesi che vivono nella Striscia siano reinsediati in futuro in altri Stati arabi della regione, come l'Egitto e la Giordania.

Il repubblicano vuole poi riqualificare Gaza. L'obiettivo è riabilitare l'area e svilupparla economicamente per trasformarla nella «Riviera del Medio Oriente».

Questo piano è stato aspramente criticato a livello internazionale e condannato come un atto di pulizia etnica. Numerosi Paesi hanno annunciato una «resistenza massiccia» ai piani, ma gli esperti internazionali ritengono irrealistico che Trump possa comunque attuare questo progetto.

Trump impone dazi punitivi e li annulla (parzialmente) di nuovo

Trump ha annunciato dazi doganali molto severi sulle importazioni da Cina, Messico e Canada. Saranno imposti dazi del 10% sulle merci cinesi e del 25% su quelle provenienti da Messico e Canada. Le importazioni di energia dal Canada saranno soggette a una tariffa del 10%.

Le minacce non sono durate a lungo. Nel caso del Messico, Trump ha ceduto dopo un incontro con la presidente Claudia Sheinbaum e ha sospeso le tasse per il mese di febbraio.

In cambio, il Messico invierà 10'000 soldati al confine comune per arginare, tra l'altro, i passaggi illegali e il contrabbando di droga.

Anche i dazi doganali sono stati sospesi nel caso del Canada. In cambio, il Canada ha accettato di fare concessioni sulla sicurezza delle frontiere.

«Il Canada sta attuando il nostro piano di confine da 1,3 miliardi di dollari, rafforzando il confine con nuovi elicotteri, tecnologia e personale, migliorando il coordinamento con i nostri partner americani e aumentando le risorse per fermare il flusso di fentanyl», ha dichiarato il primo ministro Justin Trudeau.

A differenza di quanto avvenuto con Messico e Canada, non c'è stato un accordo dell'ultimo minuto con Pechino. La Cina sta rispondendo alle nuove tariffe statunitensi con contro-tariffe fino al 15% su carbone, gas liquido, petrolio e macchinari, nonché con un'indagine antitrust su Google.

Misure più severe contro i migranti

Nel primo giorno del suo secondo mandato, Trump ha iniziato ad attuare una delle sue principali promesse elettorali con dieci misure previste per inasprire la politica migratoria. Tra le altre cose ha annunciato che avrebbe dichiarato un'emergenza nazionale al confine con il Messico.

Pochi giorni dopo, il tycoon ha firmato il «Laken Riley Act», la prima legge del suo nuovo mandato. Questa suggella l'inasprimento delle misure contro alcuni gruppi di migranti. «Questa legge è una pietra miliare», ha detto il repubblicano durante la cerimonia alla Casa Bianca. «Salverà la vita di innumerevoli americani innocenti».

Il Congresso aveva già approvato la legge in precedenza. Essa obbliga le autorità federali a detenere gli immigrati senza uno status di residenza valido - così come quelli con lo status di protezione temporanea - in centri di detenzione speciali se sono accusati di determinati reati.

Oltre ai furti con scasso e alle aggressioni agli agenti di polizia, sono inclusi anche reati minori come il taccheggio.

È sufficiente un semplice sospetto, non è necessaria una condanna. Le persone colpite non hanno diritto a un'udienza, al rilascio su cauzione o alla verifica dell'effettivo rischio per la sicurezza.

Se possibile, l'espulsione dovrebbe avvenire rapidamente e direttamente dalla detenzione. La legge potrebbe quindi portare i richiedenti d'asilo a essere espulsi prima che la loro domanda sia stata decisa.

Negli ultimi giorni sono già stati effettuati numerosi voli di deportazione verso i Paesi del Sud America e, secondo il governo statunitense, i primi migranti detenuti saranno portati alla base militare statunitense di Guantanamo Bay a Cuba.

In futuro 30'000 dei «peggiori immigrati illegali criminali» potrebbero essere detenuti lì. Trump ha affermato che si tratta di «un luogo da cui è difficile fuggire».

Il ritiro dell'accordo sul clima di Parigi

Poco dopo il suo insediamento, Trump ha firmato un decreto che ritira gli Stati Uniti dall'Accordo sul clima di Parigi. Ha giustificato questo passo con il fatto che l'accordo danneggiava l'economia statunitense e favoriva altri Paesi.

Questa decisione è stata accolta da critiche internazionali e solleva interrogativi sul futuro ruolo degli Stati Uniti nella protezione del clima globale.

L'accordo prevede un periodo di cancellazione di un anno. Trump aveva già ritirato gli Stati Uniti dall'accordo durante il suo primo mandato perché lo considerava una «fregatura» e uno svantaggio competitivo.

Tuttavia, il ritiro è durato solo pochi mesi perché il suo successore Joe Biden ha riaffermato il suo impegno nei confronti dell'accordo. Quasi tutti i Paesi del mondo fanno parte dell'accordo. Solo Yemen, Iran e Libia non hanno firmato il trattato.

Il tentativo di ritiro dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite

All'inizio della settimana, il presidente statunitense ha firmato un decreto che mette in discussione la partecipazione degli Stati Uniti a diverse organizzazioni delle Nazioni Unite.

Tra le altre cose, prevede che gli Stati Uniti si ritirino dal Consiglio per i diritti umani dell'ONU. Il Paese non è però attualmente un membro, poiché il suo ultimo mandato triennale nel Consiglio è terminato all'inizio del nuovo anno.

Un ritiro formale non è quindi possibile. Al massimo, Washington può decidere di non partecipare più alle attività del Consiglio come osservatore e di non presentare domanda di adesione.

Trump ha anche annunciato che gli Stati Uniti si ritireranno dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei palestinesi (UNRWA). I finanziamenti statunitensi all'organizzazione umanitaria erano già stati sospesi durante il suo primo mandato.

Il tycoon vuole anche rivedere il coinvolgimento degli Stati Uniti nell'organizzazione culturale dell'ONU, l'UNESCO. Gli Stati Uniti avevano già lasciato l'organizzazione sotto la sua egida, ma Biden aveva fatto marcia indietro. Il repubblicano ha accusato l'UNESCO di «pregiudizi antiamericani».

Il ritiro dall'OMS

Con uno dei suoi numerosi decreti poco dopo il suo insediamento, Trump ha avviato il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la seconda volta in poco meno di cinque anni.

Gli scienziati temono che la decisione possa annullare decenni di successi nella lotta contro malattie come l'AIDS, la malaria e la tubercolosi. Gli esperti avvertono inoltre che il mondo potrebbe essere meno preparato alle pandemie.

Le restrizioni di vasta portata ai diritti delle persone transgender

Trump ha già firmato diversi decreti che limitano i diritti delle persone transgender. Ad esempio un decreto potrebbe portare all'esclusione de facto dei transgender dalle forze armate.

È stato inoltre stabilito che in futuro la politica degli Stati Uniti si baserà sul presupposto che esistono solo due generi: «maschio e femmina». I documenti ufficiali, come passaporti e visti, dovranno quindi tornare a indicare il «corretto sesso biologico».

Con un ulteriore decreto, Trump ha recentemente limitato i finanziamenti federali per i trattamenti di riassegnazione del sesso per i minori. Tali procedure non potranno più essere sostenute finanziariamente, in quanto etichettate come «mutilazioni chimiche e chirurgiche».

Le compagnie assicurative statali e le istituzioni che ricevono finanziamenti federali devono escludere questi trattamenti per le persone di età inferiore ai 19 anni. Gli oppositori del decreto hanno già annunciato azioni legali.

Lo stop agli aiuti esteri

Il presidente ha congelato quasi tutti gli aiuti di Washington ai Paesi stranieri. Il Dipartimento di Stato americano ha confermato il blocco temporaneo degli aiuti allo sviluppo all'estero alla fine di gennaio.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha avviato una revisione di tutti i programmi di aiuto all'estero per garantire che siano efficienti e in linea con la politica estera degli Stati Uniti, come parte dell'agenda «America First», ha dichiarato il Dipartimento in un comunicato a Washington.

In seguito al blocco temporaneo della maggior parte dei pagamenti per gli aiuti allo sviluppo, centinaia di dipendenti dell'agenzia sono stati licenziati o messi in cassa integrazione e decine di dirigenti sono stati licenziati con effetto immediato, hanno riferito diversi media statunitensi.

Trump e il suo commissario per l'efficienza Elon Musk stanno quindi valutando la possibilità di sciogliere completamente l'agenzia, in precedenza indipendente, che svolge un ruolo importante nella cooperazione allo sviluppo globale. Il sito web dell'agenzia non è più accessibile, così come l'account X di USAID.

Il nuovo governo vuole anche ritirare i dipendenti dell'USAID in tutto il mondo, ad eccezione di quelli classificati come indispensabili. In un avviso pubblicato online martedì, ai dipendenti sono stati concessi 30 giorni per tornare a casa.

Il blocco della spesa per gli aiuti federali negli stessi USA

La decisione di sospendere per il momento l'erogazione di aiuti e sovvenzioni federali ha suscitato particolare scalpore negli Stati Uniti. Questo per garantire che tutte le spese siano in linea con l'agenda di Trump, ha spiegato la sua portavoce Karoline Leavitt.

Tra le altre cose, ha citato i programmi per una maggiore diversità e inclusione, il cui finanziamento è stato cancellato dal presidente con un decreto.

Ma l'ordine minacciava anche di bloccare le spese per le stazioni di polizia, i rifugi per la protezione dalla violenza domestica, le misure di soccorso in caso di disastri e la distribuzione di cibo ai bisognosi.

L'amministrazione Trump ha sottolineato che Medicaid - un programma di assistenza sanitaria per persone a basso reddito o con disabilità - continuerà a essere sovvenzionato.

I critici considerano la mossa di Trump come un tentativo di minare la separazione dei poteri che ha caratterizzato il lavoro del governo americano per oltre 200 anni. Gli esperti sottolineano che ai presidenti degli Stati Uniti è espressamente vietato cancellare la spesa per i programmi approvati dal Congresso.

Nel frattempo, i tribunali federali hanno già bloccato il previsto congelamento della spesa per gli aiuti federali. Almeno per il momento.