Ecco le fake news che Trump ha diffuso all'insediamento

Il discorso di insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è durato circa mezz'ora. Ha parlato delle elezioni, dell'immigrazione clandestina e degli incendi in California. Ecco un'analisi di cinque delle sue affermazioni.

Nel suo discorso di insediamento, Donald Trump ha presentato molti argomenti della sua imminente presidenza e li ha sostenuti con presunti fatti.

Ma non tutti reggono all'esame della realtà.

Affermazione sul sistema sanitario

«Si spendono più soldi per questo sistema che in qualsiasi altro Paese del mondo».

I fatti

Vero. Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel 2022 il sistema sanitario statunitense è costato 12.555 dollari (11.384 franchi) pro capite.

Questo dato colloca gli Stati Uniti al primo posto, con un costo circa doppio rispetto alla media OCSE.

Affermazione sulla migrazione

«[Il governo] fornisce rifugio e protezione a pericolosi criminali, molti dei quali provenienti da carceri e istituti psichiatrici, giunti illegalmente nel nostro Paese da tutto il mondo».

I fatti

Non ci sono prove a sostegno di questa affermazione. Trump ha già fatto questa dichiarazione diverse volte durante la campagna elettorale. A maggio, ad esempio, ha detto che il presidente democratico Joe Biden stava «facendo entrare nel Paese milioni di persone provenienti da carceri, istituti psichiatrici e spacciatori di droga».

Secondo la CNN, il team della campagna di Trump non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua teoria. Anche altri media statunitensi non hanno trovato alcun fatto che la supporti.

Negli anni finanziari dal 2021 al 2024 (da ottobre a settembre), la polizia di frontiera statunitense ha arrestato circa 60.000 cittadini non statunitensi con condanne penali. Questo si basa sui dati dell'agenzia. Non tutti sono entrati nel territorio USA.

Nello stesso periodo, sono state arrestate più di 7,5 milioni di persone che hanno attraversato illegalmente il confine. Questo dato include persone che sono state fermate in più tentativi.

«Non siamo a conoscenza di alcun Paese o altra giurisdizione che stia cercando di svuotare le proprie strutture di salute mentale o le proprie prigioni e centri di detenzione per inviare negli Stati Uniti persone con problemi di salute mentale o criminali», ha dichiarato al New York Times Michelle Mittelstadt, portavoce dell'Organizzazione di ricerca apartitica Migration Policy Institute, nel dicembre 2023.

Affermazione sulla vittoria elettorale

«Abbiamo ottenuto una chiara vittoria in tutti e sette gli Stati in bilico e abbiamo ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale».

I fatti

Vero. In effetti, Trump ha ricevuto più di 77,3 milioni di voti nelle elezioni di novembre, ossia più della sua rivale Kamala Harris (circa 75 milioni).

Trump ha inoltre vinto tutti i cosiddetti «Swing States», ossia gli Stati considerati particolarmente contesi prima delle elezioni tra democratici e repubblicani e quindi importanti per le elezioni, visto che ne determinano il numero dei Grandi elettori

Affermazione sugli incendi in California

«Los Angeles, dove gli incendi di settimane fa stanno ancora tragicamente bruciando senza nemmeno un accenno di resistenza».

I fatti

Non è corretto. Biden ha dichiarato la regione colpita intorno a Los Angeles zona disastrata all'inizio di gennaio.

Ciò significa che le comunità e i sopravvissuti possono richiedere immediatamente i fondi federali per la ricostruzione. Il presidente uscente ha anche annunciato un aiuto d'emergenza di 770 dollari a testa per le persone colpite.

Quasi 17.000 soccorritori, tra cui vigili del fuoco provenienti da Messico e Canada, sono stati dispiegati in California per combattere gli incendi.

Affermazione sul Canale di Panama

«Alle navi americane vengono addebitate tariffe eccessivamente elevate e non vengono trattate in modo equo, [...] e soprattutto, la Cina gestisce il Canale di Panama e noi non l'abbiamo ceduto alla Cina».

I fatti

Falso. La via d'acqua è gestita dall'Autorità del Canale di Panama, non dalla Cina. L'autorità statale si impegna alla neutralità e deve consentire il passaggio delle navi di tutti i Paesi alle stesse condizioni.

«La Cina non ha alcuna influenza sulle nostre operazioni», ha dichiarato di recente Ricaurte Vásquez Morales, capo dell'autorità, al Wall Street Journal.

Oggi, circa 14.000 navi passano ogni anno attraverso la rotta marittima. Le tariffe sono calcolate in base al tipo, alle dimensioni e al carico delle navi.

I prezzi sono considerati tariffe standard di mercato, con le navi da carico più grandi che pagano diverse centinaia di migliaia di dollari per il transito. Nel 2023, la compagnia del canale ha incassato circa 3,3 miliardi di dollari (3 miliardi di franchi) in tasse di pedaggio.