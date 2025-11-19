Le e-mail già pubblicate contengono conversazioni tra Jeffery Epstein e l'ex ambasciatore Peter Mandelson, la consulente di PR Peggy Siegal e l'imprenditore Peter Thiel (da sinistra a destra). Keystone, Imago

La pubblicazione di migliaia di e-mail del condannato per abusi sessuali Jeffrey Epstein ha messo in difficoltà molti personaggi famosi. I documenti rivelano la portata della rete dell'imprenditore milionario.

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Hai fretta? blue News riassume per te 20.000 pagine di documenti mostrano che Jeffrey Epstein ha mantenuto ampi contatti con personalità influenti della politica, dell'economia e del mondo accademico anche dopo la sua condanna.

Tra questi, la corrispondenza via e-mail con l'ex principe Andrea, lo stratega del partito di Donald Trump Steve Bannon e l'ex segretario al Tesoro Lawrence Summers.

Le rivelazioni stanno aumentando la pressione sul presidente affinché pubblichi i file sull'imprenditore, anche se i documenti non contengono alcuna prova legale per le persone interessate. Mostra di più

La scorsa settimana, la commissione di vigilanza della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha pubblicato le e-mail di Jeffrey Epstein in cui viene citato Donald Trump.

Nel frattempo la Camera ha approvato quasi all'unanimità il disegno di legge che obblighi il ministero della giustizia a divulgare tutti i file sul caso. La palla passa al Senato.

Contemporaneamente alle e-mail, sono state pubblicate 20'000 pagine di documenti che mostrano i messaggi di Epstein dal 2009 al 2019 con persone del mondo degli affari, della politica e del mondo accademico.

I file non sono legalmente incriminanti per queste persone, ma è chiaro che anche dopo la condanna ha continuato a esercitare una grande influenza nei più alti circoli del potere.

Andrea Mountbatten-Windsor

Andrea Mountbatten-Windsor ha perso il titolo di principe in ottobre a causa delle persistenti accuse sul suo legame con Epstein. Steve Parsons/Pool PA/dpa

I documenti contengono e-mail tra Epstein e l'ex principe britannico Andrea Mountbatten-Windsor. Nel 2011 l'ex duca di York ha scritto in risposta alle accuse mosse contro di lui dalla vittima dell'imprenditore Virginia Giuffre: «Non ce la faccio più».

In un'altra e-mail, Epstein sembra confermare l'autenticità della foto che mostra Andrea con Giuffre nel 2001: «Sì, era sul mio aereo e sì, si è fatta fotografare con Andrea, come molti dei miei dipendenti».

Il fratello di re Carlo ha sempre negato ogni accusa e ha descritto la foto che lo ritrae con la Giuffre come forse manipolata.

Michael Wolff

Le e-mail tra il giornalista e autore Michael Wolff e Jeffrey Epstein sollevano nuovi interrogativi sul suo rapporto con Donald Trump. Keystone

Sono soprattutto le e-mail tra Epstein e Michael Wolff a incriminare Trump. Wolff è un giornalista e autore che nel 2018 ha pubblicato il libro «Fire and Fury», incentrato sul primo mandato del repubblicano. Nelle e-mail Wolff consiglia a Epstein come comportarsi con Trump.

Wolff ha commentato le email in un video su Instagram, dicendo che voleva far parlare Epstein del suo rapporto con Trump: «Ho cercato di parlare di questa storia per molto tempo».

Lawrence Summers

Lawrence Summers è stato segretario al tesoro sotto l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. picture alliance / dpa

I documenti contengono anche e-mail tra Epstein e Lawrence «Larry» Summers, che era segretario al tesoro durante la presidenza di Bill Clinton.

Secondo le e-mail, Summers ed Epstein erano spesso in contatto. Tra le altre cose, Summers chiedeva consigli all'imprenditore su come corteggiare una donna in modo romantico. In un'altra e-mail inviata a Epstein, suggerisce che le donne hanno un QI inferiore a quello degli uomini.

Summers ha dichiarato a «Politico» di vergognarsi delle sue azioni e di assumersi la responsabilità della «decisione sbagliata di rimanere in contatto con Epstein».

L'ex segretario al tesoro ha annunciato che si ritirerà dagli impegni pubblici: si è infatti dimesso dal consiglio di amministrazione di OpenAI.

Steve Bannon

Steve Bannon è stato il capo stratega di Donald Trump. Oggi è noto soprattutto come podcaster. Steven Hirsch/Pool New York Post/AP/dpa

In diverse e-mail del 2018, l'ex consigliere di Trump Steve Bannon ha chiesto consigli a Epstein riguardo a un viaggio in Europa. In un'occasione, Epstein ha scritto di aver appena parlato con «uno dei capi di Stato di cui abbiamo discusso».

Alcuni mesi dopo, Epstein consigliò: «Se vuoi giocare qui, devi investire tempo, l'Europa da lontano non funziona». Ma era «fattibile» e poteva organizzare «incontri a tu per tu» con molti leader dei Paesi europei.

Bannon non ha ancora commentato le e-mail.

Peter Mandelson

Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico a Washington, era regolarmente in contatto con Epstein. Keystone

Anche le e-mail tra Epstein e Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico a Washington, sono state rese pubbliche.

Dopo che a settembre è stato reso noto il legame tra i due, Mandelson ha perso il suo incarico di ambasciatore. Secondo i documenti, Mandelson si sarebbe congratulato con Epstein per il suo compleanno nel 2003 e lo avrebbe descritto come il suo migliore amico (best pal).

A settembre Mandelson ha dichiarato di essersi pentito di aver incontrato Epstein. Ma le nuove e-mail dimostrano che i due sono stati in contatto fino al 2016. Nei messaggi si parla dell'ingresso di Trump alla Casa Bianca e del matrimonio di Mandelson.

Kathryn Ruemmler

Kathryn Ruemmler è stata consigliere alla Casa Bianca sotto Barack Obama. imago

L'ex consigliere di Barack Obama, Kathryn Ruemmler, ha scambiato con Epstein opinioni su Trump. In un'e-mail Ruemmler ha definito il presidente «disgustoso».

Nella sua risposta, Epstein ha scritto che il tycoon era «ancora peggiore nella realtà e da vicino». In altre e-mail inviate a Ruemmler, Epstein ha citato diversi nomi di persone note con cui sembra essersi incontrato poco prima. Con tutti loro era «un'ospite gradita», scriveva.

Ruemmler non ha ancora commentato le e-mail.

Peter Thiel

Peter Thiel è un investitore tecnologico tedesco-americano. sda

Secondo i documenti, Epstein ha invitato il miliardario e imprenditore libertario Peter Thiel sulla sua isola caraibica nel novembre 2018.

Thiel ha negato a «Politico» di aver mai visitato l'isola.

Noam Chomsky

Anche il linguista Noam Chomsky era in contatto personale con Epstein. sda

Epstein era in contatto anche con il linguista e scienziato sociale Noam Chomsky. Nell'agosto 2015, Epstein ha scritto che Chomsky avrebbe dovuto recarsi in Grecia solo se si fosse sentito bene.

Già una volta aveva dovuto mandare un aereo dopo un «amico di sinistra» per portarlo da un medico a New York. Nello stesso scambio di e-mail, il miliardario ha offerto al ricercatore l'uso del suo appartamento nella metropoli statunitense o «di nuovo» la sua residenza nello Stato americano del New Mexico.

Chomsky non ha ancora commentato le e-mail.

Peggy Siegal

Peggy Siegal è un'importante consulente di pubbliche relazioni. IMAGO/Depositphotos

Nel 2011 Epstein chiese alla consulente di PR Peggy Siegal di cercare il sostegno di Arianna Huffington, la cofondatrice dell'«Huffington Post», per salvare la sua reputazione, tra l'altro riferendo in modo critico su Giuffre.

«È stata una richiesta idiota», ha detto Siegal a «Politico» a proposito delle e-mail. Lei non aveva accettato. Huffington ha anche dichiarato di non essere mai stata contattata.