No, non si tratta di un fotomontaggio o di un'immagine AI. Questa foto di Donald Trump è stata scattata nell'ottobre 2020 durante la pandemia di Covid. KEYSTONE

Gonfiori alle gambe, lividi sulle mani: lo stato di salute di Donald Trump continua ad alimentare speculazioni. Ora il presidente statunitense si prepara a sottoporsi al prossimo controllo medico annuale.

DPA, Philipp Dahm dpa

Non c'è tempo? blue News riassume per voi Donald Trump si sottopone oggi a un nuovo controllo medico di routine al Walter Reed, il terzo negli ultimi tredici mesi.

Le sue condizioni di salute alimentano da tempo speculazioni, tra gonfiori alle gambe, lividi sulle mani e la diagnosi di insufficienza venosa cronica comunicata dalla Casa Bianca.

Il dibattito riguarda anche la sua lucidità mentale, ma diversi esperti invitano alla prudenza, ricordando che qualsiasi diagnosi formulata a distanza resta pura speculazione. Mostra di più

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe sottoporsi oggi, martedì, a una visita medica di routine in un ospedale militare. Per il 79enne si tratta già del terzo appuntamento di questo tipo negli ultimi tredici mesi.

Secondo la Casa Bianca, l’esame al Walter Reed National Military Medical Center, nei pressi di Washington, è previsto nella mattinata statunitense.

Dopo l’ultimo controllo ordinario, il medico personale Sean Barbabella aveva certificato per il presidente uno stato di «salute eccellente».

Negli Stati Uniti, la comunicazione pubblica sulle condizioni di salute dei presidenti fa parte delle consuetudini della vita politica.

Non si tratta di un obbligo di legge, ma di una prassi consolidatasi nel corso degli anni.

Trump soffre di insufficienza venosa cronica

A luglio, la notizia che Trump fosse stato sottoposto per precauzione a nuovi accertamenti a causa di «lievi gonfiori» nella parte inferiore delle gambe aveva attirato molta attenzione.

In seguito, la Casa Bianca aveva comunicato che il presidente soffre di insufficienza venosa cronica, una patologia delle vene delle gambe che si manifesta soprattutto nelle persone anziane.

Trump, lo ricordiamo, compirà 80 anni il 14 giugno.

The Daily Show's Desi Lydic on Trump bragging about being the only president to take three cognitive tests: "Kind of a weird flex. It's like bragging about being the only kid in school who gets a 'special helper.'"



[image or embed] — Bob Geiger (@bobgeiger.bsky.social) 6. Mai 2026 um 18:26

Dopo un’ulteriore visita nell’ospedale militare di Bethesda, alle porte della capitale, in ottobre, il suo medico personale aveva dichiarato che Trump non solo godeva di ottima salute, ma appariva in condizioni decisamente migliori di quanto ci si potesse aspettare per la sua età.

Barbabella era arrivato ad affermare che il cuore e il sistema vascolare del presidente erano paragonabili a quelli di una persona di 65 anni.

I critici osservano però che le comunicazioni sulla salute di Trump contengono spesso formulazioni molto positive, ma pochi elementi verificabili in modo indipendente.

Il dibattito sulla lucidità mentale

Durante il suo secondo mandato non sono mancate le speculazioni sullo stato di salute del tycoon.

A riaccenderle sono state, tra le altre cose, alcune immagini circolate online che mostravano lividi sulle mani – in parte apparentemente coperti dal trucco – e gambe dall’aspetto gonfio.

New photo reveals Trump's ankle is once again swollen. pic.twitter.com/geKU0xxfJC — FactPost (@factpostnews) March 10, 2026

Trump ha attribuito i lividi alle frequenti strette di mano. La sua portavoce, Karoline Leavitt, ha indicato anche l’assunzione di farmaci anticoagulanti tra le possibili cause.

Nel frattempo si è discusso anche della sua lucidità mentale.

Alla fine di aprile, tre dozzine di neurologi e psichiatri si sono rivolti al Congresso in una lettera, esprimendo preoccupazione sul fatto che il presidente non sia idoneo a ricoprire l’incarico.

La conclusione del documento è netta: «Siamo professionalmente convinti che il comportamento di Donald Trump [...] sia espressione di un declino in rapido peggioramento, sempre più lontano dalla realtà e sempre più pericoloso».

Cosa ne pensa l’opinione pubblica

Il sito «The Conversation», invece, invita alla prudenza: «La diagnosi di demenza frontotemporale [nota anche come malattia di Pick], o di qualsiasi altra forma di demenza, è un processo complesso. Qualsiasi 'diagnosi' formulata senza incontrare la persona o senza valutare i segni clinici è pura speculazione».

Trump's discolored hand as photographed today by Kevin Dietsch of Getty (Trump is going to Walter Reed for another exam tomorrow)



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 25. Mai 2026 um 18:30

«The Independent» paragona la situazione attuale alle preoccupazioni che gli americani avevano espresso durante la presidenza del predecessore di Trump, Joe Biden.

Il quotidiano britannico cita un sondaggio secondo cui il 51% dei partecipanti ritiene che Trump abbia mostrato un declino mentale nell’ultimo anno.

«Trump è stata la persona più anziana ad assumere la carica di presidente», scrive il giornale.

Il newyorkese, al momento del suo insediamento, aveva alcuni mesi in più rispetto a Biden nella stessa fase. La differenza, secondo «The Independent», è che Trump parla molto più spesso con la stampa, il che gli consente almeno in parte di mantenere un’immagine energica.