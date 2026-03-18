Jessica Foster con Donald Trump e Lionel Messi. Tutto generato dall'intelligenza artificiale. Jessica Foster @Instagram

Una presunta soldatessa americana, Jessica Foster, conquista oltre un milione di follower online. Ma dietro il profilo non c’è una persona, bensì un modello di business con una chiara inclinazione politica.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Jessica Foster, presunta soldatessa americana, ha conquistato oltre un milione di follower su Instagram in poche settimane.

In realtà è un personaggio interamente generato con intelligenza artificiale, costruito per attrarre un pubblico conservatore.

Il vero guadagno arriva tramite OnlyFans, dove vengono venduti contenuti a pagamento.

Il caso evidenzia le lacune delle piattaforme nel gestire contenuti artificiali e il forte interesse del pubblico per questo tipo di profili. Mostra di più

Nel giro di poche settimane, Jessica Foster è riuscita in ciò che molti influencer reali impiegano anni a costruire: un’enorme visibilità, apparizioni accanto a personaggi celebri e un pubblico ben definito.

L’account Instagram della presunta soldatessa statunitense esiste solo da dicembre 2025 e ha già superato il milione di follower.

La sua messa in scena segue uno schema preciso: selfie con Donald Trump, presenze accanto a star dello sport come Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, e il racconto di una soldatessa patriottica vicina ai centri del potere.

I contenuti sono visivamente convincenti e studiati nei minimi dettagli. In realtà, però, è tutto fittizio e generato con l’intelligenza artificiale.

Il business passa da OnlyFans

Il personaggio non è frutto di un semplice gioco digitale, ma appare costruito con un obiettivo preciso. Secondo un’inchiesta di «Fast Company», Foster sarebbe stata pensata per attirare uomini conservatori di destra: un pubblico politicamente mobilitabile e, al tempo stesso, economicamente redditizio.

I guadagni non arrivano tanto da Instagram, quanto dai link che rimandano a OnlyFans. Qui il profilo propone contenuti a pagamento, con prezzi che possono raggiungere i 100 dollari per immagine.

La maggior parte delle foto presenta una rappresentazione feticizzata, confezionata nella figura di una soldatessa «accessibile».

L'influencer creata dall'IA fa guadagnare un sacco di soldi. Jess @Instagram

Regole di piattaforma in zona grigia

Il caso mette in luce alcune fragilità strutturali dell’economia delle piattaforme. Meta richiede trasparenza per i contenuti politici generati con l’intelligenza artificiale, ma solo quando si tratta di inserzioni a pagamento. I contenuti organici, come quelli di Foster, restano fuori da questo obbligo.

La moderazione è inoltre delegata a verificatori esterni e gli interventi avvengono solo in presenza di disinformazione evidente.

Nel caso di Foster, non compare alcuna etichetta, nonostante l’origine artificiale sia palese.

Anche su OnlyFans si muove in un’area ambigua. La piattaforma vieta in linea di principio i profili generati con IA, a meno che non siano chiaramente segnalati e imitino persone reali. Il fatto che Foster riesca comunque a monetizzare suggerisce lacune nei controlli.

Tra fascino e deliberata ignoranza

Le reazioni sotto i post mostrano un quadro contrastante. Accanto agli utenti che riconoscono e segnalano la natura artificiale del profilo, prevalgono quelli che accettano l’illusione o scelgono di ignorarla.

Per molti, che Jessica Foster non sia reale è secondario: ciò che conta è che «funzioni», sia come intrattenimento sia come oggetto di desiderio.

Secondo i critici, però, non si tratta di un fenomeno innocuo. La giornalista Kat Tenbarge parla di una combinazione tra propaganda politica e oggettificazione delle donne in uniforme. Altri osservatori vedono in Foster una versione estremizzata di stereotipi ideologici.

Il punto centrale, però, non è tanto la critica quanto la risposta del pubblico: la domanda c’è.