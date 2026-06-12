Rob Wittmann ha finto di essere al telefono. Tuttavia, lo schermo del suo cellulare lo ha smascherato. Screenshot X / MeidasTouch

Un deputato repubblicano degli Stati Uniti pare volesse evitare a tutti i costi le domande sui possibili tagli ai sussidi sociali. Un video lo mostra infatti mentre finge una telefonata per più di un minuto, ma lo schermo del suo cellulare lo ha smascherato.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il deputato repubblicano Rob Wittman è stato intervistato da un giornalista sui possibili tagli alla previdenza sociale.

Invece di rispondere, pare abbia fatto una finta telefonata.

Ma un video mostra che sul suo schermo non c'era alcuna connessione telefonica attiva.

La scena sta diventando virale sui social media. Mostra di più

«Sarò lì tra pochi minuti»: con queste parole il deputato repubblicano Rob Wittman attraversa Washington. Al suo fianco c'è un giornalista della rete mediatica di sinistra «MeidasTouch», che cerca risposte a una domanda politicamente delicata.

A Wittman viene chiesto di commentare le dichiarazioni del leader della maggioranza repubblicana Mike Johnson, che aveva annunciato la sua intenzione di «aggiustare» e riformare programmi come la Sicurezza Sociale e Medicare nel lungo periodo.

Tuttavia, solo gli addetti ai lavori - compreso Wittmann - sanno esattamente cosa significhi.

Rep. Rob Wittman (R-VA) faked a phone call for roughly 90 seconds after being asked about Speaker Mike Johnson’s comments regarding potential Social Security cuts.



The phone's screen remained visible, with his cheek inadvertently tapping different parts of the display. pic.twitter.com/y3ST5AX651 — MeidasTouch (@MeidasTouch) June 10, 2026

Il giornalista continua quindi a insistere e a porre le sue domande più volte. Tuttavia, il deputato non risponde. Al contrario, tiene il suo smartphone all'orecchio e inizia una conversazione.

«Ehi, come stai? Sto bene. Sarò lì tra pochi minuti», dice il repubblicano mentre continua a camminare. La scena dura più di un minuto.

Lo schermo genera dubbi

Ma la telefonata, in realtà, non ha mai avuto luogo. Il deputato ha finto di telefonare senza farlo davvero e a dimostrazione c'è il fatto che nelle registrazioni si vede una parte dello schermo del cellulare, che però non mostra il solito display di una telefonata in corso.

Inoltre, secondo gli osservatori, il suo volto attiva diverse funzioni sul display.

Per i critici, quindi, la questione è chiara: Wittman ha semplicemente simulato la conversazione per evitare le domande.

Il video della presunta finta telefonata è diventato virale migliaia di volte nel giro di poche ore.

Dibattito sui benefici sociali

Il contesto della scena è politicamente esplosivo. Durante un'apparizione radiofonica, Johnson ha dichiarato che programmi come Medicare, Medicaid e Social Security devono essere riformati. I democratici accusano quindi i repubblicani di voler tagliare le prestazioni sociali.

I repubblicani respingono però questa tesi e sostengono che sono necessari aggiustamenti a lungo termine per garantire il finanziamento dei programmi.

In effetti, secondo i media statunitensi, un recente rapporto dei fiduciari della Previdenza Sociale ha avvertito che il fondo per finanziare le prestazioni pensionistiche potrebbe finire sotto pressione all'inizio degli anni 2030 in assenza di riforme.