Secondo i diplomatici, Trump sembra aver capito qual è la posta in gioco per l'Ucraina.

Poco prima dell'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, Friedrich Merz, Volodymyr Zelensky e altri politici europei di alto livello hanno cercato di mettere in riga il presidente degli Stati Uniti con richieste chiare e immagini mirate. Ecco quali.

Sven Ziegler, Agence France-Presse Sven Ziegler

Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha usato immagini «semplici» per mettere in guardia il presidente degli Stati Uniti dai rischi.

Ieri, a soli due giorni dal previsto incontro con Vladimir Putin in Alaska, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto dall'Europa un appello strutturato in modo insolitamente chiaro.

Mercoledì il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il segretario generale della Nato Mark Rutte e altri politici di spicco hanno unito le forze per mettere in guardia l'inquilino della Casa Bianca dal cedere territori alla Russia.

«Der Spiegel» ha ricercato i dettagli esatti dell'incontro. È stato Rutte a scegliere un'immagine che, a quanto pare, Trump ha capito subito: se le grandi città del Donbass cadessero in mano alla Russia, si creerebbe una «autostrada per Kiev». Questo aprirebbe la strada a una conquista della capitale ucraina.

I partecipanti al vertice virtuale hanno avuto l'impressione che il presidente USA non volesse negoziare cessioni territoriali. Resta da vedere se si tratta di un'impressione momentanea o qualcosa in più.

Cinque richieste a Trump

Merz ha presentato a Trump un catalogo chiaro: l'Ucraina deve avere un posto al tavolo dei futuri negoziati, il cessate il fuoco è all'inizio, il riconoscimento dei territori occupati è fuori discussione, sono necessarie «solide garanzie di sicurezza» e ulteriori sanzioni contro Mosca se Putin non cede.

Zelensky ha detto in poche parole: «Abbiamo bisogno di pressione, pressione, pressione».

Colloquio breve, Trump ha bassa concentrazione

Gli europei hanno deliberatamente mantenuto i colloqui brevi, una lezione imparata da precedenti incontri con Trump, la cui capacità di attenzione è limitata, hanno detto i diplomatici a «Der Spiegel».

Zelensky ha anche seguito gli accordi per evitare provocazioni. Le consultazioni facevano parte di un'azione diplomatica urgente, dopo che la settimana scorsa Trump aveva sorprendentemente tirato in ballo un possibile accordo con Putin, che prevedeva perdite territoriali per l'Ucraina.

Trump reagisce positivamente, ma con riserve

Il 79enne ha poi parlato pubblicamente di una telefonata «molto buona» e «amichevole», alla quale avrebbe attribuito dieci punti.

Ha ribadito alcune delle richieste principali degli europei e ha annunciato «conseguenze molto gravi» per la Russia in caso di fallimento in Alaska, senza fornire dettagli.

Allo stesso tempo, però, ha chiarito di voler mantenere aperto un «margine di manovra».

È stata una giornata altamente simbolica per Merz: dopo 100 giorni di mandato, ha visibilmente agito come coordinatore europeo, con l'obiettivo di influenzare Trump prima dell'incontro con Putin.

Se il trucco psicologico funzionerà lo vedremo al più tardi venerdì, in Alaska.