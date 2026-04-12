I negoziati tra Stati Uniti e Iran nella capitale pakistana si sono conclusi senza un risultato. KEYSTONE

Le speranze di una soluzione diplomatica al conflitto tra Stati Uniti e Iran sono state deluse. Entrambe le parti insistono sulle proprie richieste e si considerano in vantaggio, con conseguenze pericolose per la regione e l'economia globale.

Stefan Michel Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te I negoziati per porre fine alla guerra in Iran sono falliti. Lo ha annunciato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance.

I Governi di Washington e Teheran non hanno rinunciato alle loro richieste e non sono stati in grado di trovare una posizione intermedia.

Entrambe le parti non si fidano l'una dell'altra e si considerano vincitrici della guerra. Mostra di più

I negoziati tra Iran e Stati Uniti per porre fine alle ostilità in Iran e in Medio Oriente sono falliti.

Dopo 21 ore di colloqui, il vicepresidente JD Vance ha annunciato nelle prime ore del mattino a Islamabad che le due parti non hanno raggiunto un accordo. Entrambe le delegazioni hanno lasciato il Pakistan.

Ecco i motivi:

Richieste forti da entrambe le parti

È normale che le delegazioni entrino nei negoziati con richieste forti. Quando i colloqui hanno successo, le parti si trovano in una posizione intermedia. Questo non è stato il caso a Islamabad.

Gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran una garanzia a lungo termine di non sviluppare armi nucleari. Sebbene Teheran non abbia mai confermato ufficialmente di voler costruire questo tipo di ordigni, non vuole essere privato del diritto di arricchire l'uranio.

Il valore della deterrenza nucleare - vedi la Corea del Nord - è più che mai evidente al governo iraniano con gli attacchi di Stati Uniti e Israele.

Teheran chiede inoltre agli Stati Uniti di revocare le sanzioni e di risarcire i danni causati nel Paese con i loro attacchi.

Lo Stretto di Hormuz, che l'Iran ha di fatto chiuso poco dopo l'inizio degli attacchi USA-Israele, è un punto centrale della contesa. Washington chiede a Teheran di sbloccarlo senza condizioni.

Tuttavia, lo stretto, attraverso il quale passa un quinto del petrolio mondiale e molte merci, è il più grande asso nella manica dei mullah. Possono usarlo per far pagare al mondo intero gli attacchi al loro Paese, aumentando i prezzi dell'energia e facendo crescere l'inflazione. È improbabile che rinuncino a questa leva strategica senza ricevere qualcosa in cambio.

Al termine dei colloqui, il vicepresidente Vance ha dichiarato: «Gli iraniani hanno deciso di non accettare le nostre condizioni».

🚨 Vance: U.S. leaves Pakistan talks without agreement after 21 hours



Speaking after marathon negotiations in Islamabad, Vice President JD Vance outlined the outcome and U.S. position, saying Washington has shared with Iran its “final and best offer” on “a method of… pic.twitter.com/nim0r9YEFh — Drop Site (@DropSiteNews) April 12, 2026

Il Ministero degli Esteri iraniano ha riferito: «Il successo di questo processo diplomatico dipende dalla serietà e dalla buona volontà della controparte, dalla sua astensione da richieste eccessive e illegittime e dal riconoscimento dei legittimi diritti e interessi dell'Iran».

دیپلماسی برای ما ادامه جهاد مقدس مدافعان ایران زمین است. تجربه بدعهدی‌ها و بدسگالی‌های آمریکا را فراموش نکرده و نمی‌کنیم. همانطور که جنایات شنیع ارتکابی آنها و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را نخواهیم بخشید.



امروز روز پر کار و طولانی برای هیات نمایندگی جمهوری… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 12, 2026

Entrambe le parti si invitano reciprocamente ad accettare le proprie condizioni, etichettando quelle altrui come inaccettabili. Vance ha chiarito questo aspetto affermando che i punti presentati rappresentano l'offerta finale degli Stati Uniti.

Diffidenza reciproca

Entrambe le parti hanno fatto poco per creare un minimo di fiducia. Gli Stati Uniti hanno negoziato con l'Iran fino a poco prima dei primi attacchi di fine febbraio, mentre i preparativi erano in pieno svolgimento e gli ultimi dettagli per l'aggressione al leader rivoluzionario Khamenei erano probabilmente in fase di definizione con l'esercito israeliano.

La leadership iraniana sta tenendo aperte tutte le opzioni per danneggiare il Medio Oriente e l'economia globale.

Il presidente Trump ha ripetutamente chiarito negli ultimi giorni che per lui non è importante l'esito dei negoziati. Se l'Iran non accettasse un accordo, la sua distruzione continuerebbe e la sua leadership verrebbe uccisa.

Trump:



We are in very deep negotiations with Iran. We win regardless. pic.twitter.com/btMh934pWr — Clash Report (@clashreport) April 11, 2026

Entrambe le parti si vedono vincitrici

Una vecchia lezione appresa dai negoziati per porre fine alle guerre è che il successo è probabile quando il conflitto armato ha raggiunto uno stallo doloroso per entrambe le parti. Questo non è il caso dell'Iran.

Gli Stati Uniti ripetono da settimane di aver sconfitto il Paese, di aver praticamente eliminato le sue capacità militari e di aver spazzato via la sua leadership.

Teheran si considera invece il vincitore anche perché è ancora in grado di lanciare missili contro i Paesi vicini e le forze statunitensi nella regione, oltre a bloccare lo Stretto di Hormuz e far pagare tariffe elevate per il passaggio.

Questo dimostra anche che la leadership è in grado di agire, anche se il capo di Stato Mojtaba Khamenei non si è mai fatto vedere da quando è entrato in carica e importanti responsabili della politica, dell'esercito e dei servizi segreti vengono ripetutamente uccisi da attacchi militari.

Gli attacchi ad Hezbollah in Libano

Nel periodo precedente ai negoziati, ci si aspettava che la guerra di Israele contro l'alleato iraniano in Libano, Hezbollah, sarebbe diventata un punto critico nei negoziati.

Questo è continuato anche dopo la tregua. Per Teheran, tuttavia, questo conflitto era una delle condizioni del cessate il fuoco, mentre Washington lo ha escluso dopo l'accordo, dando così a Israele l'autorizzazione tacita a continuare ad attaccare Hezbollah in Libano.

Dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad, non si è quasi più parlato di questo punto. Probabilmente sarebbe diventato un problema solo se Stati Uniti e Iran si fossero avvicinati sulle altre questioni.

Cosa succede ora?

Finora né il governo iraniano né quello statunitense hanno annullato il cessate il fuoco. Tuttavia, è quantomeno incerto che possa reggere a lungo dopo il fallimento della diplomazia.

Sebbene entrambe le parti stiano soffrendo a causa del conflitto, nessun osservatore si aspetta che facciano un altro tentativo di soluzione negoziale in tempi brevi. Le posizioni sono troppo distanti e la sfiducia reciproca è troppo grande.

Redatto con materiale ATS.