Un soldato ucraino copre con dei rami un veicolo blindato nel Donbass. Archivbild: Diego Herrera/XinHua/dpa

La perdita dell'intero Donbass avrebbe gravi conseguenze militari ed economiche per l'Ucraina. È la più importante regione industriale del Paese e possiede diverse linee di difesa fortificate.

Agence France-Presse, Philipp Fischer Philipp Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Al vertice con il presidente statunitense Trump in Alaska, Vladimir Putin ha nuovamente citato il pieno controllo del Donbass come condizione fondamentale.

Tuttavia, la regione ha un'importanza economica e militare fondamentale per l'Ucraina.

La zona è ricca di materie prime e nel Donetsk si trovano anche importanti linee di difesa. Mostra di più

Il Donbass, situato a est, svolge un ruolo importante nei negoziati promossi dagli Stati Uniti su una possibile fine della guerra in Ucraina, che dura da tre anni e mezzo.

Sebbene Mosca non controlli completamente l'area costituita dalle regioni di Donetsk e Luhansk, il leader del Cremlino Vladimir Putin chiede il ritiro delle forze armate ucraine. Kiev, invece, esclude questa possibilità.

Cos'è il Donbass?

Le due regioni confinanti con la Russia, Donetsk e Luhansk, costituiscono il Donbass. La regione, che si estende per quasi 55.000 chilometri quadrati, è grande circa due volte il Belgio e possiede enormi depositi di carbone e minerali metallici. Il Donbass costituisce il 9% del territorio ucraino.

Alcune parti del Donbass, abbreviazione di Donetsk Basin, sono controllate dai separatisti filorussi dal 2014. Secondo un'analisi dell'AFP sui dati dell'Institute for the Study of War (ISW), con sede negli Stati Uniti, il 99% della regione di Luhansk e il 79% della regione di Donetsk, compresi i rispettivi capoluoghi, sono ora controllati dalle truppe russe.

Residenti in piedi di fronte a un edificio residenziale danneggiato dagli attacchi di bombe russe sulla città di Kostyantynivka, nel Donbass, nell'Ucraina orientale, il 21 marzo 2025. Archivbild: IMAGO/Anadolu Agency

La maggior parte degli abitanti del Donbass parla russo. In epoca sovietica, molti lavoratori russi venivano inviati nelle miniere. Inoltre, molti residenti di lingua ucraina hanno lasciato la regione dall'inizio del conflitto armato nella zona, nel 2014.

La «cintura fortificata»

Dal 2014, l'Ucraina ha costruito una «cintura fortificata» nella regione di Donetsk, dalle città di Sloviansk e Kramatorsk a nord fino a Kostyantynivka e Druzhkivka a sud, composta da città fortificate e centinaia di chilometri di trincee e campi minati, secondo l'ISW.

«Negli ultimi undici anni, l'Ucraina ha investito tempo, denaro e sforzi per rafforzare la cintura», sottolinea l'ISW. Le forze armate russe «attualmente non hanno i mezzi per accerchiare o penetrare rapidamente la catena di fortificazioni», probabilmente ci vorrebbero anni per farlo.

La ritirata dalla città di Avdiivka, che è stata contesa per mesi, è stata un'altra battuta d'arresto per l'esercito ucraino nella sua campagna di difesa dalla Russia. Archivbild: LIBKOS/AP/dpa

La regione di Donetsk ha visto alcune delle battaglie più significative della guerra, ad esempio nelle città di Bakhmut, Mariupol e Avdiivka. Nel settembre 2022, la Russia ha dichiarato annesse le due regioni carbonifere e le regioni di Kherson e Zaporizhzhya.

Risorse minerarie

Storicamente, il Donbass è noto per l'estrazione del carbone e l'industria, ma un altro tipo di risorse sta ricevendo un'attenzione crescente. La regione è ricca di materie prime come litio, uranio, titanio e terre rare, ma molte di queste rimangono non sfruttate nei territori occupati o contesi.

This is why giving away Donbass cannot be an option for Ukraine 🇺🇦



Donald Trump 🇺🇸 will ask Zelensky to give away Donbass in exchange for a ceasefire with Russia 🇷🇺.



It would mean giving 9 cities and the main fortifications to Russia without a fight.



🧵THREAD🧵1/18⬇️ pic.twitter.com/YhYmGJ8LpH — Clément Molin (@clement_molin) August 18, 2025

A maggio, Washington e Kiev hanno firmato un accordo minerario che consente agli Stati Uniti di sfruttare le terre rare e altri giacimenti in Ucraina.

Cosa succederà ora?

Secondo funzionari ed esperti ucraini, abbandonare il Donbass avrebbe conseguenze devastanti per la sicurezza del Paese. Ciò «aprirebbe la porta a un'altra invasione dell'Ucraina in futuro», afferma Andreas Umland, analista del Centro di studi sull'Europa orientale di Stoccolma con sede a Kiev.

Una sconfitta metterebbe l'Ucraina in «una posizione significativamente meno difendibile rispetto alla linea attuale», spiega l'ISW. Ciò aprirebbe potenzialmente la strada alle città di Dnipro e Kharkiv, due importanti centri di smistamento con una popolazione di un milione di abitanti ciascuno.

Kharkiv è ripetutamente presa di mira dai droni russi. Archivbild: Anatolii Lysianskyi/AP/dpa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riassume così l'importanza strategica del Donbass per l'Ucraina: «È una questione di sopravvivenza del nostro Paese».