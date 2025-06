Donald Trump presenta il suo piano per la Cupola d'Oro, il Golden Dome, alla Casa Bianca il 20 maggio: l'immagine generata dall'intelligenza artificiale sullo sfondo mostra gli Stati Uniti attaccati da più parti contemporaneamente. Immagine: Keystone

Donald Trump vuole usare il Golden Dome, la Cupola d'oro per proteggere gli Stati Uniti dagli attacchi missilistici. Ma potrebbe ritorcersi contro: Il progetto mette a rischio l'equilibrio di potere e non offre una sicurezza definitiva.

Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump vuole costruire la Cupola d'Oro, il Golden Dome, in tre anni per proteggere gli Stati Uniti dagli attacchi missilistici.

Questo va di pari passo con la militarizzazione dello spazio, vietata da un trattato. Il motivo: se i missili vengono abbattuti nello spazio, i detriti creano problemi duraturi.

Equilibrio del terrore: finora le armi nucleari hanno impedito alle potenze atomiche di attaccarsi a vicenda. Se questo equilibrio viene alterato da una nuova difesa, inizierà una corsa agli armamenti.

Anche se Trump optasse per una tecnologia convenzionale, non ci sarebbe una produzione sufficiente per costruire il sistema in tre anni. E anche in questo caso, la tecnologia può essere semplicemente sovraccaricata. Mostra di più

Il 20 maggio Donald Trump ha annunciato al mondo di voler costruire la Cupola d'oro, il Golden Dome: nel suo bilancio sono stati stanziati 25 miliardi su un totale di 175 per il sistema di difesa missilistica, che dovrà essere costruito entro tre anni.

Come l'Iron Dome in Israele, lo scudo è destinato a proteggere gli Stati Uniti da attacchi missilistici - il nuovo sistema è addirittura progettato per intercettare missili ipersonici che viaggiano a oltre 6.200 chilometri all'ora.

All'inizio sembra una buona idea, ma a un secondo sguardo il piano di Trump presenta delle insidie. Queste ragioni sono contrarie al progetto.

Militarizzazione dello spazio

Trump ha annunciato che i missili generici devono essere rilevati dallo spazio. Ciò ha senso: questi missili sono più facili da individuare e neutralizzare durante la fase di lancio.

Ma secondo il 78enne, i missili dovrebbero essere combattuti anche nello spazio - e questo aprirebbe un capitolo completamente nuovo della guerra. Finora la militarizzazione dello spazio è stata un tabù.

L'argomento è stato affrontato per la prima volta durante la Guerra Fredda, quando sono stati sviluppati missili in grado di abbattere i satelliti.

Il 13 settembre 1985, un F-15 dell'aeronautica statunitense effettua il primo e unico test americano di un missile antisatellite: Distrugge il satellite P78-1, ormai in disuso. US Air Force

Il problema: se i missili venissero distrutti a gravità zero, si formerebbe una nube di detriti che orbiterebbe intorno alla Terra e minaccerebbe di danneggiare altri satelliti.

Negli anni Sessanta le superpotenze hanno quindi ratificato il «Trattato sullo spazio extra-atmosferico», che vieta la militarizzazione dello spazio.

Secondo il trattato, gli Stati sono anche responsabili dei danni causati dagli oggetti che lanciano nello spazio.

L'accordo diventerebbe nullo se Trump costruisse la Cupola d'oro come ha annunciato.

Equilibrio del terrore

In realtà, gli Stati Uniti hanno già una Cupola d'oro: lo scudo di difesa dell'America è il suo arsenale nucleare.

Finora un attacco nucleare agli Stati Uniti era fuori discussione perché avrebbe scatenato un contrattacco che avrebbe potuto spazzare via il Paese.

Distruzione reciproca assicurata è il nome del concetto, giustamente abbreviato in MAD.

Questo equilibrio del terrore si basa sul fatto che la parte che inizia una guerra nucleare ha la garanzia di essere distrutta a sua volta.

Poiché le potenze in questione hanno diverse volte la capacità di distruggere il mondo con armi nucleari, non vale la pena attaccarle, anche se una parte del loro arsenale viene colpita in un primo attacco.

Se un Paese dispone «solo» di armi nucleari terrestri, il rischio di un attacco da parte di un'altra potenza nucleare aumenta. Solo la capacità di lanciare un secondo attacco rende perfetta la deterrenza, ovvero se un attacco alla nazione può essere vendicato da sottomarini con missili intercontinentali. L'immagine mostra la nave britannica HMS Vanguard. Immagine: Keystone

Uno studio del 2009 conclude che le armi nucleari promuovono la stabilità strategica e prevengono le grandi guerre. Ma questo non vale per i conflitti a bassa intensità. Se uno Stato dispone di armi nucleari e l'altro no, la probabilità di una guerra aumenta dopo un'escalation.

Se la potenza nucleare statunitense dovesse cambiare l'equilibrio del terrore rendendosi invulnerabile ai missili nucleari, gli altri Stati dovrebbero riarmarsi. Le conseguenze sono difficilmente prevedibili. Si potrebbe inventare un altro sistema per consegnare le armi nucleari al loro obiettivo - o un tipo completamente nuovo di arma di distruzione di massa.

Un esempio è l'Iron Dome di Israele, che non è stato in grado di impedire ai terroristi di Hamas di attraversare il confine con il parapendio per commettere un omicidio il 7 ottobre 2023.

Limiti di produzione e sovraccarico

Il Golden Dome si basa su una tecnologia futura che non è ancora stata testata.

Ma anche se si prende ciò che è già sul mercato, lo scudo missilistico di Trump non è una buona idea, spiega l' esperto militare Ryan McBeth. E il tutto non può essere realizzato in tre anni, nemmeno con mezzi convenzionali.

Lancio di prova di un missile THAAD. Immagine: U.S. Department of Defense

Il sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defence ) viene usato per intercettare missili intercontinentali nemici. Copre un raggio d'azione di 200 chilometri e costa da uno a due miliardi di dollari. Secondo McBeth, se le batterie fossero posizionate solo ai confini degli Stati Uniti, sarebbero necessarie circa 37 unità di questo tipo.

Se si stima un miliardo per ogni sistema e se ne tengono alcuni di riserva - per la manutenzione o per le lacune dello scudo difensivo - si arriva a un costo compreso tra i 37 e i 74 miliardi di dollari, da sottrarre ai 175 miliardi che Trump stima per il Golden Dome.

Ecco come funziona il THAAD. DPA

«Se si usa la tecnologia esistente, in teoria si può fare», spiega il veterano statunitense. In pratica, però, le cose sarebbero strette:

per costruire un radar per il sistema di difesa aerea Patriot, bisognerebbe aspettare due anni per avere i pezzi da assemblare in un anno, dice McBeth.

Non è quindi realistico allestire 37 sistemi THAAD o equivalenti in tre anni. Nella migliore delle ipotesi, in questo lasso di tempo si potrebbe coprire un'area come la costa occidentale degli Stati Uniti.

Ma la protezione non è a prova di bomba: una batteria THAAD ha 48 missili. Se vengono sparati 49 proiettili, il sistema di intercettazione sarà sovraccarico.