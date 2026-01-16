Ecco perché il grande piano di Trump per il petrolio venezuelano non funzionerà

Donald J. Trump sul prato davanti alla Casa Bianca KEYSTONE

Il Venezuela è il Paese con le maggiori riserve di petrolio al mondo. Donald Trump vuole che le compagnie statunitensi estraggano l'oro nero dal sottosuolo, ma hanno buone ragioni per trattenersi dall'investire miliardi.

Hai fretta? blue News riassume per te Chiunque pensi che il colpo di stato di Donald Trump in Venezuela metterà in ginocchio la Russia dal punto di vista economico grazie al calo dei prezzi del petrolio si sbaglia.

La reazione delle compagnie petrolifere che il presidente ha invitato alla Casa Bianca dimostra che i piani del repubblicano sono poco lusinghieri.

Poiché il CEO di Exxon ha liquidato il Venezuela come «non adatto agli investimenti», il tycoon non vuole più prendere in considerazione la compagnia.

Infrastrutture, sicurezza e petrolio «molto sporco»: sono questi i motivi che frenano le aziende statunitensi. Mostra di più

«Per colpa di Trump! Enormi preoccupazioni per il petrolio in Russia», titola il «Bild» dopo che le truppe statunitensi a Caracas hanno catturato il presidente Nicolás Maduro.

C'è panico al Cremlino, continua: «Le compagnie statunitensi potrebbero venire in Venezuela e aumentare la produzione di petrolio nel Paese - questo porterebbe a un calo dei prezzi del petrolio».

Se gli Stati Uniti immettono più petrolio sul mercato e i prezzi scendono, anche le entrate di Mosca crolleranno - e il bilancio di Vladimir Putin dipende da questi fondi, scrive il giornale tedesco.

È vero che la Russia dipende dalle entrate petrolifere: secondo l'«Oxford Institute for Energy Studies», il 30-50% del bilancio nazionale proviene dal petrolio. Ma l'oro nero del Venezuela non scorrerà così rapidamente e resta da vedere se la produzione darà i suoi frutti.

Il CEO di Exxon: «Non è adatto agli investimenti»

L'indicazione più chiara che le risorse naturali del Venezuela non sono così redditizie come spera Washington è la reazione delle principali compagnie petrolifere statunitensi che dovrebbero estrarre la materia prima.

Il 9 gennaio i dirigenti si sono recati alla Casa Bianca, dove il presidente ha chiesto investimenti per 100 miliardi di dollari.

Donald Trump incontra i rappresentanti dell'industria petrolifera e del gas alla Casa Bianca il 9 gennaio. Tra un incontro e l'altro, si concede il tempo di guardare dalla finestra la sala da ballo in costruzione. Keystone

Secondo «Bloomberg», l'amministratore delegato di ExxonMobil esprime le «più forti riserve»: «Se guardiamo alle costruzioni legali ed economiche e alle condizioni quadro, non è adatto agli investimenti», ha dichiarato Darren Woods, sottolineando che la sua azienda è già stata espropriata due volte nel Paese.

«Quanto è duratura la protezione da un punto di vista finanziario? Quali saranno i rendimenti? – si chiede il 60enne –. Quali sono le misure economiche e il quadro giuridico?».

Per prevedere come si svilupperà il business nei prossimi decenni, è necessario chiarire tutti questi aspetti.

Trump: «Non mi è piaciuta la risposta»

Sebbene non solo ExxonMobil, ma anche colossi come Chevron e ConocoPhillips siano riluttanti a prendere impegni concreti con la Casa Bianca, The Donald si è particolarmente risentito del comportamento di Woods.

«Non mi è piaciuta la risposta di Exxon», ha detto con rabbia il 79enne a bordo dell'Air Force One l'11 gennaio.

«Probabilmente tenderei a lasciare Exxon fuori da questa storia. Non mi è piaciuta la loro risposta. Si stanno facendo desiderare troppo».

La reticenza dei baroni del petrolio è comprensibile. Ci sono diverse ragioni che sconsigliano un'avventura commerciale in Venezuela: in primo luogo, c'è l'enorme investimento necessario per rimettere in sesto le infrastrutture malconce.

Secondo le stime della società norvegese Rystad Energy, per decuplicare la produzione petrolifera venezuelana entro il 2040 bisognerebbe investire dagli 8 ai 9 miliardi di dollari all'anno, come riporta la BBC. Francisco Monaldi della Rice University stima 10 miliardi di dollari all'anno, aggiunge «Bloomberg».

Oltre a questi elevati costi di ingresso, c'è anche la questione della sicurezza di questo investimento.

Da un lato, c'è il rischio che l'attività in Venezuela possa essere nuovamente nazionalizzata, come sanno ExxonMobil e ConocoPhillips per esperienza personale.

In secondo luogo, i dipendenti delle compagnie petrolifere devono essere protetti dai criminali.

Ma anche se le infrastrutture vengono ripristinate e i diritti di proprietà e l'integrità fisica sono garantiti, non è ancora certo che la produzione nel Paese sudamericano sarà redditizia.

Il petrolio venezuelano è «molto denso, molto sporco, molto duro»

Un altro problema è che il greggio venezuelano è molto appiccicoso. Ha un alto contenuto di zolfo, che lo rende più difficile da estrarre e raffinare, spiega Diego Rivera Rivota della Columbia University all'agenzia di stampa AP: «È molto denso, molto sporco, molto duro. Ed è anche molto acido».

Questo aumenta i costi - per l'estrazione, il trasporto e la raffinazione. Se il prezzo del petrolio rimane basso, potrebbe non valere la pena di estrarre il petrolio dal terreno.

A ciò si aggiungono le maggiori emissioni causate dal processo, continua AP. Almeno gli Stati Uniti hanno le raffinerie per lavorare questo petrolio, scrive il «Guardian».

«Sarà difficile vedere impegni importanti fino a quando la situazione politica non si sarà completamente stabilizzata, e quando ciò avverrà è incerto», ha dichiarato alla BBC Claudio Galimberti di Rystad Energy. Il gigante petrolifero ConocoPhillips di Houston, Texas, ha una visione simile.

«ConocoPhillips sta monitorando gli sviluppi in Venezuela e il loro potenziale impatto sull'approvvigionamento energetico globale e sulla stabilità», ha dichiarato un portavoce a Reuters. «Sarebbe prematuro speculare su future attività commerciali o investimenti».

Si può ipotizzare che al presidente degli Stati Uniti non piacciano anche queste di risposte.