Uno dei sospettati dell'attentato da Mosca nel tribunale distrettuale di Basmannyj. IMAGO/SNA

Almeno 140 persone hanno perso la vita nell'attacco terroristico in una sala da concerto vicino a Mosca. I sospettati dell'attentato sono degli uomini provenienti dal Tagikistan. Ecco uno sguardo alle persone, ai gruppi militanti e alla storia politica dietro quanto successo.

dpa

Hai fretta? blue News riassume per te I quattro uomini accusati del massacro avvenuto nella sala concerti del Crocus City Hall nel sobborgo moscovita di Krasnagorsk sarebbero dei cittadini del Tagikistan.

Oltre che dalla povertà, il Tagikistan è un Paese afflitto da tensioni religiose.

Il gruppo di sospettati è comparso domenica scorsa davanti al tribunale di Mosca ed è accusato di terrorismo. Mostra di più

I quattro uomini accusati del massacro avvenuto nella sala concerti Crocus City Hall nel sobborgo moscovita di Krasnagorsk sono stati identificati dalle autorità russe come cittadini del Tagikistan. Il Paese è una delle ex repubbliche sovietiche più povere. Ogni anno migliaia di persone emigrano quindi da questo Stato verso la Russia.

Oltre che dalla povertà, il Tagikistan è afflitto anche dalle tensioni religiose. Nella guerra civile degli anni '90, gli estremisti islamici sono stati una delle forze chiave che si opponeva al Governo.

Un ramo del gruppo terroristico dello Stato islamico, della regione del Khorasan, ha rivendicato l'attacco vicino a Mosca che ha provocato almeno 140 morti. Secondo quanto riportato dai media, il gruppo sta reclutando combattenti su larga scala in Tagikistan.

Il gruppo di sospettati è comparso domenica sera davanti al tribunale di Mosca ed è accusato di terrorismo. Gli uomini mostravano segni di torture, che si presume siano avvenute durante la loro prigionia. Uno è stato trasportato su una barella con addosso un camice da ospedale.

Lunedì il presidente russo Vladimir Putin ha descritto i sospettati come «radicali islamici». E ha anche ribadito la sua accusa secondo cui l'Ucraina avrebbe potuto avere un ruolo nella strage, nonostante Kiev continui a negare fermamente qualsiasi coinvolgimento.

Ecco uno sguardo alle persone, ai gruppi militanti e alla storia politica dietro l’attacco di Mosca.

I quattro sospettati

L'imputato più anziano è Dalerjon M., 32 anni, che forse viveva illegalmente in Russia. In aula è stato visto in una gabbia di vetro con un occhio nero e la faccia contusa. Dalerjon avrebbe ricevuto un permesso di soggiorno di tre mesi nella città di Novosibirsk, che era però scaduto.

In un video del suo interrogatorio, circolato sui social media russi, avrebbe affermato di aver recentemente vissuto con un altro sospettato in un ostello a Mosca. Secondo i documenti del tribunale, è sposato e ha quattro figli. Non era chiaro se avesse un lavoro.

Saidakrami Murodali R., 30 anni, è apparentemente disoccupato. È registrato come residente in Russia, ma non riuscirebbe a ricordare in quale città. Quando si è presentato in tribunale aveva la testa stranamente fasciata. I funzionari russi gli avrebbero tagliato un orecchio.

Saidakrami Murodali, un sospettato dell'attacco al Crocus City Hall, scortato dagli agenti dell'FSB nell'aula del tribunale russo. KEYSTONE

Shamsidin F., 25 anni, sembrava avere le condizioni di vita più stabili dei quattro imputati. È stato registrato a Krasnogorsk, il sobborgo di Mosca dove è avvenuta la strage. Lavorava in una fabbrica di pavimenti. Il giovane avrebbe riferito agli investigatori che gli erano stati offerti 500.000 rubli (circa 5.000 euro) per l'attacco, che corrisponde a circa il salario medio di 2,5 anni in Tagikistan.

Muchammadsobir F., 19 anni, è stato portato in aula in barella e con un catetere. Uno dei suoi occhi era ferito o mancante. Sembrava che continuasse a perdere conoscenza. Aveva lavorato come apprendista in un parrucchiere nella città tessile in declino di Ivanovo, ma avrebbe lasciato il lavoro a novembre.

Tensioni legate all'Islam all'ordine del giorno in Tagikistan

Si stima che circa 1,5 milioni di migranti tagiki siano fuggiti dalla povertà della loro patria montuosa per rifugiarsi in Russia. Ci sono numerose risorse minerarie in Tagikistan, ma l'industria si sta sviluppando lentamente a causa dei ritardi negli investimenti esteri e degli scarsi dati geologici.

La popolazione di quasi dieci milioni di persone è prevalentemente musulmana, ma le tensioni legate all’Islam sono all’ordine del giorno.

Gli islamisti, in quanto oppositori del Governo, hanno svolto un ruolo importante nella guerra civile scoppiata dal 1992 al 1997. Le truppe governative uccisero circa 150.000 persone e lasciarono l’economia in rovina. Alla fine della guerra, il presidente Emomali Rahmon ha adottato misure per limitare drasticamente le libertà religiose.

L'Esecutivo ha limitato il numero di moschee che potevano essere costruite e ha vietato del tutto alle donne e ai minori di frequentare le moschee. Era vietata l’educazione religiosa ai bambini fuori casa. I critici affermano che le restrizioni hanno incoraggiato le persone a rivolgersi alle fazioni musulmane clandestinamente e online.

Il Tagikistan non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo all'arresto dei quattro sospettati. Tuttavia Rahmon, citato dall'ufficio stampa del suo Governo, avrebbe affermato di aver detto a Putin in una telefonata: «I terroristi non hanno né nazionalità, né patria, né religione».

Lo Stato islamico contro Russia

La maggior parte degli attacchi avvenuti in Russia a sfondo estremista islamico negli ultimi 25 anni sono stati compiuti dai separatisti ceceni, o attribuiti a questi.

Ciò vale ad esempio per la presa di ostaggi in una scuola di Beslan nel 2004, in cui sono state uccise più di 300 persone. I separatisti ceceni erano anche accusati dei bombardamenti sugli edifici residenziali del 1999, che scatenarono la seconda guerra russo-cecena.

Il sospettato Dalerjon M è scortato da un agente dell'FSB nell'aula di tribunale. KEYSTONE

Gli attacchi iniziati nel 2015 sono stati attribuiti o rivendicati dallo Stato islamico. Tra le altre cose, il gruppo cerca vendetta per l’intervento russo nella guerra civile siriana, che ha fatto pendere l’ago della bilancia a favore del presidente Bashar al-Assad.

Il Governo degli Stati Uniti ha affermato di avere informazioni di intelligence secondo cui l'Isis è responsabile dell'attacco del fine settimana a Mosca.

Dopo che l’Isis ha dichiarato califfato in gran parte della Siria e dell’Iraq nel giugno 2014, migliaia di donne e uomini da tutto il mondo si sono uniti agli estremisti. Tra loro c'erano migliaia di persone provenienti dall'ex Unione Sovietica, tra cui centinaia di tagiki.

Una delle figure più importanti che si unirono all'Isis è stata Gulmurod Chalimov. Prima di passare all'organizzazione terroristica – è entrato nell'Isis in Siria nel 2015 – era un ufficiale delle forze speciali tagike. Secondo l’esercito russo, sarebbe stato ucciso durante un attacco aereo russo in Siria nel 2017.

L'Isis ha anche rivendicato l'attacco contro un aereo russo che avrebbe dovuto riportare a casa soprattutto turisti russi dalla località turistica egiziana di Sharm el-Sheikh nel 2015. Tutte le 224 persone a bordo sono state uccise. Due anni dopo l’Isis ha rivendicato anche un attentato suicida nella metropolitana di San Pietroburgo, dove 15 persone sono state uccise.

Due settimane prima del massacro alla sala concerti di Mosca, i funzionari russi avevano dichiarato di aver annientato i membri di una cellula dell’Isis che aveva pianificato un attacco a una sinagoga. A marzo le autorità russe hanno riferito che sei combattenti dell’Isis erano stati uccisi nella regione dell’Inguscezia al confine con la Cecenia.

AP