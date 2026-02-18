Ecco perché l'ultima lista di nomi dei file Epstein è (quasi) solo fumo negli occhi

La procuratrice generale Pam Bondi (a destra) ha citato vari nomi: tra questi Beyoncé (a sinistra) e Bruce Springsteen (a destra). Imago / Keystone / Fotomontaggio di blue News

Il Dipartimento di giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha rilasciato una lista di oltre 300 nomi di celebrità che compaiono nei file del dossier su Jeffrey Epstein. Quello che all'apparenza sembra un chiarimento, e in realtà più fumo negli occhi. Ecco perché.

Il Dipartimento di giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha pubblicato un elenco di oltre 300 nomi di spicco che compaiono nei file su Jeffrey Epstein. Tra questi figurano celebrità, miliardari, potenti stranieri e politici statunitensi sia del Governo che dell'opposizione.

Ma nessuno è soddisfatto, anzi...

La procuratrice generale Pam Bondi ha voluto far credere alla nazione e a Washington che in sei pagine la sua agenzia ha pubblicato davvero tutto quello che c'è da sapere sul caso del condannato per abusi sessuali.

Allo stesso tempo, ha dato in pasto al mondo questi 300 nominativi, lasciando però aperta la questione della frequenza e del contesto in cui compaiono nei documenti.

Da Beyoncé al Papa

E così al lettore l'elenco si presenta come un bouquet variopinto di personalità che vengono tutte trattate allo stesso modo, anche se questo confonde e sminuisce la gravità del caso.

Basta scorrere velocemente lo sguardo sull'elenco per capirlo.

Le celebrità presenti nella lista Beyoncé

Alec Baldwin

Cher

George Clooney

Kurt Cobain

Robert de Niro

Mick Jagger

Jay-Z

Janis Joplin

Alyssa Milano

Marilyn Monroe

Elvis Presley

Amy Schumer

Bruce Springsteen Mostra di più

Basti pensare che, nonostante Marilyn Monroe sia stata un'icona sexy agli occhi del pubblico, quando l'attrice è morta all'età di 36 anni Epstein aveva appena nove anni.

E Elvis Presley può essere accusato di molte cose, ma non di aver avuto a che fare con il pedofilo, che aveva solo 24 anni quando il re del rock'n'roll è deceduto.

I democratici Bill e Hillary Clinton hanno qualcosa in comune con il repubblicano George W. Bush: tutti e tre sono anche nella lista dei nomi di Pam Bondi (foto d'archivio). Keystone

Anche Papa Giovanni Paolo II è nella lista fornita da Bondi. Anche lui senza alcuna spiegazione sul contesto.

Meno sorprendente è la presenza di vari membri del Governo e dell'opposizione degli Stati Uniti, rappresentati dalla stessa procuratrice generale, e dai deputati Ro Khanna e Thomas Massie, che hanno fatto approvare la legge sulla divulgazione dei file sul defunto imprenditore.

Quale miliardario viene nominato più spesso?

Il problema è che è impossibile distinguere tra i veri colpevoli. Ad esempio, nell'elenco sono presenti molti presidenti statunitensi.

Non è chiaro però se Barack Obama o addirittura Ronald Reagan abbiano lo stesso peso di Donald Trump: quest'ultimo compare nei file «più di un milione di volte», afferma il deputato democratico Jamie Raskin, che ha potuto visionare i documenti parzialmente non censurati.

I miliardari presenti nella lista Jeff Bezos

Richard Branson

Bill Gates

Reid Hoffman

Rupert Murdoch

Elon Musk

Peter Thiel

Les Wexner

Mark Zuckerberg Mostra di più

È inoltre noto che Epstein era particolarmente ben collegato all'industria tecnologica.

In effetti l'elenco omette alcuni nomi: i fondatori di Google Sergey Brin e Larry Page o il capo di Apple Tim Cook compaiono anche nei documenti pubblicati in precedenza, ma non nella «nuova» lista fornita da Bondi.

Uno compare più spesso nei file Epstein, l'altro meno: (da sinistra) Donald Trump, l'investitore Peter Thiel e il CEO di Apple Tim Cook. Keystone

Ma è anche una questione di proporzione: Brin, Page e Cook compaiono rispettivamente 265, 293 e 152 volte, secondo «Mashable». Reid Hoffman, Bill Gates e Peter Thiel sono presenti 2'638, 2'527 e 2'273 volte.

Il presidente attacca uno dei promotori della legge sui file

La procuratrice generale sta rallentando le indagini sul caso invece di contribuire a chiarirlo e il presidente sta tirando le fila.

Almeno così sostiene Massie, uno dei due promotori dell'Epstein Act. Il ringraziamento? Lo stesso Trump e i suoi potenti donatori stanno ora sostenendo il suo avversario all'interno del partito.

«Questa è la classe Epstein», dice Massie all'ABC, descrivendo l'attacco proveniente ai suoi stessi ranghi. «Le persone che stanno finanziando gli attacchi contro di me possono essere o meno nei file di Epstein, ma sicuramente hanno contatti con persone che sono nel dossier».

Le persone con un «passato» nella lista Woody Allen

Bill Cosby

David Copperfield

Michael Jackson

Lary Nassat

Kevin Spacey Mostra di più

Il tycoon aveva promesso trasparenza, ma non l'ha fornita, afferma Massie: «È ancora nella classe di Epstein». Il senatore chiede l'accesso senza censure a tutti i fascicoli: «Vogliamo poter vedere tutti questi documenti. Non possono nasconderli dopo averli creati».

«È diventata una questione politica enorme»

La lotta per la trasparenza continua, così come l'esame dei documenti.

Anche la repubblicana Nancy Mace ha chiesto su X di pubblicare i file completi e critica il fatto che manchino dei nomi nell'elenco del DOJ. La deputata aveva anche visionato in precedenza i documenti parzialmente non censurati.

Una cosa è già chiara, analizza il «New York Times» «I file raccontano la storia di un efferato criminale che ha ottenuto un lasciapassare dalla classe dirigente in cui viveva perché aveva qualcosa da offrire loro: soldi, conoscenze, cene sontuose, un aereo privato, un'isola remota e, in alcuni casi, sesso».

Ma perché Trump ha firmato la legge su Epstein se vuole impedirne la pubblicazione?

«L'unica ragione per cui ha firmato la nostra proposta di legge che abbiamo approvato alla Camera dei rappresentanti è perché doveva farlo. È diventata una questione politica enorme», afferma l'ex deputata Marjorie Taylor Greene.

Marjorie Taylor Greene just admitted the Epstein files were blocked by Trump: “He fought the hardest to STOP these files from being released.”



«Il più grande errore di calcolo politico nella carriera di Trump è stato quello di aver inizialmente etichettato la legge come una bufala e di essersi opposto alla sua pubblicazione».

«Così Thomas Massie, io, Nancy Mace e Lauren Boebert abbiamo dovuto votare con tutti i democratici per farla passare», ha detto l'ex deputata.