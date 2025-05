Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la first lady Melania Trump e la figlia Ivanka Trump, a sinistra, incontrano Papa Francesco, mercoledì 24 maggio 2017, in Vaticano. Keystone/AP Photo/Evan Vucci

Massimo Faggioli, storico e luminare accademico nel campo della Chiesa cattolica e della politica mondiale, spiega cosa significa l'imminente elezione papale per Trump, l'Occidente e il Sud globale.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te La Chiesa cattolica è profondamente divisa in tutto il mondo, e in modi molto diversi.

L'elezione papale mostrerà quanto il Sud globale influenzerà la Chiesa e il mondo.

Un rinomato esperto di religione spiega che tipo di Papa potrebbe essere un pericolo o un'opportunità per Donald Trump e gli altri leader mondiali. Mostra di più

Massimo Faggioli, poco prima che la raggiungessimo per questa intervista, il teologo tedesco Thomas Schüller ci ha detto che la Chiesa cattolica è più frammentata di quanto non lo sia stata per molto tempo. Come storico è dello stesso parere?

La Chiesa è effettivamente divisa in molti settori, ma dobbiamo fare attenzione: le ragioni variano da Paese a Paese. Negli Stati Uniti e in Occidente in generale, i conflitti si concentrano soprattutto su questioni come il genere e la sessualità.

Invece in altre regioni del mondo ci sono punti di contesa completamente diversi che hanno poco in comune con la prospettiva occidentale. Questo rende difficile oggi tenere unita la Chiesa mondiale e guidarla.

Negli Stati Uniti abbiamo un caso particolare: se guardiamo la Chiesa come una mappa, la divisione è quasi congruente con i confini tra repubblicani e democratici.

Mentre se guardiamo all'Asia o all'Africa, le linee di divisione sono molto meno chiare.

Molti cardinali delle Chiese emergenti in Africa, Asia e America Latina sono spesso classificati come molto conservatori o addirittura strettamente tradizionali. È solo un luogo comune o una realtà?

In parte è un luogo comune. Sebbene questi cardinali abbiano opinioni conservatrici sul genere e sull'omosessualità, possono essere piuttosto progressisti su questioni come la giustizia sociale, la protezione dell'ambiente e la critica al capitalismo.

La semplice categorizzazione di liberali e conservatori non è quindi sufficiente.

Questo rende l'elezione papale particolarmente complessa, poiché molti cardinali provengono da chiese in cui termini come «liberale» o «progressista» non descrivono adeguatamente le loro posizioni su varie questioni controverse.

«Evangelizzazione» è una parola migliore?

Sì, l'evangelizzazione – cioè non solo il lavoro missionario, ma anche l'impegno sociale e l'aiuto ai poveri – sta diventando sempre più il centro del lavoro della Chiesa.

Questo ha a che fare con il fatto che la Chiesa è sempre più composta da congregazioni nelle regioni più povere, per le quali questo lavoro comunitario è molto importante.

Queste comunità costituiscono anche un contrappunto alla Chiesa europea, storicamente caratterizzata da uomini bianchi.

Supponiamo che il prossimo Papa provenga dal Sud del globo. Che cosa significa per i diritti delle minoranze, per i diritti delle donne o per il dialogo tra le religioni del mondo?

Dipende molto dalle singole persone. Sicuramente potrebbero emergere nuove prospettive su temi come il colonialismo, la globalizzazione e le questioni ambientali.

Ma quando si tratta di temi particolarmente importanti per le persone in Occidente, è quasi impossibile fare previsioni affidabili.

Quali nomi sono nella lista dei favoriti per Donald Trump o JD Vance?

Non voglio fare nomi. Ma quello che è chiaro è che gli attori politici hanno visto Papa Francesco come un problema, come qualcuno che non ha capito l'America e il mondo occidentale.

Non sarebbe sorprendente se volessero un successore fondamentalmente diverso dal defunto pontefice.

Che tipo di Papa potrebbe rappresentare una sfida alla crescente destra politica come Donald Trump, Viktor Orban o Giorgia Meloni?

Dovrebbe essere qualcuno in grado di comunicare con i potenti in vari modi. Dovrebbe avere un linguaggio profetico e abilità diplomatiche.

Il Papa dovrebbe avere una profonda comprensione degli sviluppi globali e riconoscere i cambiamenti fondamentali dell'Occidente, perché oggi è difficile definire cosa significhi «Occidente».

L'ufficio papale è sempre stato un compito impegnativo. Questa sfida è diventata ancora più grande perché l'ordine internazionale in cui tutti questi cardinali sono cresciuti non esiste più ed è cambiato radicalmente.

Ha visto il film «Conclave»?

Sì, l'ho visto.

Senza svelare la trama ai lettori: pensa che questo film dia una visione realistica dell'imminente conclave?

Penso che il film sia molto riuscito. Alcune rappresentazioni sono però più simili a fantasie hollywoodiane che alla realtà.

Il vero processo è molto più complesso.

Dov'è che il film dipinge un'immagine distorta del conclave reale?

L'elezione papale è un processo molto lungo. Inizia molto prima che i cardinali si riuniscano ufficialmente. I cardinali si incontrano informalmente in anticipo in vari luoghi di Roma.

Questo si vede anche nei film e non è né una cospirazione né un'invenzione di Hollywood. Queste discussioni si sviluppano nell'arco di giorni o addirittura di settimane.

Se si considera questo tempo molto significativo, il conclave vero e proprio sembra quasi secondario.

Il conclave si tiene a maggio. Di cosa hanno discusso i cardinali in precedenza?

Questa è la domanda cruciale. A seconda dell'argomento, un candidato o l'altro ha più possibilità. Un tema centrale sarà certamente quello dei profondi cambiamenti negli Stati Uniti.

È difficile dire oggi che cosa rappresenta effettivamente e quale strada prenderà il Paese. Io stesso non so dirlo, anche se vivo qui da 17 anni. La direzione che prenderà l'America può avere un'influenza decisiva sia sulla comunità globale che sull'intera Chiesa.

Gli Stati Uniti non sono prevalentemente cattolici. Alla maggior parte degli americani interessa l'elezione del Papa?

Assolutamente sì, perché il Vaticano è sotto i riflettori di tutto il mondo. Molti americani visitano l'Italia, Roma e il Vaticano ogni anno.

Magari non sono cattolici o religiosi, ma seguono da vicino ciò che accade in Vaticano e la maggior parte di loro apprezzava il defunto Papa Francesco.

Può valutare cosa si aspettano gli americani dal prossimo Papa?

Non esiste più l'americano tipico, questo è il problema. Nemmeno tra gli americani cattolici esiste un profilo uniforme. Ogni gruppo e ogni tendenza culturale, anche all'interno del cattolicesimo, ha aspettative diverse.

I cattolici conservatori vogliono qualcuno che riporti regole chiare, ordine e disciplina.

Invece i cattolici progressisti desiderano un Papa nella tradizione di Francesco o addirittura un Papa femminista e LGBT-friendly - più progressista di Francesco, che li ha delusi sulle questioni femminili.

Non c'è quindi un'aspettativa americana uniforme. Era diverso in Germania quando fu eletto Papa Benedetto XVI. Allora...

«Siamo Papa»: così titolava il quotidiano «Bild» in occasione dell'elezione di Ratzinger il 20 aprile 2005. PD/Commons

... i tedeschi erano estremamente orgogliosi del loro Papa. Il giornale «Bild» ha persino titolato «Siamo Papa». Ci sarà un simile orgoglio nazionale negli Stati Uniti se verrà eletto un americano?

Probabilmente no. Molti cattolici americani guardano addirittura con preoccupazione a questa possibilità.

Perché?

Temono che possa essere eletto il candidato «sbagliato».