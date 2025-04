Il Presidente degli Stati Uniti ha inviato il figlio Donald Trump Jr. e il suo vicepresidente in Groenlandia. Non mollerà così presto la preda, l'isola offre troppo. KEYSTONE

La presa di Donald Trump sulla Groenlandia è molto più che una semplice retorica. Gli Stati Uniti e la Russia si stanno armando nell'Artico e anche altri Paesi sono coinvolti nella corsa all'Oceano Artico, persino la lontana Cina.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump ha annunciato apertamente le rivendicazioni del suo Governo sulla Groenlandia.

Altri stanno espandendo la loro presenza nell'Artico in modo più discreto, soprattutto la Russia.

Gli Stati artici sono interessati alle materie prime che si sospetta si trovino sotto i fondali marini e che sono tanto più economiche da estrarre quanto meno il mare si ghiaccia.

L'Artico, sempre più libero dai ghiacci, sta diventando più interessante anche per il trasporto marittimo, in quanto accorcia la rotta dall'Asia all'Europa e agli Stati Uniti e aggira le strozzature dei canali di Panama e Suez.

Quando Donald Trump parla di voler conquistare la Groenlandia, sta parlando di molto di più di un'area aggiuntiva per gli Stati Uniti. Si tratta di avere una presenza nell'Artico, che sta acquisendo un'importanza geostrategica. La regione è infatti ricca di materie prime e offre nuove opportunità di navigazione nei prossimi decenni.

Perché l'Artico sta diventando sempre più importante?

Uno dei motivi principali per cui le grandi potenze e quelle regionali si rivolgono all'Artico è il cambiamento climatico. L'area ghiacciata durante tutto l'anno si è ridotta notevolmente negli ultimi dieci anni.

Questo rende il Mar Glaciale Artico un'ottima alternativa per risparmiare tempo nel trasporto marittimo tra Asia, Europa e Nord America.

L'Artico è anche ricco di materie prime. Queste sono più facilmente accessibili e quindi più economiche da estrarre quanto più piccola è l'area di ghiaccio. Questo fatto ha creato una nuova cupidigia. Diversi Paesi stanno rivendicando aree nelle acque internazionali dove si trovano giacimenti di petrolio e gas.

Le nuove rotte di trasporto e le aree di estrazione delle materie prime stanno aumentando l'importanza geopolitica della regione. Non solo i Paesi vicini, Russia e Stati Uniti, stanno aumentando la loro presenza, ma anche la Cina, che è molto più lontana.

Trump ha iniziato la corsa per l'Artico?

No, perché la regione è più o meno contesa da più di 100 anni.

Nell'Artide (altro nome della zona), più precisamente nello Stretto di Bering, Stati Uniti e Russia quasi si incontrano: le coste continentali dei due Paesi distano 85 chilometri l'una dall'altra e le due isole Diomede, una delle quali appartiene agli Stati Uniti e l'altra alla Russia, distano solo 3 km.

Durante la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica hanno costruito una rete di basi militari da cui si controllavano a vicenda.

Dal 1946 gli USA mantengono insieme alla Danimarca la base spaziale di Pituffik in Groenlandia, utilizzata anche per scopi militari. Nel 2019, durante il suo primo mandato, il presidente americano ha chiesto che gli Stati Uniti acquistino la Groenlandia.

Dopo la fine della Guerra Fredda, ci sono stati sforzi per trasformare l'Artico in una zona di pace con una presenza militare minima. Ne è un esempio la città norvegese di Spitsbergen, smilitarizzata e utilizzata come stazione di ricerca da 46 Paesi.

Questi tempi sono terminati al più tardi con l'occupazione della Crimea da parte della Russia. Di conseguenza, sia Mosca che Washington si sono riarmate massicciamente.

Altri Stati sono interessati alle materie prime o al controllo strategico dell'area intorno al Polo Nord.

Quali Stati rivendicano l'Artico?

Cinque Paesi hanno una costa sul Mar Glaciale Artico: Canada, Stati Uniti, Russia, Norvegia e Danimarca con l'isola di Groenlandia.

L'Artico è sempre stato di grande importanza per la Russia: Murmansk è il porto più importante con un collegamento all'Atlantico e la base di gran parte della sua flotta. La Russia rivendica una quota maggiore dell'Mar Artico grazie alla dorsale di Lomonosov, che si trova sotto il livello del mare.

Il Canada ritiene che questa altura si trovi sulla placca continentale nordamericana, motivo per cui l'area appartiene al Canada. La Danimarca rivendica l'area come parte della Groenlandia.

Il problema principale è l'accesso ai giacimenti di petrolio e di gas che si trovano sotto il fondale marino. Secondo le stime dell'US Geological Survey (USGS), in questa zona si trova il 12% delle riserve mondiali di petrolio non ancora scoperte e il 32% del gas naturale non ancora scoperto.

Poi c'è la Cina, che si trova a circa 1'400 km a sud del Circolo polare artico, ma il cui capo di Stato, Xi Jinping, descrive il Paese come uno Stato quasi artico e una grande potenza polare. Pechino sostiene le sue rivendicazioni con la presenza di progetti di ricerca e navi rompighiaccio in navigazione nel Mar Artico.

L'Artide è di grande importanza per il Paese del Dragone anche come via di trasporto. Tuttavia è interessata alle materie prime della regione tanto quanto le altre grandi potenze.

Cinque Stati confinanti si contendono i circa 26 milioni di chilometri quadrati di territorio. Il Canada ha tracciato i suoi confini fino al Polo Nord già negli anni Venti. In seguito, l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti (Alaska), la Danimarca (Groenlandia) e la Norvegia (Svalbard) hanno rivendicato una «fetta di torta» dalle loro coste al Polo. dpa

Cosa significa l'Artico per il trasporto marittimo?

Due rotte marittime diventano tanto più importanti quanto più il Mar Glaciale Artico è libero dai ghiacci: il Passaggio a Nord-Est e il Passaggio a Nord-Ovest.

Il Passaggio a Nord-Est conduce dall'Atlantico settentrionale europeo a nord, passando per la Russia e attraversando lo Stretto di Bering fino al Pacifico.

Accorcia la distanza da Shanghai a Rotterdam di oltre il 20%, da quasi 20'000 chilometri a meno di 16'000 chilometri, rispetto alla rotta classica attraverso l'Oceano Indiano, il Canale di Suez e il Mediterraneo.

Il Passaggio a Nord-Ovest va dall'Atlantico settentrionale alla costa orientale degli Stati Uniti e del Canada, passando per lo Stretto di Bering fino al Pacifico.

Su questa rotta, la distanza da Rotterdam a Seattle, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, si riduce da 17'220 chilometri a 12'770 chilometri rispetto al viaggio attraverso il Canale di Panama, come calcola «Arte» in un documentario.

Sia il Passaggio a Nord-Est che quello a Nord-Ovest collegano il Nord Atlantico con il Pacifico attraverso lo Stretto di Bering. La rotta orientale passa per la costa russa, quella occidentale per le coste canadesi e statunitensi. KEYSTONE

Anche in assenza di ghiaccio, il Passaggio a Nord-Ovest è considerato difficile da navigare, come dimostra un'occhiata alla mappa. Tra le isole canadesi, in molti punti il mare non è molto profondo, il che rende difficile la navigazione.

Il Canada nutre inoltre preoccupazioni di carattere ambientale nel caso in cui il Passaggio a Nord-Ovest dovesse diventare una rotta commerciale. Ma il Paese sta già costruendo stazioni radar e altre strutture per rafforzare la propria sovranità territoriale e rendere più sicura la navigazione.

La Russia sta già ampliando il Passaggio a Nord-Est per trasportare le sue materie prime in Cina. Le navi che percorrono questa rotta però sono ancora solo una dozzina all'anno, ha spiegato la Deutsche Welle citando il politologo Klaus-Peter Saalbach.

Il Passaggio a Nord-Est potrebbe diventare molto importante anche per il trasporto di merci tra Asia orientale, Europa e Nord America. Ma solo quando il mare sarà libero dai ghiacci, le navi rompighiaccio non dovranno più accompagnare la rotta e non ci sarà più il pericolo degli iceberg. Secondo le previsioni, questo avverrà solo tra il 2030 e il 2040.

Inoltre il clima politico tra la Russia e gli Stati occidentali influirà sul numero di compagnie di trasporto merci che sceglieranno effettivamente la rotta lungo la costa russa.

Una terza rotta è anche una questione di tempo: la rotta transpolare, che invece di percorrere la costa russa o nordamericana attraverserà direttamente il Polo Nord una volta che i suoi ghiacci si saranno completamente sciolti.

Questa rotta potrebbe essere percorsa almeno per una parte dell'anno a partire dal 2040. Il tragitto sarebbe ancora più breve e attraverserebbe le acque internazionali per la maggior parte del tempo.

Tuttavia gli Stati artici e la Cina si stanno già attrezzando, dato il controllo delle rotte commerciali più importanti è di grande importanza geostrategica.

Trump vuole la Groenlandia solo per motivi geostrategici?

Trump e gli Stati Uniti stanno cercando di rafforzare la loro presenza nell'Artico. Lo hanno già fatto espandendo le loro basi militari in Alaska.

Ma la Groenlandia ha molto di più da offrire di una posizione strategica centrale nel mezzo del Mar Glaciale Artico: le materie prime. Ad esempio, l'isola possiede l'ottavo più grande giacimento al mondo di terre rare, che sono fondamentali per le attrezzature tecniche di base del mondo – telefoni cellulari, auto elettriche, turbine eoliche e altro ancora, scrive la BBC. Inoltre, in Groenlandia si estrae già l'oro e anche le riserve del metallo prezioso sarebbero considerevoli

Gli Stati Uniti hanno già un piede sulla porta dell'Artico con la loro base in Groenlandia. Se l'intera isola diventasse territorio statunitense, si stabilirebbe una presenza al centro del cortile di casa della Russia. Potrebbero pagare la loro presenza con le materie prime che trovano sull'isola.

Una merce di scambio, proprio come piace a Trump.