«Ecco perché Trump parla come se si fosse colpito alla testa con un sasso»

Inconfondibile: Stephen Colbert è Donald Trump.

Donald Trump non ha più lo stesso peso verbale che aveva nel 2016: il 77enne si esprime in modo confuso quando si parla di guerre civili, schiavitù, missili e di come si mette i pantaloni al mattino. «The Late Show with Stephen Colbert» mette il dito nella piaga.

Hai fretta? blue News riassume per te Nikki Haley, rivale interna del partito di Donald Trump, si è messa nei guai con una dichiarazione sulla guerra civile americana.

Trump non solo lo fa notare, ma sottolinea anche quanto lui stesso trovi attraente questo conflitto. Definisce Haley una «globalista»: «Le piace il mondo».

Trump dice che avrebbe trovato una soluzione negoziata alla guerra civile.

Il tycoon ha aftto sapere che spesso gli viene chiesto come fa ad alzarsi la mattina e a mettersi i pantaloni.

Nelle primarie repubblicane in Iowa, Trump sta giocando la carta della religione: è sia il suo Davide che il suo Golia, dice un sostenitore. Mostra di più

I late-night show sono tornati in onda dopo le festività: Stephen Colbert nel «Late Show» dà il benvenuto al nuovo anno, che sarà caratterizzato dal fatto che il popolo americano che si recherà alle urne a novembre. «Abbiamo le stesse elezioni presidenziali con gli stessi due vecchi dell'ultima volta», si lamenta il 59enne.

La corsa alla Casa Bianca inizia il 15 gennaio con le primarie repubblicane nello Stato americano dell'Iowa. Donald Trump è naturalmente in vantaggio, seguito da Nikki Haley, che il 27 dicembre ha commesso un passo falso quando le è stato chiesto il motivo della guerra civile.

Nikki Haley risponde in modo piuttosto maldestro a una semplice domanda sulla guerra civile americana.

La 51enne risponde che si trattava fondamentalmente del tipo di Governo e delle libertà personali. «No, mi dispiace», dice Colbert nello stile di un conduttore di game show, «la risposta che cercavamo era "schiavitù"». E continua: «Che un ex governatore della Carolina del Sud lo dimentichi è ridicolo», anche perché era uno degli Stati del Sud che difendevano la schiavitù.

Guerra? Così attraente!

Il passo falso non è sfuggito al suo rivale interno di partito. «Sapete, direi che la schiavitù è la risposta più ovvia», ha tuonato Donald Trump con un ampio sorriso il 5 gennaio a Mason City, Iowa.

«Sì, la schiavitù è la risposta ovvia a ciò che ha dato inizio alla Guerra Civile», controbatte Colbert. «Proprio come Donald Trump è la risposta ovvia a ciò che ha dato inizio alla Seconda Guerra Civile».

«Risposta ovvia»: Trump dà allegramente uno schiaffo alla Haley.

Dopo la piccola allusione all'assalto al Campidoglio, la trasmissione mostra un filmato di Newton, Iowa, del 6 gennaio, dal minuto 2:36 in poi. «Mi piace studiare il... Guardare... Voglio dire, le guerre... Non so cosa sia: la Guerra Civile è stata così affascinante, così orribile. Era così terribile, ma così affascinante. Era... Non so, era semplicemente diversa. Trovo che... Sono attratto dal vederlo».

Tuttavia, «la prossima idiozia» che Trump si è lasciata sfuggire è oggetto di discussione, spiega Colbert. «Sono stati fatti tanti errori», dice Trump, che aggiunge: «Guardate, c'era qualcosa che poteva essere negoziato. Ad essere onesti con voi, penso che si sarebbe potuto negoziare».

«È una globalista, le piace il mondo»

Colbert imita Trump: «Niente è più facile che negoziare la guerra civile. Che ne dite di questo? Lunedì, mercoledì e venerdì: completamente schiavizzati. Martedì, giovedì e tutti i fine settimana: totalmente liberi».

Ma Donald Trump non ha ancora finito con Nikki Haley. «L'establishment delle frontiere aperte l'ha in tasca, sta finanziando la sua intera carriera, e lei è una globalista. Sapete, le piace il mondo». Colbert non riesce a trattenere le risate. «È una globalista, le piace il mondo», imita Trump. «A me no. Sono un misogino perché mi piace un buon massaggio».

Significativa la faccia di Colbert dopo la clip sul globalismo.

La misoginia non è l'unico problema per Trump, come si evince dal minuto 5:08, c'è anche un nuovo sistema di difesa missilistica. «È incredibile» dice il tycoon: «Missile in arrivo, missile in arrivo. Questi geni si siedono, la maggior parte di loro proviene dal MIT [università d'élite]. Ma si siedono: bing, bing, bing, boom, shiiiii... è tutto andato».

«Dio ci ha dato Trump»

Il fatto che Donald Trump sia significativamente meno esplosivo nel 2024 di quanto non lo fosse nel 2016 è dimostrato anche nella clip del minuto 5:34: «Molte persone mi fanno due domande. La prima cosa che mi chiedono è: 'Siiiiir, come fai, come fai a svegliarti la mattina e a metterti i pantaloni?».

Colbert si chiede la stessa cosa: Trump usa un trampolino? Un carrello elevatore? Delle corde elastiche? Uno scivolo unto con i pantaloni aperti alla fine? Domande su domande...

«Shiiiii»: Trump simula qui un attacco missilistico.

Ciò che conta per l'elettorato dell'Iowa è Dio, continua il conduttore: «Secondo i sondaggi, gli evangelici amano Trump», dice Colbert. «Quando si tratta di un elettore credente, Trump è il nostro Davide e il nostro Golia. Sì, è Davide e Golia. Ecco perché parla come se si fosse colpito in testa con un sasso».

Per compiacere i fedeli, l'ex presidente pubblica video personalizzati su Truth Social in cui vengono pronunciate frasi come «Dio ci ha dato Trump». «Ok», concede Colbert, «ma Dio ci ha anche dato questo pesce dell'Amazzonia che nuota nell'orifizio del tuo pene e spara ami in modo che tu non possa tirarlo fuori. Sto solo dicendo che Dio ha un bilancio altalenante quando si tratta di dare».