Anche l'attentato al presidente americano James Garfield si conclude fatalmente. Il 2 luglio 1881, sei mesi dopo il suo insediamento, Garfield viene ucciso in una stazione ferroviaria di Washington. Il suo assassino, Charles Guiteau, un avvocato di 39 anni e suo ex sostenitore, sarebbe stato insoddisfatto di non aver ottenuto un lavoro nell'amministrazione di Garfield. Altre fonti lo descrivono come mentalmente disturbato. Il medico e inventore americano Alexander Graham Bell aveva cercato di trovare e rimuovere il proiettile nel petto di Garfield utilizzando un dispositivo appositamente sviluppato, ma invano. Il presidente muore per avvelenamento del sangue poche settimane dopo e Guiteau è stato giustiziato nel giugno 1882.

Immagine: Imago/Gemini Collection