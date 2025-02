Ecco quanti miliardi costeranno le deportazioni previste da Trump

23 gennaio 2025, Tucson, Az, Stati Uniti: agenti della U.S. Customs and Border Protection si preparano a caricare i migranti. Imago

Donald Trump ha promesso di deportare inizialmente soprattutto gli immigrati entrati illegalmente nel Paese. Anche le donne incinte e i bambini saranno però deportati, e i costi sono immensi.

Delle 206 persone deportate in Colombia, 98 erano donne e bambini.

Ryan McBeth ha calcolato come la deportazione di 11 milioni di immigrati senza documenti stia gravando sulle casse dello Stato.

In uno scenario troppo ottimistico, l'espulsione di massa costa 114,6 miliardi di dollari.

Il modello probabile con 30 giorni di detenzione prima della deportazione arriva a 185 miliardi di dollari. Mostra di più

«Sa chi sarà il prossimo presidente?», chiede il funzionario al confine messicano-americano a Daniel Oquendo mentre entra nel Paese il 20 gennaio. «Per te qui il divertimento è finito. La musica è cambiata. Devi tornare indietro».

Sei giorni dopo, il 33enne si ritrova su un volo per la Colombia, suo Paese d'origine, che per poco non scatena una guerra commerciale tra Washington e Bogotà.

«È stato molto confuso: nessuno ci ha parlato». Era decollato a bordo di un C-130 militare a San Diego, ma è atterrato nuovamente dieci ore dopo negli Stati Uniti, a Houston.

Un aereo da trasporto dell'aeronautica statunitense che trasporta migranti si trova all'aeroporto di Città del Guatemala il 27 gennaio. Immagine: Keystone

Il motivo è che inizialmente la Colombia si era rifiutata di accogliere gli immigrati, ma il governo ha poi dovuto fare marcia indietro dopo che Donald Trump ha minacciato di imporre alte tariffe punitive.

Di conseguenza 206 colombiani sono stati espulsi: se si crede al presidente degli Stati Uniti, si tratta di immigrati criminali.

Donne, anche incinte, e bambini

La Casa Bianca ha annunciato che l'agenzia responsabile dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) si occuperà innanzitutto di questi ultimi.

Il ministro degli Esteri colombiano ha però smentito l'affermazione, elencando le persone che sono arrivate a Bogotà ammanettate su aerei militari statunitensi.

Secondo Luis Gilberto Murillo, il primo volo, decollato da San Diego in California, aveva a bordo 16 bambini e 32 donne, di cui due incinte, oltre a 62 uomini come Oquendo.

Su un altro volo da El Paso, in Texas, sono stati deportati 46 uomini, 45 donne e cinque bambini.

Un operatore della Croce Rossa conforta un uomo deportato dagli Stati Uniti a Bogotà il 28 gennaio. Keystone

«Non sono criminali», ha dichiarato il ministro degli Esteri Murillo. «Queste informazioni sono state verificate e confermate». Non è un crimine essere un migrante, continua il 58enne.

Anche il presidente colombiano Gustavo Petro ha criticato il fatto che i suoi connazionali vengano incatenati e deportati con aerei militari.

Solo il 52% erano criminali

Il 24 gennaio Trump ha sottolineato che coloro che sono stati deportati erano «assassini»: «Queste sono persone che sono le più cattive che si possano trovare».

Alla luce delle donne, anche incinte, e dei bambini, non sembra che l'ICE si stia effettivamente concentrando sulla deportazione dei criminali.

Il numero di immigrati che vengono arrestati ogni giorno è in aumento, fa sapere «NBC News». Il 26 gennaio sono stati effettuati 1'179 arresti a livello nazionale.

Di queste persone solo 613 erano in realtà criminali, poco meno del 52%. Ciò è dovuto anche alle «deportazioni collaterali»: se altri immigrati senza documenti vengono trovati mentre si cerca un obiettivo criminale, vengono espulsi anche loro.

Ma quanto costano effettivamente queste azioni allo Zio Sam? Il tycoon deve effettivamente scavare a fonde nelle tasche di Washington per le deportazioni previste, calcola Ryan McBeth.

Il veterano statunitense e YouTuber è specializzato in esercito, sviluppo di software, sicurezza informatica e disinformazione. «Le cifre sono piuttosto scioccanti», riassume l'ex militare.

L'arresto costa 6'737 dollari a persona

Si tratta di una «questione incredibilmente complicata», afferma il discendente di immigrati irlandesi: i suoi calcoli si basano sull'ipotesi che negli Stati Uniti ci siano dagli 11 ai 13 milioni di immigrati illegali.

Gli Stati economicamente forti della California, del Texas e della Florida sono particolarmente colpiti.

McBeth ha mostrato diverse statistiche: trattenere un immigrato senza documenti costa in media 6'736,87 dollari. Ciò significa che il solo arresto di 11 milioni di persone costa più di 74 miliardi di dollari.

La spesa diventa un «incubo assoluto» se si considera la successiva sistemazione. «Per quanto tempo vengono rinchiuse queste persone? Sono tre giorni? 15 giorni? Un mese? Mezzo anno? Un anno?», chiede McBeth.

Grazie all'ICE sa che l'alloggio costa allo Stato 236 dollari al giorno. «Le famiglie costano di più. I malati costano di più. E sono sicuro che i criminali violenti costano di più».

Il modello arriva a 185 miliardi di dollari di costi

Una volta che queste persone sono state imprigionate, il tempo inizia a scorrere: ci vogliono molti giudici e avvocati per elaborare l'espulsione.

Inoltre, ci sarebbero costi per l'assistenza medica, il supporto psicologico, la sorveglianza, ma anche i secondini o addirittura il lavaggio dei vestiti e la fornitura di cibo.

McBeth stima che la gestione legale della deportazione sia di 2'000 dollari a persona. Il ritorno delle persone al loro domicilio originario costa in media 1'500 dollari a persona.

E ora arriva il primo calcolo complessivo, in cui l'uomo ipotizza che una persona venga arrestata il primo giorno, condannata il secondo giorno e deportata o rilasciata il terzo giorno.

In questo caso, evidentemente troppo ottimistico, il veterano dell'esercito americano arriva a un totale di 114,6 miliardi di dollari. Uno scenario più probabile, invece, prevede 30 giorni di detenzione, che farebbero aumentare i costi di sistemazione da 7,8 miliardi a 78,2 miliardi di dollari.

In questo modello, la deportazione di 11 milioni di persone costa 185 miliardi di dollari.

Mancanza di manodopera

Nel peggiore dei casi, con un anno di detenzione per l'espulsione, i costi esplodono fino a mille miliardi di dollari. Secondo McBeth però è più realistico ipotizzare che i criminali possano essere processati in tre giorni, mentre per le famiglie ce ne vorrebbero fino a 30.

Inoltre ci potrebbero essere anche casi in cui il processo richiederebbe un anno.

Gli Stati Uniti saranno presto a corto di manodopera? Nella foto i lavoratori agricoli a Homestead, Florida. Keystone

Queste cifre non tengono conto del fatto che gli immigrati clandestini pagano le tasse indirette, ad esempio quando fanno la spesa o comprano la benzina.

Oltre a ciò verrebbe a mancare anche la manodopera se venissero espulse: questo potrebbe diventare un problema per gli agricoltori che sono a corto di lavoratori per il raccolto o per le imprese edili che non riescono a trovare dipendenti.

Esiste un'alternativa a questi costi? Il presidente potrebbe concedere un'amnistia agli immigrati senza documenti che non sono diventati criminali.