Ecco quanto è drammatico per la popolazione lo shutdown negli Stati Uniti

Le code ai banchi alimentari sono sempre più lunghe. SA Foodbank

Da tre settimane, una disputa sul bilancio tra repubblicani e democratici paralizza il governo degli Stati Uniti, con gravi conseguenze per i dipendenti, l'economia e i programmi sociali.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo shutdown del governo statunitense dura da tre settimane.

Circa 1,4 milioni di dipendenti lavorano senza stipendio o sono in cassa integrazione.

I programmi di aiuto, come i buoni pasto, potrebbero presto esaurirsi. Mostra di più

Da tre settimane gran parte dell'amministrazione statunitense è ferma. Il motivo è la disputa in corso tra repubblicani e democratici al Congresso sul bilancio federale. Circa 1,4 milioni di dipendenti pubblici sono attualmente in cassa integrazione o lavorano senza stipendio.

A Washington D.C., martedì, lo shutdown ha provocato lunghe code alle banche alimentari. Tra le persone in attesa c'erano numerosi dipendenti federali che devono fare a meno di un reddito e che si sono recati lì per acquistare cibo.

Gli organizzatori hanno spiegato di aver dovuto procurare una seconda consegna con breve preavviso, perché la richiesta era significativamente più alta del previsto.

Un'impiegata del Ministero dell'Edilizia abitativa e dello Sviluppo urbano, che lavora come dipendente pubblico da 40 anni, ha dichiarato alla CBS News che non si aspettava di ricevere lo stipendio questa settimana. Poiché deve ancora pagare le bollette ha fatto scorta di provviste.

Gli economisti avvertono delle conseguenze

Anche le autorità che erano state risparmiate nei casi precedenti sono colpite dallo shutdown questa volta.

Ad esempio, la National Nuclear Security Administration (NNSA), che controlla l'arsenale nucleare statunitense, ha dovuto mandare a casa circa 1'400 dipendenti. Meno di 400 sono rimasti al lavoro. Il ministro dell'Energia Chris Wright ha sottolineato che la sicurezza delle armi nucleari è comunque garantita.

Military families missing a paycheck from govt shutdown lining up at food banks . pic.twitter.com/25xtyrABmc — Anti-Woke Warrior (@AntiWokeWar_) October 11, 2025

La chiusura del governo sta avendo anche un impatto indiretto: I musei chiusi tengono lontani i turisti, con conseguente calo delle vendite per ristoranti e negozi.

Gli economisti mettono in guardia sulle conseguenze economiche generali. Secondo le loro stime, lo shutdown sta riducendo la crescita economica annuale di 0,1-0,2 punti percentuali a settimana.

Mentre l'impatto economico delle precedenti chiusure era solitamente limitato, questa volta gli esperti temono danni maggiori, prosegue il giornale.

«Atto vile e insensato di cattiveria di parte»

Il Congresso non ha ancora approvato alcuna legge transitoria per continuare a finanziare parti dell'amministrazione. Inoltre, non è chiaro se i dipendenti licenziati riceveranno lo stipendio retroattivamente.

Donald Trump non vuole applicare la legge in materia e minaccia licenziamenti in settori particolarmente importanti per i democratici. Un tribunale ha temporaneamente bloccato queste misure, ma l'incertezza rimane alta.

The nation’s third shutdown in 12 years is raising anxiety levels as many people find themselves turning to food banks for temporary assistance. pic.twitter.com/pZoFynZUaq — The Associated Press (@AP) October 20, 2025

Dopo un pranzo congiunto con i senatori repubblicani alla Casa Bianca martedì, il presidente repubblicano ha sottolineato che non saranno ricattati.

In questo modo, ha deluso le speranze che i repubblicani facciano presto marcia indietro nel dibattito sul bilancio. Il tycoon ha accusato i democratici di un «atto vile e insensato di cattiveria di parte» e ha chiarito che il suo partito rimarrà unito e fermo sulla sua posizione.