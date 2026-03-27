Ministri che leccano i piedi a Trump: ecco fin dove arrivano

Donald Trump guarda una chitarra da lui autografata nella tenuta di Elvis Presley Graceland a Memphis, nel Tennessee, il 23 marzo. Keystone

Il 23 marzo Donald Trump ha tenuto una tavola rotonda sul tema della sicurezza. È risaputo che chi è vicino al presidente ama parlare a vanvera. Ma quest'ultimo livello di sviolinata ha lasciato senza parole in molti.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump ha tenuto una tavola rotonda sulla sicurezza con diversi funzionari il 23 marzo a Memphis in Tennessee.

Stephen Miller e Kash Patel si sono superati a vicenda con le lodi per il loro capo.

Sul web le sviolinate hanno ricevuto la loro buona dose di critiche.

Il presidente ha infine visitato Graceland, l'ultima casa di Elvis Presley, reputandosi un uomo più famoso del re del rock'n'roll. Mostra di più

«Trump, 79 anni, con la mascella a riposo, lotta per rimanere sveglio durante l'epica sviolinata», ha scritto il «Daily Beast». Non ha un po' esagerato?

Beh, ci sono delle prove fotografiche. Per alcuni queste mostrano che Donald Trump rischia di assopirsi. Per i suoi fan il presidente degli Stati Uniti sta giocando a scacchi a cinque dimensioni con gli occhi chiusi.

Trump is out pic.twitter.com/a7HaBIv8nQ — Aaron Rupar (@atrupar) March 23, 2026

Ma dove siamo finiti? Benvenuti a Memphis, nel Tennessee. Il 23 marzo il repubblicano ha tenuto una delle sue riunioni pubbliche di gabinetto.

Sul posto, i membri della Guardia Nazionale hanno finalmente un lavoro da fare, come scrive «The Tennessee Holler»: riempiono infatti le file vuote della sala.

On the bright side- it looks like they finally found something for the National Guard to actually DO in Memphis… act as seat-fillers for Trump & @MarshaBlackburn & @GovBillLee’s publicity stunt today 🫤



[image or embed] — The Tennessee Holler (@thetnholler.bsky.social) 23. März 2026 um 19:03

La tavola rotonda si è tenuta nella base locale della Guardia Nazionale, e si è inserita nel tema «Making America Safe Again» («rendere l'America di nuovo sicura»).

Chissà se la scenografia con tante armi ha diffuso un senso di sicurezza?

Da sinistra: Bill Lee, governatore repubblicano del Tennessee, il segretario alla difesa Pete Hegseth, Donald Trump, la procuratrice generale Pam Bondi e Gady Serralta dell'U.S. Marshals Service. eystone

In poco tempo è iniziata la sequela di sviolinate. Stephen Miller, consigliere per la sicurezza interna, ha dato il via alle danze.

Quello che il suo capo ha ottenuto nella chiusura delle frontiere e in termini di sicurezza pubblica è «un miracolo nazionale che sarà studiato non solo per le generazioni, ma anche per i secoli a venire», ha affermato Miller.

«Kash, vediamo se riesci a superarlo»

«Grazie, Stephen», ha risposto il commander-in-chief tra gli applausi dei presenti, prima di rivolgersi al direttore dell'FBI: «Kash [Patel], vediamo se riesci a superarlo. Sarà dura, Kash».

«È dura», ha detto Patel, che ce l'ha però messa tutta.

«Quando mi guardo intorno, vedo - e mi viene ricordato di nuovo - perché abbiamo i più grandi guerrieri sulla terra di Dio [...]. Mi viene in mente che gli americani esistono per proteggere questo Paese giorno dopo giorno. Lo facevano allora, come lo facciamo oggi. Ma quello che non avevano allora - ha affermato il capo dell'FBI rivolgendosi a Trump - sei tu».

Miller: What President Trump is doing is a national miracle that will be studied not only for generations but for centuries to come.



Trump: Kash, see if you can top that.



Patel: Mr. President, thank you for delivering the safest country on God's green Earth pic.twitter.com/G8HTyAcVd8 — Acyn (@Acyn) March 23, 2026

Patel ha rincarato la dose: il presidente ha finanziato la polizia e l'esercito e ha fatto tutto il possibile per proteggere le vite umane.

«Hanno messo su uno spettacolo per il mondo. Ci hai permesso di uscire e catturare bande di stupratori, violentatori, assassini e spacciatori a livelli record».

«Lei ispira questa nazione»

Il diretto dell'intelligence è andato anche sul personale: «Come nono direttore dell'FBI [...] sto vivendo il sogno più selvaggio che lei possa immaginare, signore, ed è grazie a lei».

E dato che sotto il newyorkese lo Stato è intervenuto drasticamente, ha regalato quel sogno a «ogni singolo bambino del Tennessee», ha detto Patel. «Lei ispira questa nazione».

Tanto pathos al profilo di X «Republicans against Trump» ricorda «l'atmosfera della Corea del Nord»: il «caro leader» Kim Jong-un manda i suoi saluti, si legge nei commenti.

E anche altri utenti hanno dato libero sfogo alla loro derisione.

doing a deep dive pic.twitter.com/EeZpgPvo9C — EJW (@TedWilcox7) March 23, 2026

My 10 year-old son overheard this clip and said “Dad is this what you call boot licking?” pic.twitter.com/EmaMpSdnXI — The Metanarrative (@certaresnovis) March 23, 2026

same cult energy pic.twitter.com/PTitZfoBuX — Brandon Powell (@brad3141592653) March 23, 2026

E la guerra in Iran?

Tra tutti questi complimenti, ci si dedica anche alla politica, o no? Un po'.

Per esempio, Trump ha parlato dell'Iran, sostenendo che non si tratta di una guerra, ma di un'«operazione militare». Il leader americano sembra aver imparato dal suo omologo russo.

Miller è ovviamente già stufo dell'argomento Iran e lo fa sentire con una udibile sbuffata.

MEMPHIS ABC 7 catches a DEEP SIGH from Stephen Miller as Trump peddles his ever-changing justifications about Iran



[image or embed] — The Tennessee Holler (@thetnholler.bsky.social) 23. März 2026 um 19:10

E ora che ne sarà dell'Iran? «Ora stiamo avendo delle discussioni molto buone. Sono iniziate ieri sera. Un po'. La sera prima. E, ehm, penso che siano molto buone. Vogliono la pace e hanno concordato di non acquisire armi nucleari».

Teheran ha negato qualsiasi contatto diretto.

Inoltre, il presidente americano ha proseguito rivelando con franchezza che ci sarebbe potuto essere un compromesso che avrebbe posto fine al congelamento del budget per la sicurezza aeroportuale.

Ma il leader voleva accettare l'offerta solo se i democratici avessero dato il loro assenso anche alla sua riforma della legge elettorale. Un accordo è quindi fuori discussione, perciò le code mostruose negli aeroporti statunitensi continuano.

In MEMPHIS — Trump says he told Republicans not to make any deal for TSA funding until he gets his voter suppression bill passed… then in the next breath says Dems are to blame for long airport lines 🤔



[image or embed] — The Tennessee Holler (@thetnholler.bsky.social) 23. März 2026 um 19:25

Un anno e mezzo fa, il re dell'Arabia Saudita avrebbe detto a Trump che il mondo intero rideva ancora degli USA e pensava che il Paese non sarebbe sopravvissuto. Almeno così sostiene il presidente.

Trump: "We're in a position we haven't seen. We're respected. You know, our country now is respected all over the world. A year and half ago we were a laughingstock. The King of Saudi Arabia told me."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 23. März 2026 um 18:09

«Avrei battuto Elvis in un combattimento?»

Dopo questa tavola rotonda, il tycoon ha visitato Graceland, la storica villa di Elvis Presley.

Nel video si vede come l'adulazione dei suoi ministri non gli giova: il cantante era «la persona più famosa del pianeta», ha detto Trump e chiede: «Pensateci, chi potrebbe essere più famoso di lui? Non mi viene in mente nessuno».

Trump at Graceland: "He's the most famous person on the planet. Let's see -- who else would be more famous than Elvis? Nobody that I can think of. See."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 23. März 2026 um 20:07

Deve essere stata una lunga giornata per il 79enne, il che potrebbe spiegare questa scena. Quando al presidente viene detto che Elvis faceva anche boxe, ha chiesto: «Avrei battuto Elvis in un combattimento?».

TRUMP: Could I have taken Elvis in a fight? GRACELAND WORKER: I don't know? You might. I think he would've been respectful enough to let you win



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 23. März 2026 um 20:09

Per una volta i suoi funzionari non si sono sbottonati troppo: Elvis avrebbe probabilmente rifiutato un duello del genere per motivi di rispetto, è stata la loro risposta a Trump.