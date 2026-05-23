Kiev continua i suoi attacchi aerei strategici, colpendo anche diverse raffinerie russe. KEYSTONE/Russian Emergency Ministry Press Service via AP

L'offensiva di primavera di Vladimir Putin non ha portato a nulla. Al contrario, la palla è ora nel campo dell'avversario: per la prima volta in tre anni, Kiev sta prendendo di nuovo l'iniziativa. Ecco tre aspetti che alimentano le forze armate ucraine.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te L'offensiva russa di primavera sta fallendo e l'Ucraina sta riprendendo terreno sul fronte di guerra.

Questo perché i droni di fabbricazione statunitense minacciano i rifornimenti russi nell'entroterra del fronte.

E gli Stati Uniti stessi sono interessati a collaborare con Kiev, che ha fatto un rapido progresso nella tecnologia militare.

Infine gli attacchi alle infrastrutture critiche stanno diventando sempre più efficaci: l'Ucraina sta attaccando le raffinerie russe e questo costa molto a Mosca. Mostra di più

«La Russia barcolla sul campo di battaglia», titola «The Economist»: per la prima volta in tre anni l'ago della bilancia sta nuovamente oscillando a favore degli ucraini.

«L'offensiva di primavera di Vladimir Putin è fallita», si legge, facendo anche riferimento alle recenti perdite territoriali di Mosca.

L'Institute for the Study of War (ISW) concorda: «Le forze armate russe non hanno ancora ottenuto alcun successo significativo nella loro offensiva della primavera/estate 2026».

Il Cremlino «soffre sempre più di problemi di reclutamento e di personale, compresi i deficit in relazione al numero di vittime».

Guadagni e perdite territoriali nella guerra in Ucraina. ISW

Dall'inverno le truppe di Kiev hanno liberato 4'000 chilometri quadrati, scrive l'ISW: «Le forze ucraine sono avanzate verso Kupyansk, l'area tattica di Kostyantynivka-Druzhkivka e l'oblast' occidentale di Zaporizhzhya. Le forze russe sono avanzate verso Sumy e Pokrovsk».

Russian media Rybar confirms Ukrainian progress in Stepnohirsk: "new reports arrive of deteriorating situation in Stepnogorsk and surrounding areas, as well as neighboring Primorsk. According to objective control footage, the enemy already moves into the settlement relatively… pic.twitter.com/GpQmBamyi0 — Preston Stewart (@prestonstew_) May 19, 2026

Perché l'esercito di Volodymyr Zelenskyi sta avanzando? Ecco 3 aspetti importanti sull'argomento.

I droni del produttore USA minacciano le forniture russe

Kiev ha un nuovo strumento nella sua cassetta degli attrezzi che ha conseguenze fatali per le forze armate russe: il drone chiamato Hornet del produttore statunitense Swift Beat sta mettendo a soqquadro l'entroterra della linea del fronte.

Il velivolo kamikaze avrebbe un raggio d'azione compreso tra i 100 e i 150 chilometri.

In quest'area depositi, strade e veicoli sono a malapena protetti. Un video del 1° Corpo Azov della Guardia Nazionale Ucraina mostra i danni causati dagli Hornet, che sono collegati a Starlink, sono relativamente resistenti ai disturbatori di frequenza e si suppone siano supportati da un'intelligenza artificiale.

Russian milbloggers confirm that Ukrainian Hornet mid-range strike drones are causing havoc to Russian supply lines deep behind the frontline.



The Russians have found that the drones are fairly jam-resistant and equipped with semi-autonomous targeting. pic.twitter.com/cIHTdNPMBr — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 12, 2026

Un camionista russo su X ha raccontato cosa si prova per le persone colpite. «Abbassate la musica e mettete il pedale sull'acceleratore», consiglia ai suoi colleghi.

Non dovrebbero guidare o fermarsi di notte, «soprattutto se si trasportano merci pericolose».

«Può essere molto costoso fermarsi a dormire per un'ora in questi giorni», avverte l'autista, che ha guidato da Donetsk a Melitopol: «I veicoli bruciati giacciono sul ciglio della strada dopo gli attacchi dei droni».

Ukrainian Defense Forces are scaling up deep strikes on Russian logistics at ranges of 100–150+ km, and for some reason, the Russians aren't too thrilled about it.



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 20. Mai 2026 um 22:49

Grazie alla loro maggiore portata, i droni di Kiev possono attaccare un centro logistico come la città di Donetsk.

Ma ora anche il collegamento tra la Russia e i territori occupati nel sud dell'Ucraina è a portata di mano, scrive con rabbia su Telegram il corrispondente di guerra del quotidiano russo «Komsomolskaya Pravda».

«I droni delle forze armate ucraine hanno iniziato a operare nel "corridoio terrestre" che conduce attraverso i territori liberati alla Crimea. I droni sono controllati da Starlink», scrive Dmitry Steshin.

«Tra i 150 e i 300 satelliti Musk potrebbero trovarsi nella zona dell'operazione militare speciale e sopra il territorio ucraino».

Ukrainian UAVs are methodically searching and destroying Russian logistical vehicles along roads far behind the frontlines. Especially in the southern Ukrainian regions of Kherson, Zaporizhzhia and Donetsk there has been a noticeable uptick in Ukrainian strikes. pic.twitter.com/id6k9QPawK — (((Tendar))) (@Tendar) May 20, 2026

Kiev deve essere privata dell'accesso a Starlink: «Altrimenti la logistica collasserà nei prossimi mesi. Se le canaglie fanno qualcosa con il ponte di Crimea, la penisola sarà, se non tagliata fuori, bloccata. Allora ci sarà un altro tentativo [da parte dell'Ucraina] di sbarcare in Crimea», dice Steshin.

Le innovazioni tecniche: bombe, missili, droni e dati

Il rapido progresso di Kiev nella tecnologia militare ha portato a diverse cooperazioni con Paesi dell'Occidente e del Golfo Persico.

Adesso anche gli Stati Uniti vogliono trarne vantaggio, come riporta «Bloomberg»: il Pentagono è interessato ai droni e ai prodotti per la guerra elettronica.

Ukrainian troops tested launching the Ukrainian-American Hornet kamikaze drone from a balloon. The aerostat carried the drone 42 km and released it from 8 km altitude, while the UAV used only 5% of its battery. The method extends range by combining balloon distance, high-altitude… pic.twitter.com/YUlKcaQf7e — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 20, 2026

È stato negoziato un accordo che prevede il trasferimento di tecnologia agli Stati Uniti. Chi detiene il potere decisionale «al più alto livello politico» deve ancora approvare l'accordo.

Allo stesso tempo i produttori ucraini presentano costantemente nuove innovazioni.

Ukrainian FP-1/FP-2 guided strike drone launching a salvo of unguided air-to-ground rockets against a strategic Black Sea Fleet communications node in Crimea. This is the first footage showing the use of unguided rockets from the FP-1/FP-2 onboard camera.



[image or embed] — 🦋Special Kherson Cat🐈🇺🇦 (@specialkhersoncat.bsky.social) 17. Mai 2026 um 11:50

A volte si tratta di un drone che può essere trasportato in alto e lontano da un pallone aerostatico, in modo da avere una batteria significativamente più carica per colpire anche nell'entroterra.

A volte si tratta di un drone che spara missili aria-terra non guidati verso il suo obiettivo prima di lanciarsi sul nemico.

Kiev non sta solo ricercando nuovi droni: con il Vyrivniuvach, i produttori nazionali stanno producendo per la prima volta la loro bomba a planata, che costa solo un terzo rispetto alla sua controparte americana.

L'Ucraina sta facendo progressi anche con i missili a lungo raggio: aiuterà le aziende europee Destinus e Rheinmetall a costruire il missile da crociera RUTA Block 3 con una gittata di 2'000 chilometri.

Destinus is teaming up with German arms giant Rheinmetall to deploy a European-built stealthy cruise missile capable of carrying a 250 kg warhead to ranges of 2000+ km.



Ukraine will reportedly begin conducting operational testing of the RUTA Block 3 next year. pic.twitter.com/blFmmi4CAX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 18, 2026

Kiev sta anche collaborando con un'azienda occidentale sul campo di battaglia digitale: l'analista di dati statunitense Palantir sta lavorando per le forze armate ucraine.

Questo preoccupa il giornalista bielorusso Alexander Zimovsky, che su Telegram avverte che Palantir «presto sarà un termine spaventoso per i bambini russi».

Mykhailo Fedorov met Palantir CEO Alex Karp in Kyiv to expand AI and defence tech cooperation. Ukraine says Palantir tools support detailed air attack analysis, large-scale intelligence processing and deep strike planning. #Ukraine



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 12. Mai 2026 um 09:48

Il sistema supportato dall'intelligenza artificiale raccoglie dati da un'ampia gamma di fonti e li mette insieme: «Un'immagine standardizzata del campo di battaglia viene creata in tempo reale, consentendo decisioni immediate», scrive Zimovsky.

«L'Ucraina sta diventando un laboratorio per le tecnologie di combattimento di nuova generazione e Palantir sta diventando il fulcro di un nuovo modello di guerra basato sui dati».

Attacchi alle infrastrutture critiche sempre più efficaci

I droni ucraini a lungo raggio sono sempre più efficaci, secondo il think tank Atlantic Council di Washington.

Uno dei motivi è che «il Paese si sta concentrando sempre più sugli attacchi a medio raggio». Per «medio raggio» si intende la zona compresa tra i 20 e i 200 chilometri dietro la linea del fronte.

«Quest'area intermedia è di importanza cruciale per la logistica militare russa e ospita anche grandi quantità di sistemi di difesa aerea», prosegue il documento.

I radar e i sistemi di difesa aerea vengono cacciati in modo mirato, il che a sua volta rende più facile per i droni a lungo raggio raggiungere i loro obiettivi.

“… American corporation Palantir has given Ukraine tools for analyzing aerial strikes, artificial intelligence solutions for processing large amounts of intelligence data, and the integration of these technologies into long-range strike planning.

5/



[FP-1 UAVs launching] pic.twitter.com/9tjLpfczBK — Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) May 19, 2026

Il soldato russo Dmitry Tinkov si rende conto che i calcoli del suo Paese non funzionano di fronte a sciami sempre più grandi di droni ucraini.

Un carro armato Leopard 2 costa tra gli 11 e i 32 milioni di dollari, a seconda della versione. Un drone costa 5'000 dollari. Per un carro armato, Kiev ottiene da 2200 a 6400 droni, calcola Tinkov.

The Ryazan refinery in Russia has been burning for several days. According to TG channel "Astra", the refinery has suspended all operations after the strike on May 15.



With around 13 - 17 million tons in oil products, annually, this is Russia's 3rd largest oil refinery,… pic.twitter.com/1QlLQNq5oU — (((Tendar))) (@Tendar) May 20, 2026

Tinkov stima il costo di un missile del sistema di difesa aerea Pantsir su Telegram a [56'000 dollari]. Mille missili da soli costerebbero [56,1 milioni di dollari].

«Qual è il punto?», chiede il soldato: «Un solo carro armato non ci causerà danni per 56,1 milioni di dollari. Ma da 2200 a 6400 droni UAV causeranno danni di per sé. Anche se vengono tutti abbattuti».

According to @DrnBmbr , around 200 drones are currently heading towards the Russian Federation and the temporarily occupied territories. pic.twitter.com/9YDP7Vxaj3 — WarTranslated (@wartranslated) May 20, 2026

In questo contesto Kiev sta continuando i suoi attacchi aerei strategici. Il 17 maggio e il 20 maggio, i droni hanno colpito l'area metropolitana di Mosca, ma le raffinerie sono state apparentemente mancate.

Il 19 maggio gli ucraini hanno avuto più successo quando la raffineria di Yaroslavl è stata attaccata per la terza volta in quindici giorni.

"Do not film Ukrainian attacks or post them," Russian authorities said. Seems like these employees are enjoying it? Today, Ukraine’s Defense Forces struck the Yaroslavl-3 oil pumping station near Semibratovo in Russia’s Yaroslavl region.



[image or embed] — Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 19. Mai 2026 um 22:28

La terza raffineria più grande del Paese, a Ryazan, era ancora in fiamme dopo l'attacco dei droni del 15 maggio.

Il 20 maggio è stata colpita la quarta raffineria, quella di Kstovo, nell'oblast' di Nižnij Novgorod.

Still image of a Russian Pantsir SAM missing an incoming Ukrainian attack drone seconds before it slammed into the Kstovo oil refinery this morning. pic.twitter.com/ceO8NI8ILl — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 20, 2026

Robert Brovdi, alias «Madyar», comanda la flotta ucraina di droni: il maggiore afferma che i suoi uomini hanno attaccato dieci raffinerie russe nei primi 20 giorni di maggio.

Sei di esse hanno dovuto interrompere le operazioni per il momento.

Attacchi alle raffinerie russe nella panoramica al 21 maggio. X/Khoholenko

Ma...

Quello che l'Ucraina sta facendo non è stregoneria. Anche la Russia sta sviluppando nuove armi, imparando rapidamente dai suoi avversari e adattandosi.

Il fatto che Kiev stia facendo così bene al momento è un'istantanea. La guerra è anche una corsa agli armamenti: un'innovazione è seguita da un'innovazione che reagisce ad essa.

Un esempio? L'Ucraina ha protetto oltre 1'700 chilometri di strade con reti anti-drone per contrastare gli attacchi russi.

More than 1,176 km of routes already protected. Construction of anti-drone defenses in frontline regions has doubled. These solutions ensure resilient logistics, rapid delivery of supplies, and the safe evacuation of wounded personnel even under enemy fire. pic.twitter.com/klPedQ6RPc — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 18, 2026

I russi rispondono dispiegando un drone Molniya-2 che distrugge le reti con un liquido infiammabile.

‼️ Russian troops use "Molniya" drones with a thermite mixture to burn anti-drone nets and positions in Kostiantynivka. During combat duty, a soldier of the mobile fire group of "Khyzhak" brigade saw such a drone in the air and shot it down.



[image or embed] — MAKS 25 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 21. Mai 2026 um 10:30

Anche se al momento l'Ucraina sembra in vantaggio, non si sa quanto durerà la guerra. Putin può ancora giocare qualche scherzo: la mobilitazione, ad esempio, anche se impopolare.

MOSCOW, May 20 (Reuters) - Russia's Defence Ministry said on Wednesday that its forces had delivered nuclear warheads to mobile Iskander-M launch systems, loaded them, and rehearsed moving them undetected to launch sites as part of a major nuclear exercise. pic.twitter.com/z7OefkelFp — Guy Faulconbridge (@GuyReuters) May 20, 2026

Oppure la Bielorussia potrebbe unirsi alla guerra: Zelensky ha avvertito il 20 maggio che potrebbe essere aperto un nuovo fronte.

«Abbiamo discusso di ciò che sta accadendo attualmente in direzione della Bielorussia e della regione russa di Bryansk», ha detto il presidente. «Da lì, i russi stanno pensando a scenari per ulteriori attacchi all'Ucraina».