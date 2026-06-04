Tra le altre cose, gli USA intendono ridurre di quasi la metà il numero dei droni armati del tipo MQ-9 messi a disposizione della NATO. Keystone

Il tabloid tedesco «Bild» ha svelato un elenco, classificato come «segreto», che rivela quali risorse militari gli Stati Uniti non intendono più mettere a disposizione della NATO.

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Nella lista dei tagli che potrebbero mettere a dura prova l'Europa, compaiono aerei cisterna, jet da combattimento, droni, unità navali, formazioni di bombardieri.

Secondo quanto si legge sul quotidiano tedesco, venerdì scorso i rappresentanti statunitensi hanno già avvertito verbalmente la NATO in una riunione a porte chiuse.

Stando a quanto riferito, le riduzioni dovrebbero riguardare soprattutto il «NATO Force Model». Si tratta di un modello che prevede quante e quali truppe l'Alleanza possa schierare al fronte entro dieci giorni, tra i dieci e i trenta giorni e entro un massimo di sei mesi.

Tagli anche sui droni

Tra le risorse militari che, secondo «Bild», gli Stati Uniti di Donald Trump potrebbero tagliare ci sono i droni. La fornitura di quelli da ricognizione a lungo raggio, si legge, sarebbe eliminata, mentre quella dei droni armati del tipo MQ-9 sarebbe ridotta di quasi la metà.

La drastica riduzione di tali risorse rappresenterebbe un duro colpo per l'Europa, che sta appena iniziando a potenziare significativamente le proprie capacità in questo settore.

Gli Stati Uniti stanno concentrando la loro politica estera e di sicurezza sul Pacifico, regione in cui, dal punto di vista della strategia militare, sono necessarie soprattutto capacità navali e di superiorità aerea.